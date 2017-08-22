Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела?

Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела?

Бруну Алвеш

Клуб: «Зенит» (2010-2013)

Статистика: 72 матча, 1 гол

Где сейчас:

Бруну – настоящий ветеран португальской сборной, но при этом регулярно выступает за нее на крупных турнирах. После «Зенита» Бруну отыграл три сезона за «Фенербахче», а затем, как и многие знаменитости, уехал из страны из-за нестабильной ситуации. Побегав сезон за «Кальяри», 36-летний Алвеш отправился в «Рейнджерс».

Задачи перед командой стоят самые высокие, но у нее все не заладилось еще месяц назад, когда «рейнджеры» вылетели из Лиги Европы, уступив люксембургскому (!) «Прогресу».

Саболч Хусти

Клуб: «Зенит» (2009-2012)

Статистика: 58 матчей, 7 голов

Где сейчас:

«В финансовом плане время, проведенное в «Зените», было очень выгодным для меня», − такими словами закончил карьеру в России один из двух звездных венгров в истории РФПЛ. Хусти – один из самых недооцененных талантов. Как подтверждение – его возвращение в клуб Бундеслиги «Ганновер-96» (оттуда он и перешел в «Зенит). Но во второй раз там не задалось. Пришлось ехать в Китай – в «Чанчунь Ятай». Поблистав там пару сезонов, Саболч вернулся в Германию. Его с радостью взял «Айнтрахт», который этим летом благополучно продал венгра обратно в «Чанчунь Ятай» за миллион евро.

Марк Гонсалес

Клуб: ЦСКА (2009-2014)

Статистика: 49 матчей, 6 голов

Где сейчас:

Хрустальный Марк после провала в ЦСКА отправился перезапускать карьеру домой в Чили. «Универсидад Католика» взяла футболиста и не зря – оттуда игрок вернулся в сборную и даже завоевал золотую медаль Кубка Америки-2016 (правда, сыграл там всего два матча).

2016-й год выдался для Гонсалеса совершенно диким – сначала трансфер в бразильский «Спорт Ресифи», а затем быстрое возвращение в Чили – на этот раз в «Коло-Коло». Но там Марк скорее числился, чем играл. Теперь он без клуба.

Кейсуке Хонда

Клуб: ЦСКА (2010-2013)

Статистика: 94 матча, 20 голов

Где сейчас:

Японец уезжал из России шумно и в статусе почти звезды. В «Милане» надеялись, что игрок станет лидером команды, но в итоге полузащитник провел три блеклых сезона и не запомнился примерно ничем. В прошлом сезоне, когда «Милан» продолжало лихорадить, игрок вовсе перестал выходить на поле. За несколько туров до конца чемпионата он уже знал, что покинет клуб и писал трогательные письма фанатам в инстаграме.

Сейчас Хонда неожиданно уехал в мексиканскую «Пачуку» − десятую команду страны.

Балаж Джуджак

Клуб: «Анжи», (2011), «Динамо» (2012-2015)

Статистика: 96 матчей, 13 голов

Где сейчас:

Наряду с Хусти Джуджак стал ярчайшим венгерским футболистом в РФПЛ. По окончании карьеры в России Балаж переехал в турецкий «Бурсаспор», который считался перспективным проектом. Джуджак в целом вписался в игру команды, но после попытки государственного переворота игрок тоже уехал от социальных потрясений куда подальше.

На Евро-2016 Джуджак в составе своей сборной проявил себя ярко – им снова заинтересовались российские клубы и несколько европейских, включая «Шальке». Но венгр выбрал тепло и тишину и уехал в «Аль-Вахду».

Николас Пареха

Клуб: «Спартак» (2010-2014)

Статистика: 47 матчей, 3 гола

Где сейчас:

В «Спартаке» традиционно недооценивали потенциал аргентинцев. Пареха – яркое тому подтверждение. Зато его талант разглядели скауты «Севильи». Там Пареха закрепился в основном составе команды и стал надежным центром обороны испанцев. Получив пару лет назад разрыв крестообразных связок и выбыв на полгода, защитник даже смог вернуть ту форму.

А недавно Пареху выбрали новым капитаном.

Маркос Рохо

Клуб: «Спартак» (2010-2012)

Статистика: 8 матчей

Где сейчас:

Другой пример неправильного обращения с аргентинцами в «Спартаке». Футболист не смог адаптировать в России, погонял за дубль красно-белых и уехал в «Спортинг». Там ему было проще, поскольку нашлось взаимопонимание с партнерами. Его заметили скауты «Манчестер Юнайтед».

Сейчас манкунианцы прилично закупились, но трансферы касаются нападения. Моуринью считает, что с защитой у него все в порядке. Так что у Рохо есть все шансы закрепиться в основе.

Эйден Макгиди

Клуб: «Спартак» (2010-2013)

Статистика: 72 матча, 11 голов

Где сейчас:

Футболист ушел из «Спартака» покорять АПЛ. Но в «Эвертоне» не получилось: в стартовый состав ирландец не проходил, да еще и мучали травмы. Макгиди отдали в аренду в «Шеффилд Уэйнсдей», где вновь не сложилось. Зато полузащитник поехал на Евро-2016 в составе своей национальной команды. Правда, Ирландия ничем выдающимся там не запомнилась.

Затем его отправили в аренду в «Престон», где Макгиди очень хотел видеть главный тренер Саймон Грэйсон. Специалист дал установку руководству найти рекордные для клуба три миллиона евро, чтобы выкупить контракт ирландца. Но в итоге сам ушел в «Сандерленд» и забрал с собой полузащитника.

Перед чемпионатом мира у Эйдена берут много интервью, спрашивая о жизни в России. Не так давно он сказал, что как-то раз к игрокам в Тарасовку приехали фанаты с пистолетами. Валерий Карпин заявил, что не в курсе об этом инциденте.

Кстати, игрок только недавно продал свой огромный дом с пятью спальнями в Глазго (он переехал оттуда в 2010-м). Поскольку объект уже обесценился, Эйден продал его всего за миллион фунтов.

Эммануэль Эменике

Клуб: «Спартак» (2011-2013)

Статистика: 42 матча, 11 голов

Где сейчас:

Любимчик Карпина категорически не хотел возвращаться в Турцию, где его в 2011 году обвинили в участии в договорных матчах. Но «Фенербахче» уговорил футболиста. У нападающего не получилось стать лидером команды, но на этот раз – уже по игровым причинам.

Его пытались реанимировать, отправляя в ОАЭ и Англию, но это не дало результат. Сам игрок хотел как можно быстрее уехать из Турции, потому что чувствовал давление со стороны местных фанатов. В итоге этим летом его продали в «Олимпиакос».

Самюэль Это'О

Клуб: «Анжи» (2011-2013)

Статистика: 53 матча, 25 голов

Где сейчас:

После развала «Анжи» камерунец поиграл в АПЛ за «Челси» и «Эвертон», в Серии А – за «Сампдорию», а последние два сезона гоняет за турецкий «Антальяспор». В Турции он чувствует себя комфортно и в прошлом сезоне с 20-ю голами занял третье место в гонке бомбардиров. Выиграл ее, кстати, Вагнер Лав.

Учитывая, что никаких серьезных предложений этим летом Это'О не поступало, нельзя исключать, что он и завершит карьеру в турецком чемпионате.

Ласина Траоре

Клуб: «Кубань» (2011-2012), «Анжи», (2012-2013), ЦСКА (2016)

Статистика: 81 матч, 36 голов

Где сейчас:

После «Анжи» Ласина уехал покорять Францию в «Монако», но явно переоценил свои силы – у монегасков как раз подоспело талантливое поколение во главе с Мбаппе. В итоге его сначала отправили в аренду в «Эвертон», а затем – в ЦСКА. Под руководством Леонида Слуцкого Ласина не смог преобразиться и уехал в хихонский «Спортинг».

Агент футболиста Дмитрий Селюк – один из лучших футбольных дипломатов. В итоге удалось вернуть Траоре в «Монако». У форварда есть очередной шанс проявить себя.

Лассана Диарра

Клуб: «Анжи» (2012-2013), «Локомотив» (2013-2014)

Статистика: 35 матчей, 2 гола

Где сейчас:

Диарра приехал в Россию под «жирный» контракт в «Анжи». После развала «перспективного» проекта отправился в «Локомотив», а оттуда уехал в «Марсель», но, как оказалось, сделал это не совсем законно. Дело в том, что полузащитник покинул расположение «железнодорожников» до расторжения контракта. Начался длительный суд. Несмотря на апелляции француза, его заставили выплатить «Локомотиву» десять миллионов евро.

Матье Вальбуэна

Клуб: «Динамо» (2014-2015)

Статистика: 29 матчей, 6 голов

Где сейчас:

Вальбуэна ехал в Россию в статусе игрока топ-уровня. Многие не одобряли его переход в «Динамо», но Матье захотел попробовать свои силы в другом чемпионате. А через год вернулся во Францию, но не в родной «Марсель», а в «Лион». За полузащитником начались гонения – его хотели чуть ли не убить. Это сильно сказывалось на моральном состоянии полузащитника.

К тому же, несколько лет шел суд между Вальбуэна и Бенземой. Матье обвинил Карима в том, что тот шантажировал его видеозаписью интимного характера. В итоге обоих убрали из сборной. Но если Бензема продолжает играть за «Реал», то Вальбуэна недавно перешел в турецкий «Фенербахче».

Кевин Кураньи

Клуб: «Динамо» (2010-2015)

Статистика: 123 матча, 50 голов

Где сейчас:

«Мне потребовались месяцы на то, чтобы прийти к этому решению. Было нелегко принять его и навсегда попрощаться. Но теперь время пришло. И я с этим смирился. Хотя что уж кривить душой: если бы в последние месяцы мне удалось найти подходящий клуб, я продолжил бы карьеру», − так в марте этого года прокомментировал завершение своей карьеры немецкий форвард. После «Динамо» он перебрался в «Хоффенхайм-1899». Отыграв там год, он так и не смог найти себе достойную команду. Притом, что Кевин дал задание своему агенту отказывать клубам из Турции и Саудовской Аравии.

Сейчас Кураньи раздает много интервью, где убеждает немецкую общественность – в Россию безопасно ехать на чемпионат мира и вообще наш футбол на подъеме.

Алехандро Домингес

Клуб: «Рубин» (2004-2006), «Зенит» (2007-2009), «Рубин» (2009)

Статистика: 132 матча, 44 гола

Где сейчас:

После яркой карьеры в РФПЛ Домингес уехал в Примеру. Но сразу карьера не получилась – в «Валенсии» он не проходил в стартовый состав. Другое дело – «Райо Вальекано», где Алехандро смог стать лидером команды. Но ему уже было за 30, и высокую форму он долго не продержал. Поэтому Домингес четыре года назад отправился доигрывать в греческий «Олимпиакос».

Почему мы не забудем ФК «Москва»

Россия Домингес Алехандро Алвеш Бруну Это'О Самуэль Кураньи Кевин Хусти Саболч Вальбуэна Матье Диарра Лассана МакГиди Эйден Пареха Николас Джуджак Балаж Гонсалес Марк Траоре Ласина Хонда Кейсуке Рохо Маркос Эменике Эммануэль
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Черкизовский Кот
1503396209
Джуджак в очках и с рыжей бородкой неотличим от Новосельцева!
Ответить
BellatrixBlack
1503396903
список будет продолжаться? мне кажется что еще примерно 5 футболистов можно точно еще добавить =)
Ответить
Asbjorn
1503397541
Джуджак был крут,пока к нам не приехал
Ответить
Flydis
1503398906
Интересная статья. Автору спасибо. Хотелось бы продолжение.
Ответить
карасевщина
1503400365
те еще звезды, где кариока
Ответить
Альфред фаред
1503404078
Веллитон, карвалью, Олич, Алекс, Можно еще кого-нибудь вспомнить в подобной статье!
Ответить
orstho-68
1503406244
Кевин был профессионалом до костей
Ответить
D'achkov
1503483429
а халк как же?
Ответить
Tim-Timmy
1503528849
Я половину в первый раз слышу, зато очень многих недосчитался
Ответить
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+