Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела?

Бруну Алвеш

Клуб: «Зенит» (2010-2013)

Статистика: 72 матча, 1 гол

Где сейчас:

Бруну – настоящий ветеран португальской сборной, но при этом регулярно выступает за нее на крупных турнирах. После «Зенита» Бруну отыграл три сезона за «Фенербахче», а затем, как и многие знаменитости, уехал из страны из-за нестабильной ситуации. Побегав сезон за «Кальяри», 36-летний Алвеш отправился в «Рейнджерс».

Задачи перед командой стоят самые высокие, но у нее все не заладилось еще месяц назад, когда «рейнджеры» вылетели из Лиги Европы, уступив люксембургскому (!) «Прогресу».

Саболч Хусти

Клуб: «Зенит» (2009-2012)

Статистика: 58 матчей, 7 голов

Где сейчас:

«В финансовом плане время, проведенное в «Зените», было очень выгодным для меня», − такими словами закончил карьеру в России один из двух звездных венгров в истории РФПЛ. Хусти – один из самых недооцененных талантов. Как подтверждение – его возвращение в клуб Бундеслиги «Ганновер-96» (оттуда он и перешел в «Зенит). Но во второй раз там не задалось. Пришлось ехать в Китай – в «Чанчунь Ятай». Поблистав там пару сезонов, Саболч вернулся в Германию. Его с радостью взял «Айнтрахт», который этим летом благополучно продал венгра обратно в «Чанчунь Ятай» за миллион евро.

Марк Гонсалес

Клуб: ЦСКА (2009-2014)

Статистика: 49 матчей, 6 голов

Где сейчас:

Хрустальный Марк после провала в ЦСКА отправился перезапускать карьеру домой в Чили. «Универсидад Католика» взяла футболиста и не зря – оттуда игрок вернулся в сборную и даже завоевал золотую медаль Кубка Америки-2016 (правда, сыграл там всего два матча).

2016-й год выдался для Гонсалеса совершенно диким – сначала трансфер в бразильский «Спорт Ресифи», а затем быстрое возвращение в Чили – на этот раз в «Коло-Коло». Но там Марк скорее числился, чем играл. Теперь он без клуба.

Кейсуке Хонда

Клуб: ЦСКА (2010-2013)

Статистика: 94 матча, 20 голов

Где сейчас:

Японец уезжал из России шумно и в статусе почти звезды. В «Милане» надеялись, что игрок станет лидером команды, но в итоге полузащитник провел три блеклых сезона и не запомнился примерно ничем. В прошлом сезоне, когда «Милан» продолжало лихорадить, игрок вовсе перестал выходить на поле. За несколько туров до конца чемпионата он уже знал, что покинет клуб и писал трогательные письма фанатам в инстаграме.

Сейчас Хонда неожиданно уехал в мексиканскую «Пачуку» − десятую команду страны.

Балаж Джуджак

Клуб: «Анжи», (2011), «Динамо» (2012-2015)

Статистика: 96 матчей, 13 голов

Где сейчас:

Наряду с Хусти Джуджак стал ярчайшим венгерским футболистом в РФПЛ. По окончании карьеры в России Балаж переехал в турецкий «Бурсаспор», который считался перспективным проектом. Джуджак в целом вписался в игру команды, но после попытки государственного переворота игрок тоже уехал от социальных потрясений куда подальше.

На Евро-2016 Джуджак в составе своей сборной проявил себя ярко – им снова заинтересовались российские клубы и несколько европейских, включая «Шальке». Но венгр выбрал тепло и тишину и уехал в «Аль-Вахду».

Николас Пареха

Клуб: «Спартак» (2010-2014)

Статистика: 47 матчей, 3 гола

Где сейчас:

В «Спартаке» традиционно недооценивали потенциал аргентинцев. Пареха – яркое тому подтверждение. Зато его талант разглядели скауты «Севильи». Там Пареха закрепился в основном составе команды и стал надежным центром обороны испанцев. Получив пару лет назад разрыв крестообразных связок и выбыв на полгода, защитник даже смог вернуть ту форму.

А недавно Пареху выбрали новым капитаном.

Маркос Рохо

Клуб: «Спартак» (2010-2012)

Статистика: 8 матчей

Где сейчас:

Другой пример неправильного обращения с аргентинцами в «Спартаке». Футболист не смог адаптировать в России, погонял за дубль красно-белых и уехал в «Спортинг». Там ему было проще, поскольку нашлось взаимопонимание с партнерами. Его заметили скауты «Манчестер Юнайтед».

Сейчас манкунианцы прилично закупились, но трансферы касаются нападения. Моуринью считает, что с защитой у него все в порядке. Так что у Рохо есть все шансы закрепиться в основе.

Эйден Макгиди

Клуб: «Спартак» (2010-2013)

Статистика: 72 матча, 11 голов

Где сейчас:

Футболист ушел из «Спартака» покорять АПЛ. Но в «Эвертоне» не получилось: в стартовый состав ирландец не проходил, да еще и мучали травмы. Макгиди отдали в аренду в «Шеффилд Уэйнсдей», где вновь не сложилось. Зато полузащитник поехал на Евро-2016 в составе своей национальной команды. Правда, Ирландия ничем выдающимся там не запомнилась.

Затем его отправили в аренду в «Престон», где Макгиди очень хотел видеть главный тренер Саймон Грэйсон. Специалист дал установку руководству найти рекордные для клуба три миллиона евро, чтобы выкупить контракт ирландца. Но в итоге сам ушел в «Сандерленд» и забрал с собой полузащитника.

Перед чемпионатом мира у Эйдена берут много интервью, спрашивая о жизни в России. Не так давно он сказал, что как-то раз к игрокам в Тарасовку приехали фанаты с пистолетами. Валерий Карпин заявил, что не в курсе об этом инциденте.

Кстати, игрок только недавно продал свой огромный дом с пятью спальнями в Глазго (он переехал оттуда в 2010-м). Поскольку объект уже обесценился, Эйден продал его всего за миллион фунтов.

Эммануэль Эменике

Клуб: «Спартак» (2011-2013)

Статистика: 42 матча, 11 голов

Где сейчас:

Любимчик Карпина категорически не хотел возвращаться в Турцию, где его в 2011 году обвинили в участии в договорных матчах. Но «Фенербахче» уговорил футболиста. У нападающего не получилось стать лидером команды, но на этот раз – уже по игровым причинам.

Его пытались реанимировать, отправляя в ОАЭ и Англию, но это не дало результат. Сам игрок хотел как можно быстрее уехать из Турции, потому что чувствовал давление со стороны местных фанатов. В итоге этим летом его продали в «Олимпиакос».

Самюэль Это'О

Клуб: «Анжи» (2011-2013)

Статистика: 53 матча, 25 голов

Где сейчас:

После развала «Анжи» камерунец поиграл в АПЛ за «Челси» и «Эвертон», в Серии А – за «Сампдорию», а последние два сезона гоняет за турецкий «Антальяспор». В Турции он чувствует себя комфортно и в прошлом сезоне с 20-ю голами занял третье место в гонке бомбардиров. Выиграл ее, кстати, Вагнер Лав.

Учитывая, что никаких серьезных предложений этим летом Это'О не поступало, нельзя исключать, что он и завершит карьеру в турецком чемпионате.

Ласина Траоре

Клуб: «Кубань» (2011-2012), «Анжи», (2012-2013), ЦСКА (2016)

Статистика: 81 матч, 36 голов

Где сейчас:

После «Анжи» Ласина уехал покорять Францию в «Монако», но явно переоценил свои силы – у монегасков как раз подоспело талантливое поколение во главе с Мбаппе. В итоге его сначала отправили в аренду в «Эвертон», а затем – в ЦСКА. Под руководством Леонида Слуцкого Ласина не смог преобразиться и уехал в хихонский «Спортинг».

Агент футболиста Дмитрий Селюк – один из лучших футбольных дипломатов. В итоге удалось вернуть Траоре в «Монако». У форварда есть очередной шанс проявить себя.

Лассана Диарра

Клуб: «Анжи» (2012-2013), «Локомотив» (2013-2014)

Статистика: 35 матчей, 2 гола

Где сейчас:

Диарра приехал в Россию под «жирный» контракт в «Анжи». После развала «перспективного» проекта отправился в «Локомотив», а оттуда уехал в «Марсель», но, как оказалось, сделал это не совсем законно. Дело в том, что полузащитник покинул расположение «железнодорожников» до расторжения контракта. Начался длительный суд. Несмотря на апелляции француза, его заставили выплатить «Локомотиву» десять миллионов евро.

Матье Вальбуэна

Клуб: «Динамо» (2014-2015)

Статистика: 29 матчей, 6 голов

Где сейчас:

Вальбуэна ехал в Россию в статусе игрока топ-уровня. Многие не одобряли его переход в «Динамо», но Матье захотел попробовать свои силы в другом чемпионате. А через год вернулся во Францию, но не в родной «Марсель», а в «Лион». За полузащитником начались гонения – его хотели чуть ли не убить. Это сильно сказывалось на моральном состоянии полузащитника.

К тому же, несколько лет шел суд между Вальбуэна и Бенземой. Матье обвинил Карима в том, что тот шантажировал его видеозаписью интимного характера. В итоге обоих убрали из сборной. Но если Бензема продолжает играть за «Реал», то Вальбуэна недавно перешел в турецкий «Фенербахче».

Кевин Кураньи

Клуб: «Динамо» (2010-2015)

Статистика: 123 матча, 50 голов

Где сейчас:

«Мне потребовались месяцы на то, чтобы прийти к этому решению. Было нелегко принять его и навсегда попрощаться. Но теперь время пришло. И я с этим смирился. Хотя что уж кривить душой: если бы в последние месяцы мне удалось найти подходящий клуб, я продолжил бы карьеру», − так в марте этого года прокомментировал завершение своей карьеры немецкий форвард. После «Динамо» он перебрался в «Хоффенхайм-1899». Отыграв там год, он так и не смог найти себе достойную команду. Притом, что Кевин дал задание своему агенту отказывать клубам из Турции и Саудовской Аравии.

Сейчас Кураньи раздает много интервью, где убеждает немецкую общественность – в Россию безопасно ехать на чемпионат мира и вообще наш футбол на подъеме.

Алехандро Домингес

Клуб: «Рубин» (2004-2006), «Зенит» (2007-2009), «Рубин» (2009)

Статистика: 132 матча, 44 гола

Где сейчас:

После яркой карьеры в РФПЛ Домингес уехал в Примеру. Но сразу карьера не получилась – в «Валенсии» он не проходил в стартовый состав. Другое дело – «Райо Вальекано», где Алехандро смог стать лидером команды. Но ему уже было за 30, и высокую форму он долго не продержал. Поэтому Домингес четыре года назад отправился доигрывать в греческий «Олимпиакос».

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