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    Почему «Барселона» сошла с ума


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    Голосов: 21
    26.08.2017 07:45
    Покупка Дембеле за фантастические деньги, бардак в руководстве и насмешки фанатов. Александр Плеханов – об ужасе, который творится в «Барселоне».

    Неймара продали за 222 миллиона в «ПСЖ», где наконец-то делают осмысленные шаги для построения суперклуба. Парижу нужна была серьезная звезда. Ее забрали из звездного клуба, где подобных Неймару игроков сразу несколько. Удивительно, но всего один переход развалил всю барселонскую систему. Сейчас «Барселона» ведет себя так, будто совершенно ничего не понимает в трансферном бизнесе.

    Приход Паулиньо, фантазии с Сери, Ди Мария и Дембеле – про каждого здесь наберется историй на несколько отдельных текстов. Если же кратко, то «Барселона» выглядела неопределившимся ребенком в магазине игрушек. Любимая машинка сломалась, а выбрать новую тяжело. «Барселона» определилась. За 105 миллионов с бонусами подписан бунтарь Усмане Дембеле. Всего год назад «Боруссия» сама покупала его за 15 миллионов. И это смешно.

    Новый Неймар забил в прошлом сезоне Бундеслиги шесть голов и отдал 12 передач. Ему всего 20 лет, поэтому впереди хорошие перспективы. Но до начала летнего трансферного окна хоть кто-то мог представить себе такое поведение «Барселоны»? Дембеле вынудили пойти на бунт, чтобы «Боруссия» согласилась его продать. В 20 лет он уже испортил себе репутацию по вине клуба-покупателя – того самого клуба, который раньше мог без проблем и скандалов выкупить любого игрока. Теперь «Барселона» другая.

    Непродленный контракт Месси – лишь верхушка целой кучи проблем, свалившихся на каталонский клуб. Луис Энрике сбежал вовремя, а Эрнесто Вальверде попал в ловушку. У «Барселоны» требующая доработок система игры с футболистами, готовыми искать мотивацию в другом месте. У «Барселоны» слабо работающее руководство и сильно просевшая селекция. У «Барселоны» полный проигрыш конкурентам из «Реала» по всем направлениям. Сейчас «Барселона» сошла с ума и творит неожиданные вещи.

    Интересный случай все из того же летнего трансферного окна. Говорят, что «Барселона» обратила внимание на полузащитника «Ниццы» Сери из-за чрезмерного внимания к нему со стороны болельщиков в социальных сетях. Сначала кажется, что это бред. Но если посмотреть на то, что происходит между фанами и руководством, то можно поверить и в такое. Фанаты «Барселоны» требовали на место Неймара топового футболиста. Клуб же будто готов потратить деньги на любого игрока, лишь бы угодить болельщикам.

    Любители игры лондонского «Арсенала» уже воспользовались ситуацией, чтобы лишний раз посмеяться над «Барселоной». Они начали активно просить «Барсу» подписать Тео Уолкотта, намекая на его мнимую крутость. «Весь мир знает, что «Барселона» заслуживает лучшего руководства. Я был счастлив в команде, но эти люди не должны работать там», – выдал миру Неймар, когда уже оказался в Париже. «Барселону» критикуют, над ней смеются и ее больше не уважают.

    Во всем этом виновата сама «Барселона». Странно маленькие по современному рынку отступные в контрактах игроков дают шанс конкурентам. Бездействие или чрезмерные действия руководства убивают все топовые наработки. Селекция – настоящий хаос. Кажется, что «Барселона» здорового человека вернется лишь тогда, когда здесь пройдет революция уровня сегодняшнего «Зенита». Пока же будут удивительно странные покупки, блеклая игра и расставания с лучшими игроками. Вальверде жаль, как жаль и Лионеля Месси.

    Когда твиттер взламывают хакеры и сообщают о переходе Ди Марии, то это неприятный случай. Когда же команда сама опускает себя в глазах других, то это уже проблема.

    Почему уход Месси из «Барселоны» – это реальность

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 21
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +355

      kvm5 28 августа 2017, 02:54

      поживем, увидим

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 27 августа 2017, 11:39

      У богатых свои причуды...

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 27 августа 2017, 04:22

      Барса еще себя покажет!

      0
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 26 августа 2017, 15:38

      может это провал а может нет сезон впереди еще журанлисты как обычно из мухи делаю слона таких как неймар сто приходили и столько же уходила а клуб Барселона всегда ваших же статьях! Барса это большой клуб и в каждом матче фаворит эль класико исключение что тут обсуждать?? хары фигню печатать сезон еще только заиграли

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 26 августа 2017, 14:02

      Вроде и дельно написано... Но с какой-то радостью, что великий клуб заспотыкался.... В этом окне деньги творили и чудеса и гадости, игрочишек покупали за большие лимоны, появились какие-то бунты с выторговыванием условий.... Надеюсь, причина не в скудоумии и клуб выправит ситуацию...

      "Сложности и невзгоды разрушают одних людей, но создают других..." (Нельсон Мандела)

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > DeStar 26 августа 2017, 20:02

      Нет, нигде не подписывался и стены не расписываю... А чем хуже мысли умных людей бреда некоторых писарчуков.... Просто раз брякнул, то подпишись либо своим словом, либо словом проверенного человека....
      Пространство общее... Всё лучше, чем помоями друг друга поливать, прикрываясь клубными пристрастиями.... Без обид...

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > DeStar 26 августа 2017, 20:25

      Когда-нибудь мне это надоест... Спасибо за понимание....

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      Рейтинг: +212

      perm 242 26 августа 2017, 13:58

      начало конца ?

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 августа 2017, 13:12

      прощай великий и ужасный клуб здравствуй посредственность

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 26 августа 2017, 12:24

      Мне одному кажется, что люди, для которых футбол прежде всего "бизнес", а уже только потом "игра", прекрасно осознают свои действия?.. в том же трансфере Паулиньо может фигурировать и откат, и взятка и т.д.

      2
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 26 августа 2017, 11:04

      Статья - очередное подтверждение того, как сми пытается формировать мнение общественности. Абсолютный бред. Ну продали они неймара и что? В барсе у него были прекрасные партнеры вот он и статистику сумасшедшую выдавал. Кстати, когда его покупали тоже скандал был при прежнем руководстве, как и сейчас с дембеле. Барселона выглядит определившимся ребенком: пришли - паулиньо и дембеле, в разработке - ди мария. И перестаньте наконец начинать называть статьи со слова "почему", 99% из них не дают ответа на такой вопрос, а только вызывают усмешку над "воздушной" аргументацией. Почему, б**... да потому

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 августа 2017, 10:30

      если бы неймар не хотел свалить за длинным евро,так сказать,он бы остался,и все разговоры о новом вызове-бред,для вызова нужно было отправляться в англию,а во франции в такой команде как псж,играть можно не напрягаясь,ситуация с дембеле,так же как с коутиньо является опять же следствием покупки неймара псж,за безумные деньги,они не стоят выше 100 млн,которые за них требуют клубы,а играть в большом клубе хочет любой игрок(да,боруссия и ливер были когда то такими,но не сейчас)единственно в чем прав автор,это в том,что руководство барсы непонятно что творит,ну и трансфер паулиньо выглядит сомнительно

      4
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Asbjorn 26 августа 2017, 12:52

      тут скорее прикол в том, кто подсуетился, думаю, если бы шейхи из мансити подсуетились - был бы он сейчас там, а так, кто выкупил контракт...

      смотрел интересный разбор трансфера неймара, там упоминались 6-1 с псж... как неймар не унимался - "я лично забью 2", "мы обязательно пройдем псж"... ну к слову сказать, если опустить судейство - неймар забил 2, заработал пеналь, а после игры - на руках качали месси, в прессе частенько проскакивали и заголовки в стиле "месси и барселона сотворили чудо", так что думаю не только за бабками неймар ушел из барсы

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > k4kuzma 26 августа 2017, 14:19

      да,там не конкретно псж,это огромная дыра в ффп,но все равно думаю,что псж это не новый вызов для неймара,в чемпионате франции он может играть на одной ноге почти весь сезон,вызовом была бы англия,но там ему бы все ноги отдолбили

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Asbjorn 26 августа 2017, 14:28

      ну, дыра не дыра в ФФП, просто с текущими суммами отступных и ффп - что-то одно выходит надо отменять, ну вот шейхи из псж - решили отменить ффп :)

      по вызову - ну понятно, что стать суперзвездой и иконой в апл - это больший вызов, но посмотрим, что будет дальше, мож и в апл он перейдет позднее :) пока что у него вызов есть - выиграть ЛЧ теперь, просто раньше - это Месси с Барселоной выигрывал ЛЧ, и не важно кто в составе... теперь же, если ПСЖ выиграет ЛЧ - это будет достижение "Неймара и ПСЖ", даже если докупят в придачу Мбаппе и тд:)

      просто неудачное совпадение, что разница в возрасте между Неймаром и Месси не такая чтобы и значительная, сидеть в тени - видимо оказалось не для Неймара, и в отличии от Хави и Иньесты - которые соглашались на такую роль, поскольку воспитанники клуба, он терпеть этого видимо больше не хочет

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > k4kuzma 26 августа 2017, 16:23

      Синдром роналду)

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