Почему «Барселона» сошла с ума

Неймара продали за 222 миллиона в «ПСЖ», где наконец-то делают осмысленные шаги для построения суперклуба. Парижу нужна была серьезная звезда. Ее забрали из звездного клуба, где подобных Неймару игроков сразу несколько. Удивительно, но всего один переход развалил всю барселонскую систему. Сейчас «Барселона» ведет себя так, будто совершенно ничего не понимает в трансферном бизнесе.

Приход Паулиньо, фантазии с Сери, Ди Мария и Дембеле – про каждого здесь наберется историй на несколько отдельных текстов. Если же кратко, то «Барселона» выглядела неопределившимся ребенком в магазине игрушек. Любимая машинка сломалась, а выбрать новую тяжело. «Барселона» определилась. За 105 миллионов с бонусами подписан бунтарь Усмане Дембеле. Всего год назад «Боруссия» сама покупала его за 15 миллионов. И это смешно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Новый Неймар забил в прошлом сезоне Бундеслиги шесть голов и отдал 12 передач. Ему всего 20 лет, поэтому впереди хорошие перспективы. Но до начала летнего трансферного окна хоть кто-то мог представить себе такое поведение «Барселоны»? Дембеле вынудили пойти на бунт, чтобы «Боруссия» согласилась его продать. В 20 лет он уже испортил себе репутацию по вине клуба-покупателя – того самого клуба, который раньше мог без проблем и скандалов выкупить любого игрока. Теперь «Барселона» другая.

Непродленный контракт Месси – лишь верхушка целой кучи проблем, свалившихся на каталонский клуб. Луис Энрике сбежал вовремя, а Эрнесто Вальверде попал в ловушку. У «Барселоны» требующая доработок система игры с футболистами, готовыми искать мотивацию в другом месте. У «Барселоны» слабо работающее руководство и сильно просевшая селекция. У «Барселоны» полный проигрыш конкурентам из «Реала» по всем направлениям. Сейчас «Барселона» сошла с ума и творит неожиданные вещи.

Интересный случай все из того же летнего трансферного окна. Говорят, что «Барселона» обратила внимание на полузащитника «Ниццы» Сери из-за чрезмерного внимания к нему со стороны болельщиков в социальных сетях. Сначала кажется, что это бред. Но если посмотреть на то, что происходит между фанами и руководством, то можно поверить и в такое. Фанаты «Барселоны» требовали на место Неймара топового футболиста. Клуб же будто готов потратить деньги на любого игрока, лишь бы угодить болельщикам.

Любители игры лондонского «Арсенала» уже воспользовались ситуацией, чтобы лишний раз посмеяться над «Барселоной». Они начали активно просить «Барсу» подписать Тео Уолкотта, намекая на его мнимую крутость. «Весь мир знает, что «Барселона» заслуживает лучшего руководства. Я был счастлив в команде, но эти люди не должны работать там», – выдал миру Неймар, когда уже оказался в Париже. «Барселону» критикуют, над ней смеются и ее больше не уважают.

Во всем этом виновата сама «Барселона». Странно маленькие по современному рынку отступные в контрактах игроков дают шанс конкурентам. Бездействие или чрезмерные действия руководства убивают все топовые наработки. Селекция – настоящий хаос. Кажется, что «Барселона» здорового человека вернется лишь тогда, когда здесь пройдет революция уровня сегодняшнего «Зенита». Пока же будут удивительно странные покупки, блеклая игра и расставания с лучшими игроками. Вальверде жаль, как жаль и Лионеля Месси.

Когда твиттер взламывают хакеры и сообщают о переходе Ди Марии, то это неприятный случай. Когда же команда сама опускает себя в глазах других, то это уже проблема.

Почему уход Месси из «Барселоны» – это реальность

[poll id=1382]