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Почему «Барселона» сошла с ума

Неймара продали за 222 миллиона в «ПСЖ», где наконец-то делают осмысленные шаги для построения суперклуба. Парижу нужна была серьезная звезда. Ее забрали из звездного клуба, где подобных Неймару игроков сразу несколько. Удивительно, но всего один переход развалил всю барселонскую систему. Сейчас «Барселона» ведет себя так, будто совершенно ничего не понимает в трансферном бизнесе.

Приход Паулиньо, фантазии с Сери, Ди Мария и Дембеле – про каждого здесь наберется историй на несколько отдельных текстов. Если же кратко, то «Барселона» выглядела неопределившимся ребенком в магазине игрушек. Любимая машинка сломалась, а выбрать новую тяжело. «Барселона» определилась. За 105 миллионов с бонусами подписан бунтарь Усмане Дембеле. Всего год назад «Боруссия» сама покупала его за 15 миллионов. И это смешно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Новый Неймар забил в прошлом сезоне Бундеслиги шесть голов и отдал 12 передач. Ему всего 20 лет, поэтому впереди хорошие перспективы. Но до начала летнего трансферного окна хоть кто-то мог представить себе такое поведение «Барселоны»? Дембеле вынудили пойти на бунт, чтобы «Боруссия» согласилась его продать. В 20 лет он уже испортил себе репутацию по вине клуба-покупателя – того самого клуба, который раньше мог без проблем и скандалов выкупить любого игрока. Теперь «Барселона» другая.

Непродленный контракт Месси – лишь верхушка целой кучи проблем, свалившихся на каталонский клуб. Луис Энрике сбежал вовремя, а Эрнесто Вальверде попал в ловушку. У «Барселоны» требующая доработок система игры с футболистами, готовыми искать мотивацию в другом месте. У «Барселоны» слабо работающее руководство и сильно просевшая селекция. У «Барселоны» полный проигрыш конкурентам из «Реала» по всем направлениям. Сейчас «Барселона» сошла с ума и творит неожиданные вещи.

Интересный случай все из того же летнего трансферного окна. Говорят, что «Барселона» обратила внимание на полузащитника «Ниццы» Сери из-за чрезмерного внимания к нему со стороны болельщиков в социальных сетях. Сначала кажется, что это бред. Но если посмотреть на то, что происходит между фанами и руководством, то можно поверить и в такое. Фанаты «Барселоны» требовали на место Неймара топового футболиста. Клуб же будто готов потратить деньги на любого игрока, лишь бы угодить болельщикам.

Любители игры лондонского «Арсенала» уже воспользовались ситуацией, чтобы лишний раз посмеяться над «Барселоной». Они начали активно просить «Барсу» подписать Тео Уолкотта, намекая на его мнимую крутость. «Весь мир знает, что «Барселона» заслуживает лучшего руководства. Я был счастлив в команде, но эти люди не должны работать там», – выдал миру Неймар, когда уже оказался в Париже. «Барселону» критикуют, над ней смеются и ее больше не уважают.

Во всем этом виновата сама «Барселона». Странно маленькие по современному рынку отступные в контрактах игроков дают шанс конкурентам. Бездействие или чрезмерные действия руководства убивают все топовые наработки. Селекция – настоящий хаос. Кажется, что «Барселона» здорового человека вернется лишь тогда, когда здесь пройдет революция уровня сегодняшнего «Зенита». Пока же будут удивительно странные покупки, блеклая игра и расставания с лучшими игроками. Вальверде жаль, как жаль и Лионеля Месси.

Когда твиттер взламывают хакеры и сообщают о переходе Ди Марии, то это неприятный случай. Когда же команда сама опускает себя в глазах других, то это уже проблема.

Почему уход Месси из «Барселоны» – это реальность

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Испания. Примера Испания Барселона Дембеле Усман
Комментарии (22)
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la verdad
1503723184
Барса была обречена с того момента, когда Месси начал ей "руководить" вне поля. Жаль. Остаётся только ждать его ухода...
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Шабака
1503726355
Барса всегда будет - Барсой. Не путайте его с какой то командой - вроде Зенита ! Даже если весь состав барсы изменится, даже если Барса будеть играть без "ЗВЕЗД" она всегда будет Барселона, самой крутой командой в Мире!
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Александр52
1503729575
Сплошные глупости и каша, на любой вопрос даёт ответ только игра. Век футболиста короток. Некоторые блеснут одной игрой и потухнут. А был вроде бы молодой звездой. Кто то протянет год, другой, будучи в ударе, и всё, и тоже спёкся. К сожалению в Барсе замёрзших игроков аж несколько, они были талантами, но отцвели , они были как в ботанике 1-2 х летними.Это закон природы, он и в людях сидит. Но есть, как вы догадались , и многолетние звёзды, их мало, мы их знаем и мы на них ходим к телевизору. Давайте подождём, пусть начнут играть, а выводы будем делать ну хотя бы через месяц. Вот вчера Неймар, наделал по ходу игры массу ошибок и что это значит? Закат карьеры, или деньги устал считать, а может Барса вовремя продала его. А, Месси, что он вытворял в первом матче сезона, замочил 3 штанги, а может это только начало расцвета его таланта. Вот он звезда, он футбольный интеллигент, он видит в футболе всё насквозь, таких как он мало, их всего то 5-6 человек от силы, а как он позавчера поприветствовал Криштиану, пожал ему руку, сказал приятные слова, что и говорить, он великий человек, он футбольный джентельмен, он герой нашего времени, его можно не любить, но он велик, и критика его делает только лучше. Всё сведётся к тому что вот вот он станет полноценным капитаном и играющим тренером Барсы и это будет скоро. Тут написали, что его влияние мешает команде. Да, он не удобен, но он справедлив и дальновиден, а его влияние заработано кровью и потом, оно заслуженно. Пусть враги рыдают, а мы будем наслаждаться его игрой. Барса вперёд.
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Asbjorn
1503732600
если бы неймар не хотел свалить за длинным евро,так сказать,он бы остался,и все разговоры о новом вызове-бред,для вызова нужно было отправляться в англию,а во франции в такой команде как псж,играть можно не напрягаясь,ситуация с дембеле,так же как с коутиньо является опять же следствием покупки неймара псж,за безумные деньги,они не стоят выше 100 млн,которые за них требуют клубы,а играть в большом клубе хочет любой игрок(да,боруссия и ливер были когда то такими,но не сейчас)единственно в чем прав автор,это в том,что руководство барсы непонятно что творит,ну и трансфер паулиньо выглядит сомнительно
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nailvakh
1503734685
Статья - очередное подтверждение того, как сми пытается формировать мнение общественности. Абсолютный бред. Ну продали они неймара и что? В барсе у него были прекрасные партнеры вот он и статистику сумасшедшую выдавал. Кстати, когда его покупали тоже скандал был при прежнем руководстве, как и сейчас с дембеле. Барселона выглядит определившимся ребенком: пришли - паулиньо и дембеле, в разработке - ди мария. И перестаньте наконец начинать называть статьи со слова "почему", 99% из них не дают ответа на такой вопрос, а только вызывают усмешку над "воздушной" аргументацией. Почему, б**... да потому
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mikitka
1503739478
Мне одному кажется, что люди, для которых футбол прежде всего "бизнес", а уже только потом "игра", прекрасно осознают свои действия?.. в том же трансфере Паулиньо может фигурировать и откат, и взятка и т.д.
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giluxa1963
1503742331
прощай великий и ужасный клуб здравствуй посредственность
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perm 242
1503745095
начало конца ?
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insider_retro
1503745327
Вроде и дельно написано... Но с какой-то радостью, что великий клуб заспотыкался.... В этом окне деньги творили и чудеса и гадости, игрочишек покупали за большие лимоны, появились какие-то бунты с выторговыванием условий.... Надеюсь, причина не в скудоумии и клуб выправит ситуацию... "Сложности и невзгоды разрушают одних людей, но создают других..." (Нельсон Мандела)
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kvm5
1503878061
поживем, увидим
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