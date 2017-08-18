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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Новый скандал вокруг «Матч ТВ». Теперь канал (якобы) требует с клубов деньги

Новый скандал вокруг «Матч ТВ». Теперь канал (якобы) требует с клубов деньги

Что случилось?

На Sports.ru появилась интересная новость о канале «Матч ТВ». Утверждается, что футбольным клубам российской Премьер-лиги была разослана презентация, где предлагались платные услуги. Командам можно отдать минимум по миллиону за каждый эпизод программы «После футбола» с их участием. Ее ведет комментатор Георгий Черданцев. Два миллиона за эпизод можно заплатить за присутствие футболистов на тренировках «легионеров» в шоу «Кто хочет стать легионером?». Sports.ru приложил к информации скриншоты.

«Матч ТВ» все опровергает

«Появившиеся в ряде СМИ сообщения следует считать нелепыми домыслами, которые ставят целью испортить репутацию не только телеканалу «Матч ТВ», но и запятнать репутацию российских футбольных клубов. Это недопустимо. Ситуация требует обстоятельного разбора и обязательного наказания нечистых на руку журналистов и пользующихся их услугами недобросовестных представителей СМИ», – утверждается в заявлении «Матч ТВ». Ведущий программы «После футбола» Георгий Черданцев тоже дал комментарий по ситуации.

Клубы поддерживают «Матч ТВ»

«Матч ТВ» утверждает, что «Краснодар», «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» готовы подтвердить, что не получали подобных предложений. Интересно, что канал действительно связывают с этими командами близкие партнерские отношения. Например, «Матч ТВ» делал репортаж из самолета «Зенита», когда клуб летел на гостевую игру против «СКА-Хабаровска». После матча с «Ахматом» эксклюзивное интервью телеканалу давал полузащитник Леандро Паредес. Взаимовыгодное партнерство позволяет «Матчу» делать много полезных материалов и не брать за это деньги.

Почему все это важно?

Постоянные сообщение об уходе Тины Канделаки, состоявшийся уход Валерия Карпина, большие перемены в команде работников сайта и странная ситуация с бюджетом – все это составляет информационный шум вокруг «Матч ТВ». Очевидно, что у канала есть проблемы, а скандалы со Sports.ru переходят на новый уровень. Вокруг главного спортивного телеканала страны все больше негатива. Важно, чтобы это не переходило за рамки разумного.

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Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (31)
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Бриг
1502999188
не интересно. сами разберитесь
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TUMS
1503003210
Надо чтобы Канделаки ушла и все.
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multiscan
1503004703
Кому-то очень выгодно оставить нас без бесплатного футбола! Кому? Может быть узнают внуки тех, кто сейчас под стол пешком ходит.У нас очень любят различные секреты.
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Аид666
1503022450
по голосованию 85% верит инфе... ибо в Рашке все возможно, особенно то что касается отжимом денег...
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vodomut
1503026230
нужно зрителям платить за то,что смотрят этот отстойный канал,а Канделаки гнать в зашей!
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Eighty
1503036056
Интересно, как скоро на МатчТВ будут снова круглосуточно показывать фильмы с Сигалом и Диалоги о рыбалке?
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paracetamol
1503038763
Я их слюнявые "После футбола" вообще не смотрю. Обычные треп, гнилые эксперты, только время терять.
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BRAZILES
1503039719
и вообще Тина Канделаки ------ как руководитель канала мачтв просто -----НИКАКОЙ в футболе полный --НОЛЬ зачем такой руководитель? она чертовски красивая вот пусть ведет какое нибудь шоу КРАСОТЫ
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prezent2017
1503070673
Че Кержа-то нарисовали вместе с этими дармоедами? Надо валить ему с этого Матча, чтобы не опозориться.
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Грыззь
1503079030
Непобедимая жадность.
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