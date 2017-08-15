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  • «Спартак» – это как любимая женщина». Как Александр Панов спровоцировал конфликт вокруг двух главных клубов России

«Спартак» – это как любимая женщина». Как Александр Панов спровоцировал конфликт вокруг двух главных клубов России

Полторы недели назад «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» в Питере. После матча, помимо голов в ворота Реброва, по сети гуляло еще одно примечательное видео – на нем фанаты «Зенита» оскорбляют одетого в спартаковские цвета Александра Панова и пытаются его избить. Вот как это было:

Внимание (!) – ненормативная лексика.

Напомним, что Панов – воспитанник «Зенита», в 1999 году он принес клубу первый трофей в его российской истории – Кубок России. Сине-бело-голубые одержали волевую победу над московским «Динамо», на счету Панова – два гола.

Еще одно памятное достижение Панова – дубль в ворота сборной Франции на «Стад де Франс». Историческое достижение.

Помимо «Зенита», Панов выступал за французский «Сент-Этьен», играл в Китае и Швейцарии, переезжал в Москву (в его послужном списке – «Динамо» и «Торпедо», но нет «Спартака»). Одним из последних клубов в карьере форварда был опять-таки «Зенит»: уже под руководством Дика Адвоката Панов провел в родной команде несколько матчей.

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Теперь Панов открыто поддерживает «Спартак»: перед матчем с «Зенитом» в интервью «Спорт FM» он объяснил свою позицию и пообещал приехать в Питер в спартаковской атрибутике.

«Я не изменял команде. Одно дело работать в одной команде, а болеть можно за другую. Я болею за «Спартак». Мне нравится «Открытие Арена» и болельщики «Спартака». Они дают мне возможность болеть раскрепощенно на фан-секторе стадиона. Поэтому именно туда я и взял абонемент. Мне очень нравится, как болеют фанаты «Спартака».

«В Петербурге у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться», – говорил Панов до игры, но в итоге столкнулся с агрессией питерских фанатов. Об этом бывшего партнера по «Зениту» предупреждал Владислав Радимов:

«Что касается заявления Панова о намерении ходить по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака», то это его жизнь. Не понимаю только, зачем Саша афиширует это, тем самым провоцируя болельщиков. Так что я бы не советовал Саше в одиночестве идти по Невскому в шарфе «Спартака»!

Радимов был прав: поддержать выбор Панова в Питере пока не готовы.

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Колпинская ракета – прозвище Панова, которого он, по мнению болельщиков «Зенита», теперь не заслуживает:

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Шприц – намек на наркотическую зависимость, от которой будущий форвард сборной страдал в юности.

***

После инцидента с фанатами Панов дал еще одно интервью:

«Почему я, бывший игрок «Зенита», не имею права после карьеры на свой выбор, который мне никто не навязывает? Если бы мне нравился «Зенит» и я был бы вдохновлен его игрой, то болел бы за этот клуб. Но мне «Зенит» не нравится в том смысле, что не нравится его игра, не впечатляет. Я уважаю его, но «Спартак» – это как любимая женщина. Идешь – раз, встретил, влюбился – вот и все. И не знаешь, по каким причинам. Так же для меня «Спартак»: я пришел и влюбился. И мне это нравится, я кайфую от этого».

Так как же правильно относиться к Александру Панову? Давайте разбираться.

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«Зенит» уничтожил «Спартак». Это был сумасшедший матч!

Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Панов Александр
Комментарии (15)
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Atom2020
1502799888
Больше похоже на то, что конфликт провоцирует не Панов, а неадекватные болелы и СМИ. Я понимаю еще предъявлять претензии действующим игрокам, а бывшим-то с какого перепуга? ... за кого хочет, за того и болеет ...
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1alex81
1502801563
зачем пиарите этого клоуна, он явно провокатор, а вы не лучше
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Chesn0k
1502801735
панов профукал футбольные деньги, а жирную должность в системе зенита, как некоторым другим легендам, ему не предложили, вот и обиделся на зенит. после чего стал критиковать игру зенита, политику зенита, причём, не на кухне, а в официальных интервью. теперь перешёл на боление за спартак, о чём кричит в интервью и твиттере (поинтересуйтесь его выступлениями за последние годы - хорошо видно, как он всё больше начинает катить бочку на зенит с каждым интервью). в качестве апогея одевается во всё красное с ног до головы, чего не делают даже самые заядлые болельщики спартака со стажем, и приезжает в таком наряде в питер, о чём, разумеется, предупреждает всю футболную общественность через твиттер и интервью. ну и кто кого провоцирует?
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Билли Бонс.
1502803824
А кто это назначил Пищевик и Бомжевик главными клупами России???Я можЫт считаю главными клубами России-Арсенал и Амкар,а можЫт дажЫ Таганрогскую Птицефабрику.(Там Рома Адамов играет).
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карасевщина
1502805842
спартак это как любимая женщина на ночь
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somn
1502806493
Раздобрел Панов. Теперь он скорее не "колпинская ракета", а "московская котлета".
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sochi-2013
1502807308
Молодец, Сашок, свое пристрастие не надо прятать и не идти на поводу. Тем более такого быдла; 10 слов 8- матерных!
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giluxa1963
1502809671
обиделся на зеньку но зря думает что ему в спартаке что то обломится там своих не куда девать
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OfaZavr
1502819195
Адекватные болельщики нормально относятся, а другим всё равно ничего не докажешь.
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Tim-Timmy
1502839992
Это наверное молодняк какой нибудь который ваще не сечет, один крикнул что это Панов, а поскольку цвета чужие значит гандон, а дальше стадный инстинкт и вот уже понеслось.
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