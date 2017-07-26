Еще один клуб из Питера взрывает российский футбол. Что надо о нем знать?

«Один город – одна команда», – такой девиз выкрикивают закоренелые фанаты «Зенита», когда слышат название клуба «Динамо». Однако такие взгляды в Петербурге уже считаются старомодными.

В городе на Неве футбольный бум: две команды играют в РФПЛ, а одна – вновь вышла в ФНЛ. «Динамо» за несколько лет прошло все стадии перерождения: начиная от падения в первой лиге и почти полной ликвидации до возрождения и камбэка на былые позиции. Виной тому – финансовые активы Ротенберга. Задумка была следующая: сделать из питерских бело-голубых фарм-клуб столичных динамовцев. Заодно и сохранить команду с историей.

Еще несколько лет назад клуб никак не развивался в социальных сетях, официальный сайт не обновлялся месяцами, а команда безвольно сливала матчи. Теперь – все поменялось. Из Москвы прибыл Александр Точилин, которому дали полный карт-бланш. Главное – выжить максимум из минимума.

В том году это получилось – «Динамо» вернулось в ФНЛ. Петербуржцы уверенно лидировали весь сезон в своей зоне ПФЛ, и заслуженно заняли первое место. Однако возник логичный вопрос – что дальше?

Клуб продолжает играть только российскими футболистами. В это межсезонье в команду пришло аж 14 человек, при этом лишь один игрок взят в аренду. Все это говорит о долгосрочной перспективе складывающегося коллектива. Главные звезды – Иван Соловьев (тот самый, что в свое время зачем-то перешел в «Зенит») и Олег Власов. Из первого хотят сделать настоящего лидера команды. Сам полузащитник получил шанс перезапустить свою карьеру. На этом все. Трансферные аппетиты клуба достаточно скромны, потому что ставка в новом сезоне делается также на молодежь.

Не секрет, что у «Динамо» – мощная детско-юношеская школа. Клубный менеджмент пошел дальше и заявил в ПФЛ вторую команду бело-голубых. Руководству важно выстроить четкую линию между первой командой и школой. Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко так прокомментировал это решение: «Идея создания «Динамо»-2? Все просто. Петербург теряет много выпускников футбольных школ. Не все попадают в «Зенит». А если не туда, то в большинстве своем они пропадают. О молодых игроках надо думать». В этом отношении свой клуб в ПФЛ – адекватное решение и распространенная практика в российском футболе.

Однако без проблем не обошлось. Проблемы со стадионами – настоящий петербургский тренд среди футбольных клубов. «Тосно» в последний момент согласовал переезд на основную арену «Петровского», «Зенит» не без проблем, но уладил технические проблемы с «Крестовским». А вот «Динамо» пока ближайшие домашние игры проведет на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Именно там раньше играл свои домашние матчи «Тосно». К слову сказать, для маленького города это неплохо – там с переездом тосненцев полюбили футбол, и несколько сотен зрителей добрались на недавнюю игру между «Динамо» и «Факелом».

Футболистам поле на «Электроне» понравилось. Нападающий Михаил Маркосов и вовсе произнес: «Поле здесь лучше, чем на малой арене «Петровского». Возможно, петербургским командам этот стадион приносит удачу.

А вот для болельщиков бело-голубых переезд – настоящая беда. Правда, их ждали приятные нововведения. Впервые в истории клуб запустил онлайн-продажу билетов. Более того, фанатов довозили до стадиона на специальном автобусе. Если воспринимать ситуацию, как временную меру, то работа с болельщиками ведется правильная.

Петербургские СМИ отмечают, что весной команда может переехать на Nova Arena, где бело-голубые играли в прошлом сезоне. Сейчас миниатюрный стадион не соответствует требованиям ФНЛ. «Динамо» рассматривает вариант реконструкции арены.

В плане маркетинга команда также развивается. Заработали аккаунты в социальных сетях, расширилась линейка атрибутики. А недавно Интернет взорвала новость о том, что известный видеоблоггер Никита Ковальчук будет тренером команды. Главная задача «Картавого Ника» – продвигать футболистов-любителей на высоком уровне в рамках проекта «Я-Тренер». Реалити-шоу сделает пиар обеим сторонам.

Перед началом сезона команде была поставлена задача – закрепиться в лиге. Однако в трех матчах игроки Точилина одержали три победы и находятся в тройке лидеров первенства. Коуч скромно прокомментировал промежуточный успех команды: «Мы до начала сезона поставили перед собой цель к каждой игре подходить как к кубковой. Насколько хватит настроя и сил – время покажет».

В прошлом году после очередного домашнего матча «Динамо» фанаты «Зенита» «накрыли» оппонентов. Затем выяснилось – побили детей из детско-юношеской школы. Уже тогда стало понятным, что вражда между клубами переходит рамки всего разумного и ненужного.

Теперь на «Тосно» ходят болельщики сине-бело-голубых. Возможно, рядовые зрители будут поддерживать и «Динамо», если те все-таки переберутся в Петербург. А главное – у команды есть неплохая перспектива увеличить квоту команд с берегов Невы в Премьер-лиге.