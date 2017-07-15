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Длинные очереди, но маленькие трибуны. «Тосно» дебютировал в Премьер-лиге

15-е июля 2013-го. Новичок ПФЛ «Тосно» проводит свою первую официальную игру. Тогда клуб из Ленинградской области устроил перестрелку с «Зенитом»-2 – 3:3. В тот момент никто не задумывался, что спустя полгода он сыграет в четвертьфинале Кубка России, потом выйдет в ФНЛ, а сейчас − появится в Премьер-лиге. Ровно через четыре года.

Секрет успеха прост: всю дорогу наверх команда бодро проскакала благодаря сытному финансированию бизнесмена Бориса Пайкина. В отличие от большинства других русских клубов главная проблема «Тосно» это не деньги. А отсутствие клубной базы и стадиона. За это время клуб переезжал то в Тихвин, то в Великий Новгород. Кстати, в последнем тосненцев регулярно ждал sold-out. «Тосно» и хотел заявить «Электрон» в качестве домашнего стадиона, но в РФПЛ сказали, что арена не соответствует требованиям лиги. Попросили сделать исключение – отказ.

Генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко еще год назад объявил, что арендовать на матч «Петровский» выходит дороже, чем любую арену в Москве. Потом выяснилось, что цена вопроса – четыре миллиона рублей за одну игру. Четыре на пятнадцать – 60 миллионов рублей. Это одна пятая прошлогоднего бюджета клуба.

Более того, тосненцы в последнее время тренировались на газоне NovaArena. Проблема в том, что он синтетический. Натуральных – практически нет. Единственный вариант – поле стадиона «Турбостроитель», который выглядит очень грустно. Хотя к чемпионату мира его планируют переделать. На нем уже во время Кубка Конфедераций тренировались сборные Камеруна, Португалии и Чили.

Оказалось, что проблемы «Тосно» не только в этом. Например, за сутки до матча с «Уфой» закрылась интернет-продажа билетов. В Петербурге сейчас делать так особенное преступление: погода последнюю неделю скачет каждые три-четыре часа, и более-менее точный прогноз можно получить только за полдня до события. Когда люди поняли, что дождя все-таки не будет (хоть на улице и пасмурно), они ломанулись на «Петровский» примерно за час до игры. Образовалась огромная толпа, которая завистливым взглядом провожала на трибуны зрителей с электронными билетами. Работало всего четыре кассы, поэтому терпеливые зрители стояли в очереди по полтора часа, растянувшись почти до станции «Спортивная». В итоге некоторые зашли на трибуны только в начале второго (!) тайма.

Отсюда взялись грустные фотографии полупустых трибун «Петровского» в первые 15-20 минут игры. Впрочем, во втором тайме ситуация не особо поменялась: до стадиона дошли где-то около 11-12 тысяч человек. Плюс ко всему полностью закрыли «Вираж», и это правильно – было бы сюрреалистично впустить туда всего 150-200 фанатов «Тосно», которых просто посадили на соседний сектор. За гостей вообще болели человек 20-25. По информации «Бомбардира», половина из них – местные уфимцы.

В пределах арены все привычно: фургоны «Матч ТВ», полиция, небольшие точки с питанием и самодельная конструкция с названием «Official Store». Человек подошел к импровизированному фан-шопу и спросил, есть ли матчевая «роза» с эмблемами обеих команд. И печально ушел на свой сектор.

В остальном – было понятно, что тосненцы здесь сами гости. На трибунах было тихо. Те, кто хотя бы раз был на «Петровском», понимает, что такая обстановка для стадиона непривычна. Большинство зрителей встречало действия на поле равнодушно. Настолько равнодушно, что некоторые восприняли гол Сысуева на 65-й минуте встречи абсолютно безэмоционально. Кстати, пока что «Тосно» действует нерешительно и нередко примитивно, но четко и организованно. И это несмотря на два фактора: дебютный матч в Премьер-лиге и 13 новых футболистов в составе.

Сегодня «Тосно» и Питер воспринимают друг друга с любопытством и осторожностью. Есть надежда, что это приведет к чему-то хорошему. Впереди у молодого клуба самое сложное пока испытание в его истории − дерби с «Зенитом». Который много лет был для этого города единственным.

География чемпионата России. Где обитают самые успешные клубы страны

Россия. Премьер-лига Россия Тосно
Комментарии (9)
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Taps
1500146888
Автор здорово приврал. Игра была неплохая и команда Семака почти всё время оборонялась.
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Егор Велунов
1500150244
Всё будет и поле и база. раз есть деньги. и во второй столице России появилась вторая команда. пусть и областная, это уже интересно. Вариант для команды с играми в Великом Новгороде ещё интереснее, думаю сделать там стадион реально для клуба с таким хозяином. Дебют. есть дебют. тем более после такого скоростного прохода всех футбольных лиг. Удачи дебютанту.
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VGreen
1500151827
дошли 11-12 тысяч человек?" да ну нах!!! https://bombardir.ru/news/513104-Na-pervyy-match-Tosno-v-RFPL-prishlo-4053-cheloveka
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Bronholm
1500154596
Удачи Тосно! Интересный проект, интересная история
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kaa-71
1500188797
Без своего стадиона тяжеловато будет. То один город, то другой
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Danish Dynamite
1500208715
Фарм-клуб Зенита это,изначально было ясно.Запросто и очки дарить друг другу будут по мере надобности,подобно хоккейным сосиСКА и Северстали... Минусуйте,питерцы)))
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Ganymed1
1500215185
Сначала будет тосно,потом привыкните
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jet andy
1500242075
Откуда инфа про 11-12 тысяч? Было в два-три раза меньше.
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bob717
1500262859
Здорово! Вперёд Тосно! Вперёд Зенит! Болеем за оба клуба!
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