География чемпионата России. Где обитают самые успешные клубы страны

Показываем на карте, где будут проходить игры стартующего сезона российской Премьер-лиги.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: РФПЛ, Бомбардир.ру
Представляю, если СКА в ЛЧ выйдет, или в ЛЕ. Каждую неделю по два раза куда-то летать
Хабаровск на перелетах раззорится
Только один клуб из азиатской части страны..........
Еще Урал
Ну Екатеринбург на стыке Европы и Азии. А вот чисто в Азии практически никого нет....
Такая же карта,но с клубами ФНЛ будет смотреться органичнее))
В одном Лондоне клубов столько же , и сильней гораздо
Кажется так пусто на такой большой стране