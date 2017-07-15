Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    География чемпионата России. Где обитают самые успешные клубы страны


    3
    Голосов: 10
    15.07.2017 20:05
    Показываем на карте, где будут проходить игры стартующего сезона российской Премьер-лиги.

    Кликни на картинку, чтобы увидеть ее в полном размере

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 15 июля 2017, 14:55

      Неужели нельзя ввести доплаты дальним командам. Чтобы хоть какая-то мотивация была играть в РФПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Sergey29 15 июля 2017, 14:37

      Представляю, если СКА в ЛЧ выйдет, или в ЛЕ. Каждую неделю по два раза куда-то летать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      berkut94 15 июля 2017, 13:42

      Хабаровск на перелетах раззорится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 15 июля 2017, 13:41

      Хабаровск за половину России отдувается)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 июля 2017, 13:31

      Только один клуб из азиатской части страны..........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Nesterenko 15 июля 2017, 14:54

      Еще Урал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > bset 15 июля 2017, 15:03

      Ну Екатеринбург на стыке Европы и Азии. А вот чисто в Азии практически никого нет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июля 2017, 13:18

      Такая же карта,но с клубами ФНЛ будет смотреться органичнее))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8836

      vladik12 15 июля 2017, 12:44

      Судя по картинке, просто нельзя не болеть за Хабаровск.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Tubba 15 июля 2017, 12:40

      В одном Лондоне клубов столько же , и сильней гораздо

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2037

      Алексей61 15 июля 2017, 12:24

      Кажется так пусто на такой большой стране

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11