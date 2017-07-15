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География чемпионата России. Где обитают самые успешные клубы страны
География чемпионата России. Где обитают самые успешные клубы страны
Бомбардир.ру
15 июля 2017, 20:05
14
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Россия. Премьер-лига
Россия
Новости СМИ2
Комментарии (14)
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Алексей61
1500110691
Кажется так пусто на такой большой стране
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1
Tubba
1500111631
В одном Лондоне клубов столько же , и сильней гораздо
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3
vladik12
1500111888
Судя по картинке, просто нельзя не болеть за Хабаровск.
Ответить
4
ЖОРРО
1500113889
Такая же карта,но с клубами ФНЛ будет смотреться органичнее))
Ответить
1
Nesterenko
1500114663
Только один клуб из азиатской части страны..........
Ответить
1
marslond
1500115278
Хабаровск за половину России отдувается)))
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1
berkut94
1500115349
Хабаровск на перелетах раззорится
Ответить
0
Sergey29
1500118621
Представляю, если СКА в ЛЧ выйдет, или в ЛЕ. Каждую неделю по два раза куда-то летать
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0
bset
1500119740
Неужели нельзя ввести доплаты дальним командам. Чтобы хоть какая-то мотивация была играть в РФПЛ
Ответить
1
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