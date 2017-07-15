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    На первый матч «Тосно» в РФПЛ пришло 4053 человека

    «Тосно» провел первую встречу в РФПЛ в своей истории. В рамках первого тура нового сезона команда Дмитрия Парфенова уступила «Уфе» со счетом 0:1.

    Матч на стадионе «Петровский» посмотрело 4053 человека. Арена вмещает 20985 зрителей.

    Ранее главный тренер команды из Ленинградской области поделился впечатлениями от дебюта.

    Клуб был основан в 2013 году. В минувшем сезоне ФНЛ команда финишировала на втором месте, гарантировав себе участие в матчах высшего дивизиона страны в сезоне-2017/18.

    Источник: РПЛ

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    15.07.2017 21:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 22:07

      Есть болельщики и это уже хорошо.... Будут играть со всеми надрывая жилы, болельщик пойдёт обязательно.... Зрелищность и кураж - это важно.... Всё лучше чем смотреть зажравшихся "мастеров", играющих в полноги с полузабитым полупенальти... Удачи команде!...

      1
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 15 июля 2017, 21:59

      Это максимум кто будет ходить на Тосно в Питре, зря из Новгорода их домашние матчи переместили в Питер

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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 15 июля 2017, 21:46

      Тосно красиво играет в атакующем английском стиле. Мастерство и опыта не хватает, зато силовой борьбы и желания сколько хошь. Скоро по 10 тыщ будут ходить, а там, глядишь, и по 20.

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > paracetamol 15 июля 2017, 21:52

      А потом и зенит рвать будут! супер команда нарисовывается походу! Нувсё жопа Спартаку тосна пришла пизд.ей принесла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 июля 2017, 21:36

      тосна с орловым подружатся!!!

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Аvenger 15 июля 2017, 22:03

      Я о орлове коментаторе который по ходу вас озвучивать будет! В зените он как не прижился хоть и комментировал вот вам и скинули его . Нормальный комментатор !!!! Не парься ! Но может путать тосно и зенит!

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Аvenger 15 июля 2017, 22:07

      А ты болела Тосно?

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Аvenger 15 июля 2017, 22:19

      Вот спасибо научил !!!!

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