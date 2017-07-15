На первый матч «Тосно» в РФПЛ пришло 4053 человека

«Тосно» провел первую встречу в РФПЛ в своей истории. В рамках первого тура нового сезона команда Дмитрия Парфенова уступила «Уфе» со счетом 0:1.

Матч на стадионе «Петровский» посмотрело 4053 человека. Арена вмещает 20985 зрителей.

Ранее главный тренер команды из Ленинградской области поделился впечатлениями от дебюта.

Клуб был основан в 2013 году. В минувшем сезоне ФНЛ команда финишировала на втором месте, гарантировав себе участие в матчах высшего дивизиона страны в сезоне-2017/18.