На первый матч «Тосно» в РФПЛ пришло 4053 человека

Есть болельщики и это уже хорошо.... Будут играть со всеми надрывая жилы, болельщик пойдёт обязательно.... Зрелищность и кураж - это важно.... Всё лучше чем смотреть зажравшихся "мастеров", играющих в полноги с полузабитым полупенальти... Удачи команде!...
«Тосно» провел первую встречу в РФПЛ в своей истории. В рамках первого тура нового сезона команда Дмитрия Парфенова уступила «Уфе» со счетом 0:1.
Матч на стадионе «Петровский» посмотрело 4053 человека. Арена вмещает 20985 зрителей.
Ранее главный тренер команды из Ленинградской области поделился впечатлениями от дебюта.
Клуб был основан в 2013 году. В минувшем сезоне ФНЛ команда финишировала на втором месте, гарантировав себе участие в матчах высшего дивизиона страны в сезоне-2017/18.