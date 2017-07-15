Парфенов: «Первый блин для «Тосно» получился комом, в РФПЛ играть можно и нужно»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после поражения в стартовом туре РФПЛ от «Уфы» (0:1). Напомним, что этот поединок стал для команды из Ленинградской области первым в истории в высшем российском дивизионе.

«Соперник использовал свою возможность, а мы нет. Эпизод с пропущенным голом доказал, что нельзя терять концентрацию ни на секунду, момент был безобидный. Мы сами имели хорошие моменты. Первый блин получился комом, в Премьер-лиге играть можно и нужно.

В первом тайме было волнение, у ребят оно никуда не делось. Когда справились с ним, проводили хорошие атаки. Надо использовать свои возможности, их немного, поэтому ими надо дорожить – доводить до удара или забивать, как соперник.

В конце у нас было не очень много моментов. Соперник забил, закрылся. «Уфа» – вязкая команда, которая низко строит оборону. Ее тяжело вскрывать. Банальными простыми передачами это тяжело сделать, надо ее раскачивать. Это у нас не получилось.

На старте сезона нас ждут тяжелые соперники? Тут вообще играют 16 лучших команд страны, здесь попроще нет соперников. Сумасшедший накал. Будем работать, двигаться, тренироваться, улучшать свои качества. Верю в футболистов, с их отношением к работе у нас все получится», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол».