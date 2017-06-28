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  • «Месси действует как настоящий глава мафии». Почему в Испании футболистов так часто судят за налоги

«Месси действует как настоящий глава мафии». Почему в Испании футболистов так часто судят за налоги

Финансовый кризис 2008 года больно ударил по Испании. Жившая беззаботно страна начала стремительно проседать в экономике. Резкое сокращение бюджета спровоцировало нестабильную политическую ситуацию; резко увеличилась безработица, из-за чего местные жители стали уезжать в соседние страны. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, испанское правительство внесло ряд поправок в налоговое законодательство. Теперь местные жители должны были платить под 50% налогов, что вызвало массовые волнения на улицах. «Чем провинциалы Франкфурта лучше нас, андалусийцев?», − громко спрашивал местный житель на одном из митингов против экономической политики Евросоюза.

Через несколько лет правительство Испании нашло выход. По их мнению, ряд высокопоставленных лиц и престижных компаний недоплачивают десятки миллионов евро налоговых отчислений. Как правило, корпоративные финансисты в работе над снижением налогов идут двумя путями: либо не заключают трудовой договор с работником, либо в фискальной декларации сознательно занижают итоговые доходы. Когда испанские власти занялись противоборствующими механизмами, среди тех, кто попал под расследования, массово находились футболисты.

В 2012 году Самуэль Это’О наслаждался подмосковным солнцем и украшал собой лысые поля РФПЛ, как вдруг из Испании ему пришла повестка в суд. Местная полиция нашла у камерунца незаконный офшор в Венгрии, в который поступали его доходы от зарплаты в «Барселоне» и рекламах фирмы «Пума». В Венгрии налоги значительно ниже, чем в Испании − кроме того, Это’О сознательно занижал сумму в ежегодных декларациях о доходах. Футболисту в Каталонии грозила тюрьма, но в итоге сторонам удалось договориться без вынесения приговора. Вслед за этим случаем повалили другие крупные дела.

Буквально через год каталонская полиция нашла целый букет офшоров у самого Лео Месси. «Лео и его отец создали целую сеть офшорных компаний в Белизе, Уругвае и Швейцарии, чтобы недоплачивать налоги в крупных размерах. Понятно, что Лео в финансовых делах – не ас, но я уверен: он знал, что делает. Месси действует как настоящий глава мафии», − уверен адвокат Марио Маса.

«Мне очень обидно слышать подобную речь. Мы с моим сыном наняли специальных людей, которые занимались нашими финансовыми делами. Они уверяли нас, что все делается абсолютно законно, и мы им слепо поверили», − оправдывался отец Хорхе Орасио. Суд встал на сторону Масы: Лео и его отец получили 21 месяц условного срока. При этом самому Месси еще и крупно повезло. Если бы срок составил 25 месяцев, ему бы пришлось по-настоящему сидеть в тюрьме. По правилам испанского законодательства, избежать тюрьмы и ограничиться крупным штрафом могут только лица, которые получили менее двух лет условно.

От этой меры не ушел агент Неймара Вагнер Рибейро. Он получил пять лет и четыре месяца колонии за систематическую невыплату налогов с 2002 по 2005 год. За это время Рибейро заработал 1 млн 220 тысяч евро, хотя в налоговой декларации сообщил лишь о 165 000. Также не без участия Вагнера проходил трансфер Неймара из «Сантоса» в «Барселону», который оформлялся с многочисленными нарушениями. Сам Неймар выплатил 46 млн евро штрафа – это крупнейшее взыскание с футболиста в рамках налогового дела.

Анхель Ди Мария тоже попадался на нарушении налогового законодательства. С 2011 по 2013 год Ди Мария переводил доходы от использования своего имиджа в различные офшорные организации за рубежом. Четыре года Анхель успешно скрывался от правосудия, и только в нынешнем прокуратура назначила ему штраф в 2 млн долларов. Его бывший партнер по «Реалу» Лука Модрич действовал при помощи жены. Она создала компанию в Люксембурге, на которую переводилась вся зарплата Модрича, включая рекламные доходы. Но дело не получило широкой огласки, и Лука фактически отделался легким испугом.

Последний на данный момент громкий скандал связан с Криштиану Роналду. Мадридская прокуратура подала на него в суд и уже готовилась открыть уголовное дело. Роналду мог получить пятилетний срок, но добровольно выплатил шесть млн евро. Почти сразу после этого Криштиану, по мнению сразу нескольких источников, заявил о твердом намерении покинуть «Реал» и уехать из Испании. «Моя совесть чиста», − заявил он в одном из последних интервью.

«Реал» выступил с публичной защитой в адрес Роналду, а Зинедин Зидан лично уговаривает его не думать о переезде. Но позиция Криштиану до сих пор сомневается и рассматривает предложение «ПСЖ». Хотя во Франции налогообложение еще менее лояльное, чем в Испании.

До кульминации волны налоговых скандалов еще далеко. На днях WikiLeaks пообещал вынести новые шокирующие разоблачения в отношении недобросовестных налогоплательщиков. Возможно, спасение Испании − это методика АПЛ. Там налоги подсчитываются за игроков, зарплата которым выдается с их учетом.

«Люди ошибаются, когда называют меня преступником». Роналду пытается избежать тюрьмы

Испания. Примера Испания Месси Лионель Роналду Криштиану Ди Мария Анхель Модрич Лука Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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mutabor0992
1498598721
Дон Лео!
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brhr
1498617762
Заплати налоги и спи спокойно, конечно это не хорошо. Но и налог практически 50% - это прям очень много. Вот они и делают серые схемы.
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Svoysvoemubrat
1499068639
Испания далеко не одинока
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JI e x a
1502025125
а испании хотя бы богатых дерут, которые и так в бабле купаются, а у нас обычный народ обдирают, а богатеи еще больше воруют
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