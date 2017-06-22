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    Доннарумма и Мбаппе – в «Реале», Дембеле – в «Барсе». Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    22.06.2017 21:30
    Доннарумма и Мбаппе согласились на переход в «Реал». «Барса» подпишет лучшего молодого игрока Бундеслиги. Оскар получил 8 матчей дисквалификации. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Бакайоко заменит Матича в «Челси»

    Полузащитник «Монако» Тьему Бакайоко в ближайшее время может определиться с местом продолжения своей карьеры. Известно, что «Челси» предлагает за футболиста 35 миллионов фунтов. В случае, если такой трансфер состоится, то лондонский клуб покинет Неманья Матич. На него также есть претендент – это «Манчестер Юнайтед».

    Джанаев подпишет с «Рубином» контракт до 2020 года

    Бывший голкипер «Ростова» Сослан Джанаев продолжит карьеру в «Рубине». 30-летний россиянин подпишет с клубом из Татарстана контракт до 2020 года. Вратарь уже провел с «Рубином» сбор в Австрии.

    Мбаппе и Доннарумма согласились перейти в «Реал»

    «Реал» достиг устной договоренности с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой и нападающим «Монако» Килианом Мбаппе. Оба футболиста согласились перейти в мадридский клуб. Президент сливочных Флорентино Перес ожидает возвращения из отпуска главного тренера команды Зинедина Зидана, который должен решить, нужны ли ему эти игроки.

    В том случае, если французский специалист одобрит оба трансфера, то Доннарумма перейдет в «Реал» следующим летом в качестве свободного агента, а Мбаппе, скорее всего, подпишет контракт с «Королевским клубом» в нынешнее межсезонье. Сумма сделки за 18-летнего форварда составит 130 миллионов евро.

    «Боруссия» согласилась продать Дембеле в «Барселону» за 50 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле продолжит карьеру в «Барселоне». Клубы согласовали трансфер 20-летнего форварда. Игрок сборной Франции перейдет в каталонскую команду этим летом за 50 миллионов евро. Лучший молодой футболист прошедшего розыгрыша Бундеслиги подпишет с сине-гранатовыми контракт на пять лет.

    Оскар дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая

    Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за дисквалификации. Сообщается, что бразилец отстранен от участия в восьми играх чемпионата Китая за то, что спровоцировал массовую драку в поединке 13-го тура с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

    Манолас, возможно, уже подписал контракт с «Зенитом»

    Во вторник «Бомбардир» писал о том, что защитник «Ромы» Константинос Манолас дал согласие на переход в «Зенит». Как сообщает греческий портал Sport FM, футболист уже подписал контракт с петербургским клубом. Сумма сделки – 25 миллионов евро плюс бонусы, в новой команде игрок будет зарабатывать около 4 миллионов евро в год.

    Что президент Фурсенко сделал в «Зените» за две недели

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 июня 2017, 00:52

      Успехов Мбаппе – в Реале!

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 23 июня 2017, 08:26

      Оскар лох полный!

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 июня 2017, 04:53

      ох что творится

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 23 июня 2017, 03:19

      И опять Зенит!!!Другие российские клубы не совершают трансферов???

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 22 июня 2017, 22:33

      Ммм.. утиные истории.. люблю!=))
      Особенно понравилось, как Зидан вернется от отпуска и начнет усердно думать, а нужны ли ему эти игроки)))

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      Рейтинг: +39

      incognito47 > xColaz 23 июня 2017, 08:40

      А что здесь странного❓
      Так и должно быть❗
      Ведь тренер встраивает игроков. Кому, как не ему и решать, нужен ему тот или иной чел.
      В нормальных лигах так и делают.

      -1
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