10 фактов о Кубке конфедераций, которые вы могли не знать

Семь турниров – три чемпиона

На самом деле, турниров прошло уже девять, но под эгидой ФИФА – семь. Первые два чемпионата 1992 и 1995 годов состоялись в Саудовской Аравии под вывеской «Кубок короля Фахда». По нынешней системе – две группы по четыре команды, полуфиналы, финал, матч за третье место – стали играть с 1997 года, как раз когда его организацией стала заниматься непосредственно ФИФА. Аргентина и Дания выигрывали именно Кубок короля, а современный Кубок конфедераций покорялся бразильцам (четырежды), французам (дважды) и мексиканцам (однажды). Кстати, Бразилия не отдает трофей с 2005 года – последние три турнира выиграла именно эта сборная.

Лишь одна команда сыграла во всех турнирах. В Россию она не приедет

Речь, как нетрудно догадаться, как раз о сборной Бразилии. С 1997 года бразильцы – неизменные участники Кубка конфедераций, но на этот раз турнир им придется пропустить – ЧМ или Кубок Америки они не выигрывали, а иначе в Россию в этом году было не попасть. Кстати, впервые Кубок конфедераций пройдет без действующего победителя.

Хозяева лишь однажды не преодолели групповой этап

Здесь уместнее из прошедших семи турниров выделить те, которые проводились за год до чемпионата мира (как у нас в России) на этой же земле. То есть, матчи хозяев четырех Кубков – Японии/Кореи, ЮАР, Германии и Бразилии. Из них в полуфинал выйти не удалось лишь корейцам Гуса Хиддинка, причем лишь по разнице мячей – они набрали шесть очков, но оказались третьими, поскольку крупно проиграли Бразилии (0:5). Интересно, что четыре остальных хозяина в разное время занимали как раз четыре финальных места: ЮАР – четвертое, Германия – третье, Япония – второе, а Бразилия выиграла финал четыре года назад.

Что касается Кореи и Хиддинка, то неудача на Кубке конфедераций если и повлияла на команду, то очень позитивно – через год они добрались до полуфинала на ЧМ. Мы бы от такой судьбы уж точно не отказались.

Средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций составляла 60 тысяч человек

Пока многие кривятся и называют этот турнир выставочным, а Германия и вовсе показывает неуважение, интерес к нему со стороны болельщиков всегда был довольно велик. Как только Кубок переехал из Саудовской Аравии, на матчи стало ходить не менее 30 тысяч человек – ниже этот показатель с 2001 года не опускался ни разу. В среднем 30-35 тысяч.

А в Бразилии и Мексике было еще круче. Бразильцев ходило в среднем по 50 тысяч, в Мексике – вообще 60 625, а всего те мексиканские игры в 1999-м посетило 970 тысяч болельщиков. Так что Матс Хуммельс, мягко говоря, неправ, говоря об абсолютной ненужности турнира и отсутствии к нему интереса.

1:24 за три матча – как такое возможно?

Но что позорит Кубок конфедераций, так это наличие откровенно слабых команд. Если раньше это было еще не так уж заметно, и Новая Зеландия с Ираком не горели крупно, а даже умудрялись набирать очки, то на прошлом турнире присутствие сборной Таити лишь у кого-то вызывало дикое умиление, но смотреть за ее избиением было совершенно неинтересно.

Нигерия забила таитянам «всего» шесть, тогда как испанцы – все десять, еще восемь добавили уругвайцы. С таким аутсайдером в той группе лишь один матч что-то решал – Нигерия – Уругвай, южноамериканцы его выиграли и вышли из группы. Ну а рекорд Таити в виде 1:24 за три матча вряд ли кто-то побьет даже с расширенным количеством участников чемпионата мира.

Тренер-легионер это кубок не брал

Что объединяет пока всех победителей турниров – к победам их приводили свои же тренеры. Бразильцев – Загалло, Паррейра, Дунга и Сколари, французов – Лемерр и Сантини, мексиканцев – Лапуэнте. Чтобы сломать эту традицию, на КК-2017 нужна победа сборных Мексики, Камеруна, Чили или Новой Зеландии. С последними все понятно, от камерунцев тоже тяжело ждать чуда, а мексиканцы с чилийцами вполне могут побороться за трофей.

Российский судья – единственный из Европы на КК-1997

Да, было и такое. Николай Левников был одним-единственным европейцем из восьмерки судей, обслуживавших игры Кубка конфедераций в 1997 году. Он работал на стартовом матче (Саудовская Аравия – Бразилия – 0:3, 80 тысяч зрителей) и полуфинале (Уругвай – Австралия – 0:1). Естественно, на международном турнире арбитры были представлены с разных континентов. Еще семеро – из таких стран, как: ЮАР, Нигер, Кувейт, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Аргентина и Боливия. Солидная компания.

Легенда «Рубина» попала в историю Кубка конфедераций

Наигравший более 250 матчей за «Рубин» Гекдениз Карадениз тоже ездил на Кубок конфедераций, ему тогда было 23 года. Из-за того, что Франция одновременно являлась и хозяйкой турнира и действующим чемпионом Европы, вакантное место было решено отдать второму финалисту ЧМ-2002, но Германия отказались. А бронзовые призеры – турки – нет. Они съездили, не дали выйти из группы бразильцам, сами прогулялись до полуфинала и заняли третье место. Карадениз может похвастаться тем, что забивал в ворота таких топ-команд, как Бразилия и Франция.

Впрочем, «наши» легионеры нередко жгли на этом турнире. Можно вспомнить и Рони, который играл за «Рубин» и «Крылья», а в 1999-м забивал за Бразилию в полуфинале и финале. А Хонда отличился за Японию на прошлом турнире, где чуть позже с кубком плясал Жо с Бразилией.

В списке бомбардиров – двоевластие

Больше девяти голов за всю историю турнира не забивали, и вряд ли этот результат кому-то удастся превзойти, поскольку почти все бомбардиры постарели и закончили. В списке главных бомбардиров всех времен по девять голов – это максимальный результат – на счету бразильца Роналдиньо и мексиканца Бланко, на один мяч отстает Фернандо Торрес. Притом рекордсмена по голам за один турнир в тройке нет – в 1997 году семь мячей забил Ромарио, на этом и остановился.

8:2 в полуфинале, 6:0 в финале

Конечно, нас после 1:7 на ЧМ-2014 уже ничем не удивишь, но все равно такие счета за шаг до финала или в самом решающем матче выглядят мощно. Шесть безответных мячей в финальной игре Бразилия забивала Австралии в 1997-м, она же поиздевалась 8:2 над Саудовской Аравией два года спустя. Уже тогда хет-триком отметился Роналдиньо.

Вообще, финалы Кубка конфедераций выдавались скучными лишь когда в них играли французы (скромные 1:0 оба раза). В остальных пяти участвовала Бразилия, и результаты таковы: 6:0, 3:4, 4:1, 3:2, 3:0. Сейчас бразильцев не будет. Кто же займет их место и будет нас веселить?