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    Бердыев ушел из «Ростова». Манчини возглавил «Зенит». Дайджест событий дня


    4.3
    Голосов: 7
    01.06.2017 20:35
    Тихонов будет тренировать «Крылья Советов». «Манчестер Юнайтед» отказался от Гризманна. Россия опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Бердыев покинул «Ростов»

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев покинул донской клуб. Напомним, туркменский специалист работал с желто-синими с 2014 года. Ранее сообщалось, что Бердыев может возглавить «Рубин», который тренировал в период с 2001 по 2013 год. «От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба «Ростов». Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба», – сказал Бердыев.

    «Манчестер Юнайтед» не будет покупать Гризманна летом

    Руководство «Манчестер Юнайтед» не будет приобретать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна во время летнего трансферного окна. По информации источника, «красные дьяволы» изменили приоритеты в отношении покупок. Ранее сообщалось, что 26-летний француз хочет покинуть мадридский клуб и уже согласовал условия личного контракт с «МЮ». В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал семь результативных передач.

    Россия опустилась на рекордно низкое 63-е место в рейтинге ФИФА

    Сборная России продолжает опускаться в рейтинге ФИФА. По состоянию на первое июня 2017 года национальная команда опустилась на две строчки в обновленном рейтинге организации. Теперь команда занимает 63 место. Это новый антирекорд. Стоит отметить, что в первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему сборная Бразилии.

    «Ницца», «Янг Бойз» и «Истанбул» могут стать соперниками ЦСКА по квалификационному раунду Лиги чемпионов

    Стали известны соперники ЦСКА по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов-2017/18. Отметим, что московский клуб попал в число сеянных команд.

    Сеяные: «Динамо» К, «Аякс», «Виктория», ЦСКА, «Брюгге».

    Несеяные: АЕК, ФКСБ, «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул».

    Яя Туре подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Яя Туре. Новое соглашение 34-летнего футболиста с «горожанами» рассчитано на один сезон. Действующий трудовой договор хавбека с английским клубом истекал этим летом. Напомним, ранее агент ивуарийца Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в «Зените». В минувшем сезоне АПЛ Туре провел 25 матчей, в которых записал на свой счет пять голов.

    Манчини – новый главный тренер «Зенита»

    Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини возглавил «Зенит». Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, контракт с итальянским специалистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два сезона. «Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!» – говорится в заявлении. Последним место работы Манчини был «Интер», который он покинул летом 2016 года.

    Тихонов подписал контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1»

    Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов объявил о подписании контракта с «Крыльями Советов». По словам специалиста, его контракт с самарской командой рассчитан по схеме «1+1». «Только что прилетел из Самары. Благодарен руководству клуба и области за оказанное доверие. Подписал контракт по схеме «1+1». Это связано с тем, что перед клубом стоит задача возвращения в Премьер-лигу. А работу тренера в таком случае оценивают по фактическому результату», – сказал Тихонов.

    Источник: голкипер «Бенфики» за 40 миллионов перешел в «Манчестер Сити»

    Голкипер «Бенфики» Эдерсон продолжит карьеру в «Манчестер Сити». По информации источника, португальский клуб разослал пресс-релиз, в котором сообщил о продаже футболиста за 40 миллионов евро. Отметим, что «Бенфика» владеет только 50% прав на игрока. Вторая половина принадлежит агентству Gestifute (20%) и клубу «Риу Аве» (30%). В нынешнем сезоне 23-летний бразилец провел за португальский клуб в Примейре 27 матчей, в которых пропустил 12 голов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Манчестер Сити»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 июня 2017, 10:06

      Спасибо Бердыеву за все, за пример , как можно сделать из обычной команды,
      команду ЛЧ, а так же за радость которую доставила эта команда своим болельщикам.

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июня 2017, 07:48

      жаль Ростов его скорее всего постигнет участь всех периферийных команд отсутствие крупных спонсоров и загибающиеся промышленность на местах вот их главный бич нашим миллиардерам легче купить такой же "Ростов " но в Европе так как они знают что гнилое болото из РФС не даст подняться командам из провинции они задавят их своим админресурсом

      2
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      Рейтинг: +18

      Intermilano161 > giluxa1963 2 июня 2017, 09:15

      Сам ты провинция... Как можно город Ростов называть провинцией?

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Intermilano161 2 июня 2017, 20:42

      а что Ростов стал столицей только чего кроме Москвы и Питера все остальное провинция к твоему сведению как и мой родной город герой Волгоград покруче Ростова будет и то я его столицей не считаю

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Intermilano161 2 июня 2017, 20:44

      Прови́нция — территориальная, часто административная, единица в пределах страны (государства)специально для обидчевых

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июня 2017, 07:37

      реал теперь один претендент на Гризмана

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 июня 2017, 06:19

      В добрый путь Курбан Бекиевич, спасибо за команду Ростов)))

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 июня 2017, 04:34

      Что такое ФКСБ

      0
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic > alex kidn 2 июня 2017, 13:38

      Судя по всему Славия Прага

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 2 июня 2017, 03:25

      Посмотрим получится ли у Манчини с Зенитом или и его сольют!!!

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 1 июня 2017, 23:18

      Поздравляю сборную с очередным дном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 1 июня 2017, 21:18

      Только бы не растащили Ростов по частям.

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 1 июня 2017, 20:56

      Бердыев в Рубин, растов - в пердив, надоело это престарелое мужичье в высшей лиге.

      -3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 июня 2017, 20:53

      Тяжко будет Ростову,сольют их ФНЛ как Кубань!

      1
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