Гризманн согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что 26-летний форвард уже согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами». По предварительным данным, игрок сборной Франции будет зарабатывать в Англии 14 миллионов евро в год.

Теперь «МЮ» необходимо договориться о сумме трансфера с мадридским клубом.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал семь результативных передач.