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    Почему клуб из Хабаровска в Премьер-лиге − это хорошо и важно


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    Голосов: 9
    01.06.2017 11:00
    Роман Абрамов объясняет, что замечательного в полетах на Дальний Восток и почему разговоры про их трудности не имеют смысла.

    В последний день весны на главную страницу «Бомбардира» выбросило такой материал. Если до сих пор не прочитали и ленитесь сделать это сейчас, то вот кратчайшая выжимка: в нем на основе рассказов хабаровских фанатов собраны эпизоды о том, какие проблемы оттеняют радость «СКА» от выхода в РФПЛ. Там и про хилый стадион, и про конкуренцию с хоккеем за внимание зрителя около муниципальной казны, и про кое-что еще.

    Идея этого и 99% подобных текстов не в пафосной казни, а в аккуратном напоминании: если где-нибудь что-то идет не так, надо обратить туда немного внимания, чтобы по возможности исправить. Тут все просто, но самое интересное в другом. В комментариях к материалу активизировались читатели из Хабаровска, которые разными словами говорили примерно об одном: автор врет, все не так, и вообще − «западники не видят, какая жизнь на Дальнем Востоке».

    Если что, «западники» − это не грозные представители других стран, а все те, кто обитает в Центральной России и, видимо, на Урале, Юге, Поволжье. Оказывается, − и лично для меня это стало невероятным открытием − в нашем обществе в списке искусственных социальных дифференциаций есть и такое вот разделение бытовой идеологии на Запад/Восток. Ну, вы знаете все стандартные наборы: провинция и Москва, рабочие и бизнесмены, русские и другие народности. Когда как минимум одна сторона воспринимает другую через пачку шаблонов, в основе которых прячется в лучшем случае недоверие, в обычном − непрошибаемый негатив. Корень у трафаретного восприятия постоянно один и тот же − недостаток знания о тех, кто обитает за забором.

    Длительные (и дорогие!) полеты на Дальний Восток реально мешают двум флангам страны узнавать друг друга получше. И тут футбольные клубы как раз здорово помогут. Благодаря развитию технологий и чудесной системе финансирования профессионального спорта чартеры до Хабаровска для них − доступная тема, а жалобы на два семичасовых перелета в году − такое лютое нытье, что о нем неловко говорить всерьез.

    За клубами потянутся фанаты, журналисты и активности в соцсетях. Все эти выезды в Хабаровск обязательно запустят волну открытий. Европейская Россия узнает, что Дальний Восток не только про «Мумий Тролль» и тачки с правым рулем. И что, например, «СКА Хабаровск» − это тонна интересных и разных историй: от перенесенного в 2013 году наводнения прямо на стадионе до крутой биографии аргентинца Хуана Лескано, который пронесся через школы «Атлетико», «Ливерпуля» и «Реала», играл в Эмиратах, а однажды забрызгал водой телефон Криштиану Роналду.

    «СКА» в ответ получит свой профит. Регулярные визиты крупных коллективов стимулируют быстрее починить инфраструктуру, ярче рассказать о себе всему миру, − потому что команда в таком уникальном регионе просто пышет крутой сюжетной фактурой − легче вербовать к себе толковых футболистов и чаще вытаскивать из губернаторского бюджета чуть больше средств для существования. Еще за два месяца до старта сезона клуб уже получил вязкую каплю известности: на выход «СКА» в своем твиттере отреагировал британский телегигант BBC.

    Русский футбол никогда не приносит денег и почти никогда − долгой всенародной радости. Но даже в таком состоянии он может выполнять одну из ключевых функций массового спорта − открывать людям новое и объединять тех, кто по какой-то причине сбился в разные углы. А еще задорно выражать мысль: страна с длиннющими границами − это не проблема, а уникальная особенность, от которой надо получать удовольствие.

    «Теперь остальной спорт в регионе загнется окончательно». Что не так с новичком РФПЛ из Хабаровска (ни слова о перелетах)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «СКА-Хабаровск»
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 июня 2017, 17:39

      это хорошо для ФНЛ минус один дорогой выезд не для самой богатой лиги а вышка побогаче будет не обеднеют

      0
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 1 июня 2017, 16:21

      Что за хрень? Что за набор!?

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 1 июня 2017, 12:28

      Вообще не разделяю оптимизма по поводу выхода Ска-Хабаровска в Премьер Лигу

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > АртурZaСМ 1 июня 2017, 12:47

      им бы еще с Балтикой игратьь

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 июня 2017, 11:25

      Вполне нормальная статья про СКА. Но, уважаемый автор, когда я писал про западников, то это слово не должно удивлять кого-то. Конечно такое разделение в Росси есть, а в КХЛ оно и вовсе официально. Лично сам не раз убеждался, что люди именно из Западной России плохо знают жизнь Дальнего Востока. Например как то раз жительница культурной столицы России очень удивилась когда узнала что в Хабаровске ездят трамваи))) Ну а если говорить про СКА, то зрелищность и интерес к клубу ещё больше возрастёт только после побед. И если СКА себя здорово проявит в РФПЛ, то популярность к клубу несомненно вырастет. И кстати кому уж больше всех не повезло с перелета и, так это именно СКА. Летать придется по всей России с июля по май.

      0
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Nesterenko 1 июня 2017, 16:18

      В ФНЛ у них было на 4 выезда больше, так что им даже легче.

      0
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      ...
      Рейтинг: +256

      nbv > Nesterenko 2 июня 2017, 01:47

      Полностью с тобой согласен. Сам из Хабаровска, мой сын ходит в школу СКА . Для детей это большая школа в живую посмотреть на мастеров.

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 1 июня 2017, 10:54

      Аргументы в статье высосаны из пальца. Был уже такой клуб ... из Владивостока ... поле, как после бомбежки ... погодные условия отвратительные ... болельщиков на стадионе мало ... даже по телевизору смотреть не интересно, ибо все приезжие команды после перелетов, просто никакущие на поле выходили, да еще частенько не всех звезд привозили ... про саму картинку по телевизору вообще молчу ... такое ощущение было, что снимали все одной камерой, купленной в комиссионке ...

      "жалобы на два семичасовых перелета в году − такое лютое нытье" ... ладно бы просто перелететь ... так ведь еще потом играть надо ... с такими перелетами, на картофельных полях, без болельщиков - кому оно надо? ... кому оно хорошо?
      "За клубами потянутся фанаты, журналисты и активности в соцсетях" ... куда? ... в Хабаровск потянутся? ... не смешите мои тапки ...
      "ярче рассказать о себе всему миру" ... еще смешнее ... слухи доберутся даже до Роналду))
      "чаще вытаскивать из губернаторского бюджета чуть больше средств для существования" ... оооо да ... для бездельников это очень хорошо, жить за бюджетные средства ...
      "он может выполнять одну из ключевых функций массового спорта" ... массовый спорт - это когда массово спортом занимаются, а не смотрят на стадионе, как 22 дармоеда мяч пинают за бюджетные деньги ...

      -2
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt > Atom2020 1 июня 2017, 16:08

      Ной не ной, но такая у нас Великая страна Россия. Они вышли честно в ПЛ и будут играть, как они сыграют это уже второстепенно. Так что засуньте свои претензии в одно место, и сидите на том же месте ровно.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > ILOVETHISGAME.ykt 1 июня 2017, 17:53

      Где претензии? ... не умеете читать и вникать, засуньте тогда свои "опусы" себе в одно место ... это вообще-то комментарии к пафосной статье "Почему клуб из Хабаровска в Премьер-лиге − это хорошо и важно" ... Нисколько не хорошо ... и абсолютно неважно, кроме как для самого клуба из Хабаровска ... мне глубоко по*рать будут они играть или не будут в премьер-лиге ... но аргументы в стиле "единения народов" и "развития массового спорта" - это полный бред!

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      Рейтинг: +256

      nbv > Atom2020 2 июня 2017, 01:53

      Ты не сравнивай когда Владивосток играл в вышке , и сейчас. Ты в Хабаровске хоть раз? На стадион ходил ? В этом году аншлаги будут на каждом матче, о согбенно с участием российских грандов. Картинка сейчас по телеку что надо, снимать на учились. Что касается роля, то оно не лучше и не хуже чем , у половины клубов .

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > nbv 2 июня 2017, 10:22

      Почему не сравнивать Владивосток и Хабаровск? до них добираться хрен знает сколько ... погодные условия похожи ... население, думаю, примерно одинаковое ... В чем будет принципиальная разница в приезде команд в эти два города, и последующей игре там? ... И зачем мне ходить на стадион в Хабаровске? ... мне, что его в трансляции не видно? ... Расскажи, сколько было народу на матче за выход в РФПЛ с Оренбургом? ... это же не проходной матч был ... тысяч пять хотя бы пришло? ... Какой газон на стадионе? ... естественный или искусственный, об который можно "ноги сломать" ...

      Ничего принципиально не изменится по сравнению с Владивостоком ... топ-клубы будут возить полуосновной состав, играть как вяленые рыбы после таких перелетов ... вангую, что посещаемость будет низкая, ибо в Хабаровск фанаты других команд не поедут ... а клуб будет все также сосать бюджетные деньги, только в бОльших объемах ...

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      Рейтинг: +256

      nbv > Atom2020 2 июня 2017, 11:45

      поле в Хабаровске искусственное но не хуже чем у амкара или того же Оренбурга, у которого всего две трибуны. Что касается болельщиков то на матч со спартаком был полный стадион, с Оренбургом было около 5000- 6000 тысяч.

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      Рейтинг: +285

      Bronholm 1 июня 2017, 10:53

      Посмотрим, что будет)

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