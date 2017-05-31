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    «Теперь остальной спорт в регионе загнется окончательно». Что не так с новичком РФПЛ из Хабаровска (ни слова о перелетах)


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    Голосов: 12
    31.05.2017 10:00
    В РФПЛ теперь будет играть «СКА». Все обсуждают огромное расстояние между центром России и Дальним Востоком, но это не самая большая проблема для нового клуба. Никита Щербаков предупреждает, какой негатив может вырасти вокруг «СКА» в новом сезоне.

    Посещаемость

    Хабаровск никогда не считался футбольным местом. Главный спортивный хедлайнер города – хоккейный «Амур». Игры команды на «Платинум-Арене» проходят при регулярных солд-аутах. Во многом потому, что иных альтернатив у местного болельщика нет.

    Сейчас со стороны кажется, что у хоккеистов наконец-то появились конкуренты, но это лишь иллюзия. Официальная статистика говорит, что «СКА-Хабаровск» − четвертая команда в ФНЛ по посещаемости. Для России это грустный статус: из максимума в 15 200 места у «СКА» обычно заполняются чуть больше трех тысяч.

    Местные жители рассказывают, что на немалую часть игр клуб делал бесплатные билеты. Это актуально под осень и ранней весной, когда на футбол проблематично выходить из-за холода и ветра: стадион имени Ленина находится вблизи реки Амур. По этой причине в 2013-м году его попросту затопило, а фотографии утонувшего поля надолго стали популярным мемом. Фанат команды Антон шутит: «Стадион реально крутой. И ЧМ по водным видам спорта можно проводить вместе с футбольными матчами, не то что в Казани».

    Инфраструктура

    Еще посещаемость в Хабаровске прокачивают за счет привлечения военных. Так, очевидцы рассказывали, что на нетоповых играх присутствовало около пятисот болельщиков и тысяча солдат, для которых даже разворачивали полевую кухню. Впрочем, попробовать оттуда горячую гречу и погреться около печки могли абсолютно все.

    В этом отношении арене требуются не «косметический ремонт», как заявил генеральный директор клуба Олег Флегонтов, а глобальные перемены. В перерывах люди часто мерзнут, поскольку у стадиона нет нормальных подтрибунных помещений. А если кто-то уходит за прелестями солдатской кухни, то из-за вязких очередей рискует потом вернуться на место только к середине второго тайма.

    На этом организационные приветы из прошлого не заканчиваются. Билеты до сих пор проверяются отрыванием куска бумаги, а не прикладыванием штрих-кода к специальному оборудованию. Такого оборудования на стадионе СКА нет вообще. А установить придется − как и поменять систему освещения.

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    Публикация от ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska)

    Но некоторые зрители указывают, что позитивные сдвиги все-таки есть. «Между прочим, стадион начали приводить в порядок. Увидев, что на входе поставили металлоискатели, сразу поняла, что готовимся к РФПЛ», − рассказывает болельщица Ксения. Флегонтов заявил, что на данные рамки клуб потратил 17 миллионов рублей. Осталось решить проблему с огромными арками, откуда идет запуск болельщиков на стадион. Там вообще дичайший холод, а учитывая, что к матчам с условным «Зенитом» будет повышенный интерес, стандартного набора из двух стюардов явно не хватит.

    Фанаты

    Не лучшие времена переживает и фанатское движение «СКА-Хабаровск». Представители околофутбола рассказывают, что недавно хабаровчане потеряли свои главные баннеры. Причина – очередной конфликт с вражеским «Лучом». А главное – армейцы не стали бороться за утраченное. Теперь в фанатской среде с ухмылкой смотрят на этих ребят. Показать свою состоятельность в Премьер-лиге они вряд ли смогут, учитывая, что за команду активно болеет всего пару сотен человек. Это значит, что крутых перформансов из Хабаровска мы в следующем сезоне не увидим.

    Как «СКА» встречали в аэропорту после выхода в РФПЛ: отдувались военный оркестр и горстка фанатов.

    Еще одна проблема – действия полиции, которая пока еще не знает, как обращаться с гостевыми болельщиками. Не первый год фанатов «Луча» кладут еще перед стадионом. Аналогичное происходило и с фанатами «Спартака», которые приезжали на кубковый матч прошлой осенью, но тогда потери в красно-белых рядах были незначительны – большинству удалось добраться до трибун, преодолев «кольцо» из полицейских.

    Деньги

    Фанат Александр говорит: «Головной боли добавили губернатору. Боюсь, что остальной спорт в регионе загнется окончательно. «СКА-Нефтяник» стал чемпионом страны по хоккею с мячом, «Амур» играет в КХЛ. Теперь вот и СКА в РФПЛ. Кто-то будет обделен баблом».

    О бюджете «СКА-Хабаровск» на следующий сезон пока ничего неизвестно, но понятно, что он будет скромным, даже если крошечные виды спорта лишат финансирования. Другой вопрос, что через несколько лет клуб может получить заметную прибавку к сегодняшним цифрам. Для этого должно произойти две вещи: 1) команде надо продержаться пару лет в РФПЛ; 2) «Амур» должны выкинуть из КХЛ.

    К слову о втором – лига разрабатывает проект по сокращению команд, и хоккейные эксперты считают, что хабаровчане − одни из главных претендентов на выход.

    Легенды «Спартака», депутат ЛДПР и скандальный украинец. Кто вытащил «Тосно» в Премьер-лигу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «СКА-Хабаровск»
    Рейтинг: 1 Голосов: 12
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +256

      nbv 14 июля 2017, 06:49

      На матч с Зенитом продано за два дня все билеты

      0
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 3 июня 2017, 14:12

      С какого-такого перепугу СКА должен заиграть в РПФЛ. Как модно сейчас, "призы в студию"

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 1 июня 2017, 21:43

      нормальная посещаемость будет,не пиздите

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 1 июня 2017, 15:58

      Не знаю... Когда пермская Звезда выходила в первую, еще тогда союзную лигу, в мороз ноябрьский, в метель, на стадион с деревянными скамеечками пришло около 25 тысяч болел.Так что все эти проблемы с инфраструктурой надуманы.

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      Рейтинг: +563

      tank219 1 июня 2017, 06:12

      Поздравляю, не зря Хабаров старался. Посещаемость будет, со Спартаком точно в любой день недели. Полиции работать с болельщиками стандартно - сначала в обезьянник, а там старший решит. Увеличили финансирование - зто плохо, как бы Промеса у нас не выкупили. Теперь вся ПФЛ будет икрой у вас затариваться. А автор статьи - чмо.

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      Рейтинг: +40

      hikakin 1 июня 2017, 05:47

      Расстояние с центра до Хабаровска? в ФНЛ команды играют постоянно с таким расстоянием ( центр-Хабаровск, центр-Владивосток, или еще больше Калининград - Дальний Восток) и не жалуются

      1
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      Рейтинг: +241

      Moveton 31 мая 2017, 17:58

      Удачи в рфпл. А я как узнал о соглашении с ЦСКА осенью, так и предполагал, что смогут подняться в вышку

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 31 мая 2017, 17:47

      Автор, советую съездить в Хабаровск, а потом уже приводить реальные факты о СКА.

      P.S. На домашний матч против Оренбурга например, не получилось собрать аншлаг по двум очень важным причинам: а) матч игрался в будний день; б) в этот день был последний звонок в школах. А отправлять военных на стадион это вообще не криминально, а даже хорошо, пусть футбол любят, тем более команда называется по-армейски. Вы лучше вспомните Казань, где тоже большие проблемы с посещаемостью и как с этим боролись (через школьников).

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      Рейтинг: +31

      Макс Хабаровск 31 мая 2017, 16:06

      "Материал целиком и полностью основан на рассказах местных жителей" - вы серьезно? Автор статьи никогда не был в Хабаровске, и даже не очень представляет, где он находится. Это я вам говорю, как коренной хабаровчанин.
      Незнающий человек, прочитав статью, видимо должен представить хабаровских футбольных болельщиков примерно так: укутанные в полушубки мрачные люди напрасно пытаются укрыться от холода и пронизывающего ветра, а по полю плещется рыба вслед за футбольным мячом. Фантазии автора напоминают представления иностранцев о нашей стране: водка, медведи, балалайка и прочая развесистая клюква.
      Автор переврал кучу фактов. Нет альтернативы Амуру? А знаете ли вы, что на матчи местного СКА - Нефтяника (того самого чемпиона России) ходит от 4 до 10 тысяч зрителей. Хотя, что вам наш хоккей с мячом, этот исконно русский вид спорта вы на западе благополучно убили (посмотрите, ради интереса, посещаемость матчей московского Динамо, например). Посещаемость футбола в Хабаровске низкая? А где в стране она высокая? Только у топовых клубов! РФПЛ - это другой уровень, посещаемость, уверен, будет намного выше, чем сейчас. Помнится в 2001 году, когда СКА выходил в первую лигу, в стыковых матчах играли с Уралмашем, так вот, матч в Хабаровске проходил при поддержке 20 000 зрителей (данные можете посмотреть в сети). Я был на том матче, а вот автор о нем даже не знает. Стадион в 2013 году затопило? Как будто это проблема инфраструктуры стадиона. Тогда полгорода затопило, если вы не знали. Да о чем я? Откуда автору об этом знать, он же не проверяет информацию, а общается с мифическими "местными жителями" у себя в голове. Стадион в воде, ха-ха-ха, давайте посмеемся над Хабаровском, ведь это всего лишь "популярный мем", а не трагедия тысяч людей. Почему-то мы не смеемся, когда у вас люди от урагана погибают. Хотя, ваши моральные принципы - это "ваши проблемы".
      Читать статью было смешно и грустно одновременно. Смешно, потому что большая часть "информации" далека от реальности и нелепа. Ну а грустно, потому что в очередной раз убеждаешься, что, как только дальневосточная команда в любом виде спорта выходит в высшую лигу, начинается активное противодействие этому на западе. Так в свое время было с хабаровским Амуром (тогда еще СКА), который просто не пускали в РХЛ руководители западных клубов. И начинается все с подготовки общественного мнения, нагоняется побольше мрака и жути. Эта статья - один из первых звоночков, будут еще и немало. Автор и не скрывает истинных целей статьи: "выкинуть Амур из КХЛ", "остальной спорт региона загнется окончательно", "с новичком РФПЛ из Хабаровска что-то не так". Голубая мечта руководителей западных спортклубов, никакого Дальнего Востока, а, в идеале, не выезжать за пределы МКАД.
      Только надо помнить, что живем мы все с вами в одной огромной стране и должны уважать друг друга. А журналистам надо помнить, что помимо гонораров, есть такие понятия как СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО.
      С уважением, Максим, хабаровчанин, болельщик СКА - Нефтяник, Амур, СКА Хабаровск.

      16
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Макс Хабаровск 31 мая 2017, 17:39

      Да, соглашусь, западники не видит какая жизнь на Дальнем Востоке. Это как Уткин недавно заявил, что в Хабаровске уже японских машин мало, да и большинство машин с левым рулем.

      2
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      Рейтинг: +256

      nbv > Макс Хабаровск 14 июля 2017, 06:54

      Я тоже из Хабаровска. И полностью с тобой согласен.

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 31 мая 2017, 14:54

      Во всем можно найти как светлые стороны, так и негативные. Вопрос лишь в том, куда направить свой фокус. Желаю СКА хорошего сезона в РФПЛ. Удивите всех нас и выиграйте чемпионат.:))) Это конечно шутка, но почему бы и нет. По-моему наш чемпионат способна любая команда выиграть, если будет по-полной выкладываться на тренировках, футбольном поле и жизни ради достижения одной общей цели.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Dmirubo 31 мая 2017, 23:10

      Далеко не любая команда может выиграть РПЛ...там столько факторов должно быть за...

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