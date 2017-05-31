«Теперь остальной спорт в регионе загнется окончательно». Что не так с новичком РФПЛ из Хабаровска (ни слова о перелетах)

Посещаемость
Хабаровск никогда не считался футбольным местом. Главный спортивный хедлайнер города – хоккейный «Амур». Игры команды на «Платинум-Арене» проходят при регулярных солд-аутах. Во многом потому, что иных альтернатив у местного болельщика нет.
Сейчас со стороны кажется, что у хоккеистов наконец-то появились конкуренты, но это лишь иллюзия. Официальная статистика говорит, что «СКА-Хабаровск» − четвертая команда в ФНЛ по посещаемости. Для России это грустный статус: из максимума в 15 200 места у «СКА» обычно заполняются чуть больше трех тысяч.
Местные жители рассказывают, что на немалую часть игр клуб делал бесплатные билеты. Это актуально под осень и ранней весной, когда на футбол проблематично выходить из-за холода и ветра: стадион имени Ленина находится вблизи реки Амур. По этой причине в 2013-м году его попросту затопило, а фотографии утонувшего поля надолго стали популярным мемом. Фанат команды Антон шутит: «Стадион реально крутой. И ЧМ по водным видам спорта можно проводить вместе с футбольными матчами, не то что в Казани».
Инфраструктура
Еще посещаемость в Хабаровске прокачивают за счет привлечения военных. Так, очевидцы рассказывали, что на нетоповых играх присутствовало около пятисот болельщиков и тысяча солдат, для которых даже разворачивали полевую кухню. Впрочем, попробовать оттуда горячую гречу и погреться около печки могли абсолютно все.
В этом отношении арене требуются не «косметический ремонт», как заявил генеральный директор клуба Олег Флегонтов, а глобальные перемены. В перерывах люди часто мерзнут, поскольку у стадиона нет нормальных подтрибунных помещений. А если кто-то уходит за прелестями солдатской кухни, то из-за вязких очередей рискует потом вернуться на место только к середине второго тайма.
На этом организационные приветы из прошлого не заканчиваются. Билеты до сих пор проверяются отрыванием куска бумаги, а не прикладыванием штрих-кода к специальному оборудованию. Такого оборудования на стадионе СКА нет вообще. А установить придется − как и поменять систему освещения.
Но некоторые зрители указывают, что позитивные сдвиги все-таки есть. «Между прочим, стадион начали приводить в порядок. Увидев, что на входе поставили металлоискатели, сразу поняла, что готовимся к РФПЛ», − рассказывает болельщица Ксения. Флегонтов заявил, что на данные рамки клуб потратил 17 миллионов рублей. Осталось решить проблему с огромными арками, откуда идет запуск болельщиков на стадион. Там вообще дичайший холод, а учитывая, что к матчам с условным «Зенитом» будет повышенный интерес, стандартного набора из двух стюардов явно не хватит.
Фанаты
Не лучшие времена переживает и фанатское движение «СКА-Хабаровск». Представители околофутбола рассказывают, что недавно хабаровчане потеряли свои главные баннеры. Причина – очередной конфликт с вражеским «Лучом». А главное – армейцы не стали бороться за утраченное. Теперь в фанатской среде с ухмылкой смотрят на этих ребят. Показать свою состоятельность в Премьер-лиге они вряд ли смогут, учитывая, что за команду активно болеет всего пару сотен человек. Это значит, что крутых перформансов из Хабаровска мы в следующем сезоне не увидим.
Как «СКА» встречали в аэропорту после выхода в РФПЛ: отдувались военный оркестр и горстка фанатов.
Еще одна проблема – действия полиции, которая пока еще не знает, как обращаться с гостевыми болельщиками. Не первый год фанатов «Луча» кладут еще перед стадионом. Аналогичное происходило и с фанатами «Спартака», которые приезжали на кубковый матч прошлой осенью, но тогда потери в красно-белых рядах были незначительны – большинству удалось добраться до трибун, преодолев «кольцо» из полицейских.
Деньги
Фанат Александр говорит: «Головной боли добавили губернатору. Боюсь, что остальной спорт в регионе загнется окончательно. «СКА-Нефтяник» стал чемпионом страны по хоккею с мячом, «Амур» играет в КХЛ. Теперь вот и СКА в РФПЛ. Кто-то будет обделен баблом».
О бюджете «СКА-Хабаровск» на следующий сезон пока ничего неизвестно, но понятно, что он будет скромным, даже если крошечные виды спорта лишат финансирования. Другой вопрос, что через несколько лет клуб может получить заметную прибавку к сегодняшним цифрам. Для этого должно произойти две вещи: 1) команде надо продержаться пару лет в РФПЛ; 2) «Амур» должны выкинуть из КХЛ.
К слову о втором – лига разрабатывает проект по сокращению команд, и хоккейные эксперты считают, что хабаровчане − одни из главных претендентов на выход.
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P.S. На домашний матч против Оренбурга например, не получилось собрать аншлаг по двум очень важным причинам: а) матч игрался в будний день; б) в этот день был последний звонок в школах. А отправлять военных на стадион это вообще не криминально, а даже хорошо, пусть футбол любят, тем более команда называется по-армейски. Вы лучше вспомните Казань, где тоже большие проблемы с посещаемостью и как с этим боролись (через школьников).