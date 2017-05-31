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  • «Теперь остальной спорт в регионе загнется окончательно». Что не так с новичком РФПЛ из Хабаровска (ни слова о перелетах)

«Теперь остальной спорт в регионе загнется окончательно». Что не так с новичком РФПЛ из Хабаровска (ни слова о перелетах)

Посещаемость

Хабаровск никогда не считался футбольным местом. Главный спортивный хедлайнер города – хоккейный «Амур». Игры команды на «Платинум-Арене» проходят при регулярных солд-аутах. Во многом потому, что иных альтернатив у местного болельщика нет.

Сейчас со стороны кажется, что у хоккеистов наконец-то появились конкуренты, но это лишь иллюзия. Официальная статистика говорит, что «СКА-Хабаровск» − четвертая команда в ФНЛ по посещаемости. Для России это грустный статус: из максимума в 15 200 места у «СКА» обычно заполняются чуть больше трех тысяч.

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Местные жители рассказывают, что на немалую часть игр клуб делал бесплатные билеты. Это актуально под осень и ранней весной, когда на футбол проблематично выходить из-за холода и ветра: стадион имени Ленина находится вблизи реки Амур. По этой причине в 2013-м году его попросту затопило, а фотографии утонувшего поля надолго стали популярным мемом. Фанат команды Антон шутит: «Стадион реально крутой. И ЧМ по водным видам спорта можно проводить вместе с футбольными матчами, не то что в Казани».

Инфраструктура

Еще посещаемость в Хабаровске прокачивают за счет привлечения военных. Так, очевидцы рассказывали, что на нетоповых играх присутствовало около пятисот болельщиков и тысяча солдат, для которых даже разворачивали полевую кухню. Впрочем, попробовать оттуда горячую гречу и погреться около печки могли абсолютно все.

В этом отношении арене требуются не «косметический ремонт», как заявил генеральный директор клуба Олег Флегонтов, а глобальные перемены. В перерывах люди часто мерзнут, поскольку у стадиона нет нормальных подтрибунных помещений. А если кто-то уходит за прелестями солдатской кухни, то из-за вязких очередей рискует потом вернуться на место только к середине второго тайма.

На этом организационные приветы из прошлого не заканчиваются. Билеты до сих пор проверяются отрыванием куска бумаги, а не прикладыванием штрих-кода к специальному оборудованию. Такого оборудования на стадионе СКА нет вообще. А установить придется − как и поменять систему освещения.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но некоторые зрители указывают, что позитивные сдвиги все-таки есть. «Между прочим, стадион начали приводить в порядок. Увидев, что на входе поставили металлоискатели, сразу поняла, что готовимся к РФПЛ», − рассказывает болельщица Ксения. Флегонтов заявил, что на данные рамки клуб потратил 17 миллионов рублей. Осталось решить проблему с огромными арками, откуда идет запуск болельщиков на стадион. Там вообще дичайший холод, а учитывая, что к матчам с условным «Зенитом» будет повышенный интерес, стандартного набора из двух стюардов явно не хватит.

Фанаты

Не лучшие времена переживает и фанатское движение «СКА-Хабаровск». Представители околофутбола рассказывают, что недавно хабаровчане потеряли свои главные баннеры. Причина – очередной конфликт с вражеским «Лучом». А главное – армейцы не стали бороться за утраченное. Теперь в фанатской среде с ухмылкой смотрят на этих ребят. Показать свою состоятельность в Премьер-лиге они вряд ли смогут, учитывая, что за команду активно болеет всего пару сотен человек. Это значит, что крутых перформансов из Хабаровска мы в следующем сезоне не увидим.

Как «СКА» встречали в аэропорту после выхода в РФПЛ: отдувались военный оркестр и горстка фанатов.

Еще одна проблема – действия полиции, которая пока еще не знает, как обращаться с гостевыми болельщиками. Не первый год фанатов «Луча» кладут еще перед стадионом. Аналогичное происходило и с фанатами «Спартака», которые приезжали на кубковый матч прошлой осенью, но тогда потери в красно-белых рядах были незначительны – большинству удалось добраться до трибун, преодолев «кольцо» из полицейских.

Деньги

Фанат Александр говорит: «Головной боли добавили губернатору. Боюсь, что остальной спорт в регионе загнется окончательно. «СКА-Нефтяник» стал чемпионом страны по хоккею с мячом, «Амур» играет в КХЛ. Теперь вот и СКА в РФПЛ. Кто-то будет обделен баблом».

О бюджете «СКА-Хабаровск» на следующий сезон пока ничего неизвестно, но понятно, что он будет скромным, даже если крошечные виды спорта лишат финансирования. Другой вопрос, что через несколько лет клуб может получить заметную прибавку к сегодняшним цифрам. Для этого должно произойти две вещи: 1) команде надо продержаться пару лет в РФПЛ; 2) «Амур» должны выкинуть из КХЛ.

К слову о втором – лига разрабатывает проект по сокращению команд, и хоккейные эксперты считают, что хабаровчане − одни из главных претендентов на выход.

Легенды «Спартака», депутат ЛДПР и скандальный украинец. Кто вытащил «Тосно» в Премьер-лигу

Россия. ФНЛ ФНЛ СКА-Хабаровск
Комментарии (28)
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Danish Dynamite
1496215578
Ну, тот же "Луч" в РФПЛ не задержался. То же самое будет, видать...
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Petrak86
1496217048
СКА вряд ли выйдет даже на предпоследнее место, если объективно. Оренбург был бы уместнее. В стыках я болел за Енисей, уж в Красноярске могли бы нормально подготовиться в РФПЛ, но похоже, что пока восточным командам нет дороги в РФПЛ, Томь каждый год туда-сюда болтается, Сибирь и Луч на один сезон выскочили, самый восточный клуб - Урал, и тот в любой сезон может вылететь. И Москве не очень удобны такие команды, да и сами регионы не готовы, если нет хорошего спонсора. Так что как это ни грустно для СКА - шансов выжить в ПЛ у них нет, думаю, они и сами это прекрасно понимают. Максимальная цель для игроков - засветиться для перехода в клуб ПЛ, для тренера - никакой, он обречен, судя по всему, ну а руководству клуба, видимо, выпросить бюджет побольше, чтоб премию себе хорошую выписать за спортивные заслуги.
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STAFOR13
1496217422
хоть где то футбол будет первым, хоккей у нас и так развит, так что удачи СКА в РФПЛ, главная задача щас зацепить как можно больше спонсоров, что бы сделать хорошую команду
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Kinselok
1496221066
Прочитал эту "замечательную статейку" и волосы на затылке выпадать начали... Я бы очень хотел полюбоваться на этих фанатов и людей, которых здесь цитируют, но почему-то я уверен, что они живут исключительно в голове автора. Уже в самом начале, читая, что стадион находится за 30 км от города, хотя он в самом центре города на набережной, я понял, что автор включил фантазию и начал откровенно "творить". Про ворота через которые, якобы, запускают людей, фанатов, полицию... Это же надо было, в очередной раз придумать "вонючую кучу" за которой прячется единственная причина, почему всех не устраивает СКА в РФПЛ. Раз в можно разок слетать до Хабаровска. Футболисты получают получают баснословные деньги, а из-за лишних 60 тысяч рублей на человека, готовы всеми возможными способами топить команду, тем самым плюя в лицо чуть ли не целому городу. И статья эта - просто плевок в лицо мне и всем жителям Хабаровска. Спасибо, что хоть медведей с балалайками вместо стюардов не поставил. Фантазер х#ев...
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alexfilatov
1496224204
Похоже больше года они не продержаться!
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Макс Хабаровск
1496236011
"Материал целиком и полностью основан на рассказах местных жителей" - вы серьезно? Автор статьи никогда не был в Хабаровске, и даже не очень представляет, где он находится. Это я вам говорю, как коренной хабаровчанин. Незнающий человек, прочитав статью, видимо должен представить хабаровских футбольных болельщиков примерно так: укутанные в полушубки мрачные люди напрасно пытаются укрыться от холода и пронизывающего ветра, а по полю плещется рыба вслед за футбольным мячом. Фантазии автора напоминают представления иностранцев о нашей стране: водка, медведи, балалайка и прочая развесистая клюква. Автор переврал кучу фактов. Нет альтернативы Амуру? А знаете ли вы, что на матчи местного СКА - Нефтяника (того самого чемпиона России) ходит от 4 до 10 тысяч зрителей. Хотя, что вам наш хоккей с мячом, этот исконно русский вид спорта вы на западе благополучно убили (посмотрите, ради интереса, посещаемость матчей московского Динамо, например). Посещаемость футбола в Хабаровске низкая? А где в стране она высокая? Только у топовых клубов! РФПЛ - это другой уровень, посещаемость, уверен, будет намного выше, чем сейчас. Помнится в 2001 году, когда СКА выходил в первую лигу, в стыковых матчах играли с Уралмашем, так вот, матч в Хабаровске проходил при поддержке 20 000 зрителей (данные можете посмотреть в сети). Я был на том матче, а вот автор о нем даже не знает. Стадион в 2013 году затопило? Как будто это проблема инфраструктуры стадиона. Тогда полгорода затопило, если вы не знали. Да о чем я? Откуда автору об этом знать, он же не проверяет информацию, а общается с мифическими "местными жителями" у себя в голове. Стадион в воде, ха-ха-ха, давайте посмеемся над Хабаровском, ведь это всего лишь "популярный мем", а не трагедия тысяч людей. Почему-то мы не смеемся, когда у вас люди от урагана погибают. Хотя, ваши моральные принципы - это "ваши проблемы". Читать статью было смешно и грустно одновременно. Смешно, потому что большая часть "информации" далека от реальности и нелепа. Ну а грустно, потому что в очередной раз убеждаешься, что, как только дальневосточная команда в любом виде спорта выходит в высшую лигу, начинается активное противодействие этому на западе. Так в свое время было с хабаровским Амуром (тогда еще СКА), который просто не пускали в РХЛ руководители западных клубов. И начинается все с подготовки общественного мнения, нагоняется побольше мрака и жути. Эта статья - один из первых звоночков, будут еще и немало. Автор и не скрывает истинных целей статьи: "выкинуть Амур из КХЛ", "остальной спорт региона загнется окончательно", "с новичком РФПЛ из Хабаровска что-то не так". Голубая мечта руководителей западных спортклубов, никакого Дальнего Востока, а, в идеале, не выезжать за пределы МКАД. Только надо помнить, что живем мы все с вами в одной огромной стране и должны уважать друг друга. А журналистам надо помнить, что помимо гонораров, есть такие понятия как СОВЕСТЬ, ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО. С уважением, Максим, хабаровчанин, болельщик СКА - Нефтяник, Амур, СКА Хабаровск.
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Nesterenko
1496242052
Автор, советую съездить в Хабаровск, а потом уже приводить реальные факты о СКА.
P.S. На домашний матч против Оренбурга например, не получилось собрать аншлаг по двум очень важным причинам: а) матч игрался в будний день; б) в этот день был последний звонок в школах. А отправлять военных на стадион это вообще не криминально, а даже хорошо, пусть футбол любят, тем более команда называется по-армейски. Вы лучше вспомните Казань, где тоже большие проблемы с посещаемостью и как с этим боролись (через школьников).
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hikakin
1496285266
Расстояние с центра до Хабаровска? в ФНЛ команды играют постоянно с таким расстоянием ( центр-Хабаровск, центр-Владивосток, или еще больше Калининград - Дальний Восток) и не жалуются
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tank219
1496286776
Поздравляю, не зря Хабаров старался. Посещаемость будет, со Спартаком точно в любой день недели. Полиции работать с болельщиками стандартно - сначала в обезьянник, а там старший решит. Увеличили финансирование - зто плохо, как бы Промеса у нас не выкупили. Теперь вся ПФЛ будет икрой у вас затариваться. А автор статьи - чмо.
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виктоша
1496321924
Не знаю... Когда пермская Звезда выходила в первую, еще тогда союзную лигу, в мороз ноябрьский, в метель, на стадион с деревянными скамеечками пришло около 25 тысяч болел.Так что все эти проблемы с инфраструктурой надуманы.
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