Английским фанатам придумали робота для ЧМ-2018. Что-что?

Московский технологический институт разработал робота-защитника, которого зовут AlanTim. «Вам не о чем беспокоиться, английские фанаты. Я лично встану для вашей защиты и буду сопровождать по Москве. Я смогу защитить вас от любых проблем», – утверждает сам робот. В его функции входит связь с полицией и даже помощь по логистике, если кто-то заблудился по пути на матч. Он в совершенстве владеет английским языком. Главная задача машины – защита от любых хулиганских стычек. Выглядит робот довольно мило, поэтому только своим видом способен успокоить любые хулиганские настроения. Жаль, что его не было во время Евро-2016 во Франции, где столкновения фанатов стали одними из главных событий всего турнира.

Видео взято с канала Московского технологического института

Пока в Англии снимают разоблачающие фильмы про российских хулиганов, в нашей стране смеются и придумывают вот такие нестандартные решения проблем. Мирный прием болельщикам из любых стран будет обеспечен.