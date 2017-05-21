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Английским фанатам придумали робота для ЧМ-2018. Что-что?

Московский технологический институт разработал робота-защитника, которого зовут AlanTim. «Вам не о чем беспокоиться, английские фанаты. Я лично встану для вашей защиты и буду сопровождать по Москве. Я смогу защитить вас от любых проблем», – утверждает сам робот. В его функции входит связь с полицией и даже помощь по логистике, если кто-то заблудился по пути на матч. Он в совершенстве владеет английским языком. Главная задача машины – защита от любых хулиганских стычек. Выглядит робот довольно мило, поэтому только своим видом способен успокоить любые хулиганские настроения. Жаль, что его не было во время Евро-2016 во Франции, где столкновения фанатов стали одними из главных событий всего турнира.

Видео взято с канала Московского технологического института

Пока в Англии снимают разоблачающие фильмы про российских хулиганов, в нашей стране смеются и придумывают вот такие нестандартные решения проблем. Мирный прием болельщикам из любых стран будет обеспечен.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир
Комментарии (10)
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ufos73
1495365024
Как бы его самого того... на тостеры не разобрали ))
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калач
1495365051
AlanTim - очень патриотично, или так просто авторы в Китае его назвали?
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liverpool19861986
1495366662
Да,на долго его не хватит
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Болельщик Реал Мадрида
1495370184
И сюда пропаганда и политизированность проникла!
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lokoman92
1495375373
прикольно постебаться над англичашками)))
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dok66
1495382838
Ну до встречи с первым фанатом доживет ! Его самого должен охранять как минимум взвод ППС .
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zagrizlik
1495395797
Этого робота и запаркуют куда следует. Тут всё просто...ведите себя нормально и никто до вас не до-тся.
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nikki22
1495396039
цирк за наши деньги....
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Zubo
1497211568
Первый фанат который его встретит по дороге на стадион, даст ему в "табло"
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Seven 115
1498578546
мдаааа...... а что ещё придумаете?
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