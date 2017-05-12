«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии

Год с небольшим назад мир сошел с ума, празднуя вместе с обезумевшим от счастья маленьким сказочным «Лестером», которому было предписано бороться за выживание, а не крушить надежды грандов с их гигантскими денежными мешками. Джейми Варди собрал одноклубников у себя дома поболеть за «Челси», чтобы он не проиграл «Тоттенхэму». В этом случае «Лестер» бы побеждал досрочно, так и получилось. Праздновали в итоге до глубокой ночи, а мы с вами за этим пристально следили.

Тот «Челси» не попал даже в еврокубки и провалился в сезоне по полной программе. Он помог «Лестеру» попраздновать чуть раньше, а на грядущем Евро заглядывался на матчи итальянской сборной. Италию возглавлял будущий тренер «Челси» Антонио Конте. Бельгийцев та команда обыграла ярко, шведов – очень скучно, ну а с Ирландией валяла дурака. Затем итальянцами с турнира была красиво изгнана Испания, но повторить тот же подвиг с немцами не удалось. Серию пенальти с танцующим Дзадзой вспоминать в Италии захочет далеко не каждый.

Конте горевать было некогда – впереди ждал длиннющий английский сезон с ее бесконечными кубками и приунывшая от прошлогоднего провала команда. «Он диктатор, с «Челси» такое не пройдет!», «Перестройка на схему в три защитника убьет эту команду!», «Конте привык контролировать все вопросы, но Абрамович ему это не позволит», «Конте не учится на своих ошибках и не умеет работать с прессой». Все эти опасения вполне могли подтвердиться, и сомнения вполне были оправданы. Голоса вроде бы утихли после первых трех стартовых побед, но затем «Челси» не обыграл «Суонси» и сначала уступил «Ливерпулю» (1:2), а затем сгорел 0:3 на «Эмирэйтс». Тут-то пресса и принялась за обсуждения скорой отставки Конте.

До первого октября, когда «Челси» в седьмом туре противостоял «Халл», эти слухи еще ходили, хотя в самом клубе назвали возможный уход Конте «полнейшим бредом». После этого фанаты «синих» получили три месяца абсолютного счастья: их команда выиграла все оставшиеся матчи года в АПЛ, а их набралось аж 13.

С Кубком лиги, правда, пришлось распрощаться, но на него никто и внимания не обращал – сокрушили прошлогоднего чемпиона, унизили «МЮ» 4:0, «Эвертону» и вовсе забили целых пять, а затем еще и вышли в финал Кубка Англии. В 2017-й год «Челси» вступал с 16 победами из 19 возможных и шестиочковым запасом от шедшего вторым «Ливерпуля». Впрочем, команда Клоппа предсказуемо вывалилась из чемпионской гонки, покатился и «Арсенал», а оба клуба из Манчестера и так отставали весьма существенно. Главным и единственным соперником к концу чемпионата стал «Тоттенхэм».

«Шпоры» распрощались с еврокубками и выдали роскошный отрезок из девяти побед подряд в АПЛ. У «Челси» по ходу 2017 года был солидный отрыв, но за шесть туров до конца отставание угрожающе сократилось до четырех очков и оставалось таковым вплоть до прошлых выходных – «Тоттенхэм» вцепился в гонку, но затем проиграл «Вест Хэму». «Синие» осечкой легко воспользовались – победа над «Мидлсбро», и снова плюс семь от конкурента. А значит, можно оформить чемпионский титул в любом из следующих туров.

Выбор пал на сегодняшний день. «Челси» долго мучился с «Вест Бромвичем», но в концовке все-таки его дожал – решающий гол забил Батшуайи после прострела Аспиликуэты. Так «синие» в шестой раз в своей истории выиграли АПЛ, хотя в этом мало было сомнений даже в тот момент, когда к команде Конте посмел приблизиться «Тоттенхэм». «Челси» пережил приход нового тренера, смену схемы, два обидных поражения от прямых конкурентов и вылет из Кубка Лиги. Суперсерия из побед, неиссякаемая энергия Конте, второй подряд сумасшедший сезон Канте, вдохновенная игра Азара, два десятка голов Диего Косты, и «Челси» – снова чемпион.

«Конте – это Месси в тренерском деле», – восхищается его бывший партнер по сборной Италии Фабрицио Раванелли. Гвардиола и Моуринью уехали в Манчестер, всеми обожаемый Клопп снова не допрыгнул до трофеев в «Ливерпуле», над Венгером лишь только шутят, а Покеттино снова не догнал. Ставкой на Конте Роман Абрамович сокрушил всех конкурентов – «синие» выиграли лигу досрочно, а весь год лидировали с сумасшедшим отрывом и еще находятся на пороге «золотого дубля», если выиграют у «Арсенала» финал Кубка Англии. А пока можно праздновать! Но о прошлом проваленном пост-чемпионском сезоне забывать никак нельзя.