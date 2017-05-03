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  • Титов и Аленичев заложили фундамент чемпионского «Спартака». Де Хеа отказался переходить в «Реал». Дайджест событий дня

Титов и Аленичев заложили фундамент чемпионского «Спартака». Де Хеа отказался переходить в «Реал». Дайджест событий дня

Павлюченко и Ари еще раз высказались по поводу конфликта в финале Кубка России

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свои же слова в адрес форварда «Локомотива» Ари после финала Кубка России (0:2): «Наверное, не те слова подобрал, хотя суть остается той же. Нельзя было так ругаться, не имел права так говорить, но все равно считаю, что человек не имел права так поступать. Фидлер – наш капитан, а его просто нагло били сзади по голове. Что еще я должен был делать? Просто надо было другие слова подобрать».

Сам Ари не особо горел желанием комментировать слова Павлюченко: «Увидел, что соперники начали толкать Фарфана! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют. Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову. Павлюченко? Отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову».

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«Мы заложили фундамент», – Титов о «Спартаке»

Так считает Егор Титов, который в прошлом сезоне работал в тренерском штабе «Спартака». Напомним, в августе 2016 года он вместе с Дмитрием Аленичевым покинул «Спартак» после вылета из Лиги Европы.

«Не хватило доверия со стороны руководства. Не было команды. Каррера в этом плане — молодец, у него получилось. Мы заложили фундамент. Думаю, есть в нынешнем «Спартаке» и плоды нашей работы. И я рад, что «Спартак» сейчас впереди всех. То, что сегодня происходит в «Спартаке», — это мы потихоньку и пытались построить, но не хватило времени. Нужно как минимум два сезона», – уверен Титов.

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Видеоповторов в РФПЛ не будет. Причина банальна

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко высказался за внедрение видеоповторов в чемпионате России, но при этом рассказал, что мешает их ввести. По его данным, оборудование только для одного стадиона обойдется в 200 тысяч евро. Требуются также расходы на эксплуатацию оборудования. «Это достаточно ощутимые финансовые влияния, на мой взгляд, РФС не обладает такими возможностями », – отметил Бутенко. При этом на нескольких аренах, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций, аппаратуру установит ФИФА.

Суперкубок России пройдет на «Локомотиве»

Такой информацией поделился президент «Локомотива» Илья Геркус в своем эмоциональном обращении по окончании финала Кубка России. «В следующем году Европа. И еще Суперкубок. Суперкубок на нашем стадионе. На нашем стадионе Суперкубок! И мы устроим им наше Черкизово!» – сказал Геркус. «Локомотив» сыграет в матче за Суперкубок против чемпиона России-2016/17.

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Петровым заинтересовались «Спартак» и ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Сергей Петров попал в сферу интересов трех клубов РФПЛ. Среди них два московских – «Спартак» и ЦСКА, кроме них игрока желает приобрести и казанский «Рубин». Впрочем, официальных предложений «Краснодару» пока не поступало. В нынешнем сезоне Петров провел за «Краснодар» в РФПЛ всего 15 матчей, долгое время пробыв в лазарете из-за травмы.

Де Хеа отказывается уходить в «Реал»

Мыльная опера, которая утомила еще летом 2015 года, разгорается с новой силой. Сколько говорилось о том, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа хочет перейти в «Реал», сегодня же СМИ сообщили о нежелании голкипера уходить в мадридскую команду. Теперь вратарь намерен продолжить выступление за манкунианцев, поэтому разговоры о возможном трансфере пока откладываются.

Леннона положили в больницу из-за психических расстройств

Полицейские задержали полузащитника «Эвертона» Аарона Леннона гуляющим в одиночестве ночью рядом с магистралью, а опросив его, отправили футболиста в больницу в связи с подозрением на психические отклонения. Там он проходит курс лечения из-за заболевания, вызванного стрессом. В нынешнем сезоне АПЛ Леннон провел 11 матчей и сделал один голевой пас.

Тотти подобрали должность в «Роме»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти отправится на административную работу в римском клубе по окончании сезона, который станет для него последним в профессиональной карьере футболиста. Об этом сообщил спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи: «Я знал, что между клубом и игроком есть договоренность, согласно которой это будет последний сезон Тотти в качестве игрока. Потом он перейдет на должность директора команды», – отметил Мончи.

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Комментарии (9)
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4agaaa
1493835257
Каррера и только Каррера - это плод его работы! Но ни как не Дмитрия и тем более Титова!!! При всём к ним уважении!
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Серый ВБ
1493835407
Лучше будем переплачивать огромные деньги ленивым футболистам, чем установить оборудование, чтобы решить ряд судейских ошибок.
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igormaddog
1493861884
Де Хея правильно сделал,что остаётся в МЮ!Действительно зачем видеоповторы,лучше Кокоре платить,чтоб он не играл!
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TUMS
1493884329
Конечно Титов и Аленичев сделали все для чемпионства, но вот беда - Спартак всегда была нестабильная команда. Таким может и остаться.
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Неймар19
1493895982
Жалко Аарона Леннона
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serglider
1494115289
Титов с Оленичевым хотят "примазаться" к чемпионству Спартака?))) Смешно, если учесть, что Спартак под их руководством вылетел из еврокубков проиграв киприотам))) Если бы не Каррера Спартак сегодня болтался бы между 5-8 местами и это максимум!
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батог
1494135489
Вот с Томью "багаж" и вылез!!!!!!!
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