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    Семину грозит дисквалификация. Дзагоев готовится к «Спартаку». Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    27.04.2017 20:15
    В РФПЛ могут ввести видеоповторы. Адвокат станет тренером сборной Голландии. Обамеянг договаривается с «ПСЖ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Семина могут дисквалифицировать на три матча

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС может дисквалифицировать на три матча главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Специалист во встрече с ЦСКА (0:4) покидал техническую зону, за что ранее уже получал штраф. Повторное нарушение данного пункта грозит уже дисквалификацией. «По матчу ЦСКА – «Локомотив» болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. У «Локомотива» главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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    «Бавария» подписала контракт с Команом до 2020 года

    Нападающий Кингсли Коман стал полноправным игроком «Баварии». Немецкий клуб объявил о подписании с 20-летним футболистом контракта сроком до 2020 года. Француз принадлежал «Ювентусу», а выступал за мюнхенцев на правах аренды. В руководстве «Баварии» отметили, что видят в лице Комана одного из игроков, вокруг которого в будущем будет строиться новая команда. В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Германии 17 матчей, в которых забил два гола.

    В РФПЛ хотят ввести видеоповторы

    Глава РФС Виталий Мутко выразил желание, чтобы на матчах чемпионата России использовалась система видеоповторов. Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на ЧМ-2018 будут использованы видеоассистенты судей. «Мы подробно обсуждали эту тему с ФИФА, и я обратился к ним с официальной просьбой. Мы хотели бы, чтобы эти эксперименты (с видеоповторами) – как минимум, на этих стадионах (чемпионата мира) – использовались бы и на матчах чемпионата России. Футбол становится более динамичным, быстрым. Зрители смотрят его в комфортных условиях, особенно по телевизору, где повторы показывают десятки раз», – заявил Мутко.

    Адвокат возглавит сборную Голландии

    Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат в ближайшее время может возглавить сборную Голландии. Как утверждает AD, футбольный союз страны уже ведет переговоры с бывшим наставником «Зенита» и сборной России. Помощниками 69-летнего специалиста в случае его назначения станут Руд Гуллит и Фред Грим. Напомним, что контракт Адвоката с «Фенербахче» истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее с поста главного тренера сборной Голландии был уволен Данни Блинд.

    Обамеянг провел переговоры с «ПСЖ»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру во Франции. По информации источника, в услугах 27-летнего форварда заинтересован «ПСЖ». Отец габонского футболиста уже провел встречу со спортивным директором парижского клуба Патриком Клюйвертом. Сообщается, что Обамеянг примет решение о своем будущем по окончании сезона в Германии. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги нападающий забил 27 голов в 27 матчах.

    Президент «Малаги»: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате»

    Владелец «Малаги» Абдулла Аль-Тани в оскорбительной форме высказался о притязаниях «Барселоны» выиграть чемпионат Испании в нынешнем сезоне. Болельщики каталонского клуба обратились к «Малаге» с просьбой выиграть у «Реала» в 38-м туре. На это владелец «Малаги» в социальной сети написал, что надеется на успех в этой встрече, но при этом добавил: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в Примере, после той неправды, которую сказали о Мичеле (тренер «Малаги»)».

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    Бабаев: «Дзагоев готовится к матчу со «Спартаком»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что перед клубом остается задача выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне. Также был затронут вопрос о вероятности участия в предстоящем матче со «Спартаком» полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму в игре с «Локомотивом» (4:0). «Что касается Дзагоева, то да, он получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к предстоящему матчу. Но я уверен, что наши врачи сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против «Спартака», – заявил Бабаев. ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.

    РФПЛ. «Краснодар» в гостях выиграл у «Амкара»

    «Амкар» на своем поле принимал «Краснодар» в 26-м туре РФПЛ. «Быки» одержали победу, забив два безответных мяча. Гости открыли счет во встрече на 63-й минуте после точного удара Федора Смолова. А 13 минут спустя «быки» увеличили отрыв – отличился Вандерсон. После этой победы «Краснодар» закрепился на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 28 апреля 2017, 10:51

      За пределы техзоны выходили и Гончаренко и Шпалыч. Почему штрафуют только Сёмина?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 28 апреля 2017, 10:30

      Давно пора вводить видеоповторы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 28 апреля 2017, 09:34

      Главное - что будет 2 мая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 28 апреля 2017, 04:09

      Дзагоеву здоровья,он нужен против Мясо!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 27 апреля 2017, 23:46

      Рад за "Краснодар" и персонально за Смолова.

      0
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