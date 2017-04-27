Семину грозит дисквалификация. Дзагоев готовится к «Спартаку». Дайджест событий дня

Семина могут дисквалифицировать на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС может дисквалифицировать на три матча главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Специалист во встрече с ЦСКА (0:4) покидал техническую зону, за что ранее уже получал штраф. Повторное нарушение данного пункта грозит уже дисквалификацией. «По матчу ЦСКА – «Локомотив» болельщики первой команды использовали пиротехнические изделия, скандировали ненормативную лексику, а также главный тренер Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. У «Локомотива» главный тренер Семин также выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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«Бавария» подписала контракт с Команом до 2020 года

Нападающий Кингсли Коман стал полноправным игроком «Баварии». Немецкий клуб объявил о подписании с 20-летним футболистом контракта сроком до 2020 года. Француз принадлежал «Ювентусу», а выступал за мюнхенцев на правах аренды. В руководстве «Баварии» отметили, что видят в лице Комана одного из игроков, вокруг которого в будущем будет строиться новая команда. В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Германии 17 матчей, в которых забил два гола.

В РФПЛ хотят ввести видеоповторы

Глава РФС Виталий Мутко выразил желание, чтобы на матчах чемпионата России использовалась система видеоповторов. Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на ЧМ-2018 будут использованы видеоассистенты судей. «Мы подробно обсуждали эту тему с ФИФА, и я обратился к ним с официальной просьбой. Мы хотели бы, чтобы эти эксперименты (с видеоповторами) – как минимум, на этих стадионах (чемпионата мира) – использовались бы и на матчах чемпионата России. Футбол становится более динамичным, быстрым. Зрители смотрят его в комфортных условиях, особенно по телевизору, где повторы показывают десятки раз», – заявил Мутко.

Адвокат возглавит сборную Голландии

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат в ближайшее время может возглавить сборную Голландии. Как утверждает AD, футбольный союз страны уже ведет переговоры с бывшим наставником «Зенита» и сборной России. Помощниками 69-летнего специалиста в случае его назначения станут Руд Гуллит и Фред Грим. Напомним, что контракт Адвоката с «Фенербахче» истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее с поста главного тренера сборной Голландии был уволен Данни Блинд.

Обамеянг провел переговоры с «ПСЖ»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру во Франции. По информации источника, в услугах 27-летнего форварда заинтересован «ПСЖ». Отец габонского футболиста уже провел встречу со спортивным директором парижского клуба Патриком Клюйвертом. Сообщается, что Обамеянг примет решение о своем будущем по окончании сезона в Германии. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги нападающий забил 27 голов в 27 матчах.

Президент «Малаги»: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате»

Владелец «Малаги» Абдулла Аль-Тани в оскорбительной форме высказался о притязаниях «Барселоны» выиграть чемпионат Испании в нынешнем сезоне. Болельщики каталонского клуба обратились к «Малаге» с просьбой выиграть у «Реала» в 38-м туре. На это владелец «Малаги» в социальной сети написал, что надеется на успех в этой встрече, но при этом добавил: «Отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в Примере, после той неправды, которую сказали о Мичеле (тренер «Малаги»)».

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Бабаев: «Дзагоев готовится к матчу со «Спартаком»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что перед клубом остается задача выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне. Также был затронут вопрос о вероятности участия в предстоящем матче со «Спартаком» полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму в игре с «Локомотивом» (4:0). «Что касается Дзагоева, то да, он получил микротравму и сейчас занимается по индивидуальной программе, готовясь к предстоящему матчу. Но я уверен, что наши врачи сделают все возможное, чтобы он смог принять участие в матче против «Спартака», – заявил Бабаев. ЦСКА идет на втором месте, отставая от «Спартака» на семь очков.

РФПЛ. «Краснодар» в гостях выиграл у «Амкара»

«Амкар» на своем поле принимал «Краснодар» в 26-м туре РФПЛ. «Быки» одержали победу, забив два безответных мяча. Гости открыли счет во встрече на 63-й минуте после точного удара Федора Смолова. А 13 минут спустя «быки» увеличили отрыв – отличился Вандерсон. После этой победы «Краснодар» закрепился на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ.