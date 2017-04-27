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    «Он – кривоногий коротышка». Когда Месси бывает противным


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    Голосов: 40
    27.04.2017 11:55
    Лионель Месси выиграл для «Барселоны» матч против «Реала». Даже это не спасает его от позора и насмешек. «Бомбардир» рассказывает, как аргентинский лидер «Барселоны» совершает плохие поступки и портит себе репутацию. Он больше не тот парень с другой планеты, которым все привыкли восхищаться.

    «Месси – лучший игрок в истории», – утверждает главный тренер «Барселоны» Луис Энрике. Такой же комментарий оставил к своей фотографии с аргентинцем форвард «Барсы» Луис Суарес. Месси вытащил матч с «Реалом», дважды забив красиво. Он стал всего восьмым игроком в истории, отличившимся 500 раз за один клуб. С 31 мячом Месси возглавляет бомбардирскую гонку Примеры этого сезона. Наверное, он действительно заслуживает того, чтобы называться великим игроком в истории футбола. Но Месси – не гений. Гении так противно себя не ведут.

    Когда у «Барселоны» все хорошо, все говорят о прекрасных чертах аргентинского лидера команды. Когда плохо – всячески умалчивают, что Лионель Месси тоже в этом виноват. Месси долго считался символом этой «Барселоны». Сейчас он же ее и убивает как минимум затягиванием переговоров о новом контракте.

    Недавно в СМИ появилась информация о «черном списке», который составил аргентинец. В него вошли футболисты, плохо проявившие себя в нынешнем сезоне. Туран, Матье, Алькасер, Гомеш, Динь – всех этих игроков Месси вынуждает уйти. Им на замену тоже есть список, предполагающий тотальное обновление состава. Лионель Месси захотел усиления команды, где по окончании сезона сменится еще и главный тренер. Грядет перестройка.

    «Черный список? Месси не мог совершить такое», – пытается оправдать партнера по команде летний новичок «Барселоны» Самюэль Умтити. Но если посмотреть на ситуацию в сборной Аргентины, то все кажется возможным. Аргентина рискует пролететь мимо чемпионата мира в России. Недавно из сборной уволили тренера, прогибавшегося под игроков.

    «Месси – не лидер. Вступая в диалог с тренером, ты должен чувствовать, что за тобой множество аргентинцев. У Месси нет этого чувства», – утверждает бывший физиотерапевт национальной команды Карлос Дибос. Месси убегает из сборной после проигранного турнира, а затем возвращается ее спасать. Но все равно теряется на общем фоне поражений. Недавно он вообще оскорбил судью и вылетел из игры на четыре матча. В самый сложный для аргентинской команды момент ей снова придется обходиться без лидера, совершившего глупый поступок.

    За Криштиану Роналду давно закрепилась репутация ныряльщика. Если португальцу не прощают его частые падения около штрафной соперника, то Месси можно считать подлецом. Он много говорит не только на поле, но и за его пределами. Айтор Каранка однажды получил от Лионеля прозвище «марионетка Моуринью». Бывшего защитника «Реала» Арбелоа аргентинец назвал придурком при его жене. Все это отголоски прошлых Эль Класико. Ничего не меняется, а в самой «Барселоне» только поощряют культ и неприкосновенность Месси. Директор клуба Пере Гратакос сказал, что Месси не стал бы таким игроком без своих партнеров. И тут же был выставлен из команды.

    «Месси – идиот, которому интересен только футбол. Я рассказывал ему о тайниках в пирамидах, древних монархах, династии Тутанхамона, а он никак не реагировал», – сокрушался египтолог Захи Хавасс. Иногда кажется, что Месси действительно теряет связь с реальностью и живет только в мире любви к мячу. Он не выступает перед публикой и не обсуждает ничего, где нет футбола. Зато семья аргентинца связана с налоговыми скандалами. И это еще одна негативная черта, хоть как-то напоминающая о Лионеле вне футбольной современности.

    В перерыве матча с «Реалом» Лионель Месси выплюнул зуб в подтрибунном помещении. Это можно принять за геройство, ведь Марсело едва не отправил Лионеля в нокаут еще в первом тайме. Однако для Месси все эти плевки и кровные выделения – не редкость. Врачи «Барселоны» утверждают, что казусы на поле с Месси происходят из-за стрессов, а в последнее время аргентинца все чаще рвет прямо во время матчей. Происходящее тоже не добавляет звезде «Барселоны» позитивного имиджа.

    «Бог одарил Месси большим талантом, но он – кривоногий коротышка», – так охарактеризовал Лионеля комментатор Василий Уткин. В футбольном плане Лионелю удается использовать все природные преимущества своего тела. Не зря в его коллекции уже пять «Золотых мячей», хотя награда и давно перестала считаться честной. Месси хорош, но ведет себя противно. Неслучайно в сравнениях с Роналду в последнее время чаще побеждает именно португалец.

    Кровь Месси, удаление Рамоса, 5 суперголов. Что творилось в Эль Класико, которое снова не увидели в России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 40
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +22

      LERDAV 6 октября 2017, 17:40

      LERDAV. Эта статья сущность бездарности автора и в какой то степени выпускающего редактора, которая позорит спортивное издание,так же и как весь "мусор" не имеющий отнашение к ФУТБОЛУ не посредсвенно/ о женах, подружках, и т.д./ Где статии о ветеранах игроках и тренерах команд и сборной принесших славу нашему футболу.О том какая была атмосфера во время матчей на трибунах без фаеров и оскарблений.Где статьи Профи играков и тренеров а не только журналистов, и подробны репортажи о всех стадионахк ЧМ 18 и т,д . Больше о футболе, а не о том/"ЧТО БАБА СКАЗАЛА" как на однои странице одновременно разная инормация об одном и том же .

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      Рейтинг: +18

      Idol777 6 сентября 2017, 09:32

      Что за уроды пишут такие статьи? И что за уроды позволяют им это писать здесь? Это явно РЕАЛисты! И первый из них это Вася У...., который позволяет себе писать не позволительные вещи про Месси! Он явно бесится с ЖИРУ!

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      Рейтинг: +2389

      serglider 2 сентября 2017, 00:49

      А давайте на минуту представим, что Месси был бы "озадачен" чем-то кроме футбола, например "тайнами египетских пирамид"! Сколько времени нужно, что бы "вникнуть" в дебри египетских гробниц, как вы думаете? Уверяю вас - всей жизни не хватит! Вся футбольная российская общественности еще недавно стебалась над Кокориным, который "спал" во время игр, за то проявлял избыточную активность когда дело касалось баб, шампанского и быстрой езды на автомобиле, не смотря на то, что вышеперечисленные "шалости" занимают гораздо меньше времени, чем изучение древнеегипетских гробниц, слова "Кокорин" и "убожество на поле" были синонимами))) Как только Кокорин оставил свои "шалости" в прошлом и "погрузился" в футбол, все увидели "обновленного" Кокорина, способного на многое на поле! Давайте быть откровенными, если бы Месси не был "зациклен" на футболе, мы бы скорее всего не знали кто он вообще такой, так один из растворившихся в нескольких сотен тысяч способных футболистов планеты! Теперь появляются "эксперты" которые пеняют ему на это ))) Особенно смешно слышать слово "кривоногий" в адрес Месси, от человека неспособного элементарно бороться со своим жиром))) И прочно ассоциировавшийся с небритым, ходячим пузатым "холодцом" на коротких ножках.

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      Рейтинг: +15

      Zorro28 1 сентября 2017, 14:12

      Месси безусловно великий игрок и это чистая правда. Но при всём к нему уважении как игроку, частная жизнь и его плевки это его личное дело, все равно при всём великолепии Месси ему не хватает футбольного изящества Марадоны, Пеле, Роналдиньо, Зидана. На самом деле Месси через чур академичен и порой его футбол бывает скучен и в одном автор прав Месси в отличии от многих других великих игроков смог и умеет использовать свой божий талант на все 100%.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Zorro28 2 сентября 2017, 01:04

      Вы учтите, что во времена Пеле и Марадоны футбол был вообще другим, сегодня обыграй Диего двух-трех игроков его тупо бы снесли с ног бойцовским приемом из арсенала таиландского бокса))) Все уже забыли, что Диего начинал свою карьеру в Испании, где ему банально сломали ногу пряма во время матча, при чем судья даже не дал желтую карточку костолому))) Опять же все помнят Пеле, Платини, Зидана и Марадону, но смогли бы они реализовать свой потенциал без своих не менее одаренных партнеров? Возьмите и сравните Месси в команде с Хави и Неймаром и без их и с разу невооруженным взглядом видно как блекнет его игра и моментально падает результативность...

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      Рейтинг: +11

      Паха_72 7 мая 2017, 08:00

      Бредятина откровенная

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      Рейтинг: +617

      nelez 4 мая 2017, 09:33

      Я болельшик РЕАЛА со стажем 25 лет.Ненавижу барселону , Месси тем более.Мне тоже больно , даже больнее чем автору проигрыш в эль-классико.
      Но все это не дает никому право оскорблять кого то публично.При всем неуважении Месси И барселону я принимаю Месси великим игроком современности.Это так и ест.Да я считаю Рональду лучше Месси , Но это мое мнение.Ест миллионы которые считают Месси лучшим.Оскорбляя Месси автор оскорбляет миллионы фанатов его.Это не прилично.

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      Рейтинг: +11

      LazyBoy 1 мая 2017, 13:27

      Это же как от Класико у автора пригорело.. Месси даже пожары на расстоянии устраивает. Следующая статья автора - "Месси поджёг мой стул" Вот из-за такого бреда этот сайт и сложно воспринимать всерьёз.

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      Рейтинг: +519

      Dammit 29 апреля 2017, 13:09

      Не очень красиво называть человека подлецом на основании каких-то там косвенных слухов.
      А насчёт Месси - он важен именно как футболист, а футболист он великий.

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 28 апреля 2017, 14:18

      Если Месси кривоногий коротышка, то Васян - жирный ублюдок...Ни кто не дает право вторгаться в "голову" человека...Хорошо, Тайсон, откусил ухо, что он урод что ли ....? Рональду педик или кто он там, (ныряльщик, Фергюссон приклеил погремуху))) но он тоже со своими тараканами в башке....Абама в конце-концов, тоже урод....Порошенки и тд....У меня у самого бывает такое, что я иногда не могу дать четкого объяснения своим действиям, но я же не псих....Так что в погоне за новостной ленточкой, блогеры тоже мудилы еще те...

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Alex3920486 2 сентября 2017, 01:21

      Есть такая поговорка у психиатров: Если к явным больным прибавить потенциально больных, то здоровых людей не окажется вовсе))) Болгеры это люди которые если бы не Интернет, занимались бы тем, что писали непотребности на улице на домах и заборах.

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      Рейтинг: +18

      Tony Sam 28 апреля 2017, 12:13

      Статья высосана из мизинца.Плевок в подтрибунном помещении-это вообще потеря связи с человеческим сознанием.

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