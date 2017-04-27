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  • «Он – кривоногий коротышка». Когда Месси бывает противным

«Он – кривоногий коротышка». Когда Месси бывает противным

«Месси – лучший игрок в истории», – утверждает главный тренер «Барселоны» Луис Энрике. Такой же комментарий оставил к своей фотографии с аргентинцем форвард «Барсы» Луис Суарес. Месси вытащил матч с «Реалом», дважды забив красиво. Он стал всего восьмым игроком в истории, отличившимся 500 раз за один клуб. С 31 мячом Месси возглавляет бомбардирскую гонку Примеры этого сезона. Наверное, он действительно заслуживает того, чтобы называться великим игроком в истории футбола. Но Месси – не гений. Гении так противно себя не ведут.

Когда у «Барселоны» все хорошо, все говорят о прекрасных чертах аргентинского лидера команды. Когда плохо – всячески умалчивают, что Лионель Месси тоже в этом виноват. Месси долго считался символом этой «Барселоны». Сейчас он же ее и убивает как минимум затягиванием переговоров о новом контракте.

Недавно в СМИ появилась информация о «черном списке», который составил аргентинец. В него вошли футболисты, плохо проявившие себя в нынешнем сезоне. Туран, Матье, Алькасер, Гомеш, Динь – всех этих игроков Месси вынуждает уйти. Им на замену тоже есть список, предполагающий тотальное обновление состава. Лионель Месси захотел усиления команды, где по окончании сезона сменится еще и главный тренер. Грядет перестройка.

«Черный список? Месси не мог совершить такое», – пытается оправдать партнера по команде летний новичок «Барселоны» Самюэль Умтити. Но если посмотреть на ситуацию в сборной Аргентины, то все кажется возможным. Аргентина рискует пролететь мимо чемпионата мира в России. Недавно из сборной уволили тренера, прогибавшегося под игроков.

«Месси – не лидер. Вступая в диалог с тренером, ты должен чувствовать, что за тобой множество аргентинцев. У Месси нет этого чувства», – утверждает бывший физиотерапевт национальной команды Карлос Дибос. Месси убегает из сборной после проигранного турнира, а затем возвращается ее спасать. Но все равно теряется на общем фоне поражений. Недавно он вообще оскорбил судью и вылетел из игры на четыре матча. В самый сложный для аргентинской команды момент ей снова придется обходиться без лидера, совершившего глупый поступок.

За Криштиану Роналду давно закрепилась репутация ныряльщика. Если португальцу не прощают его частые падения около штрафной соперника, то Месси можно считать подлецом. Он много говорит не только на поле, но и за его пределами. Айтор Каранка однажды получил от Лионеля прозвище «марионетка Моуринью». Бывшего защитника «Реала» Арбелоа аргентинец назвал придурком при его жене. Все это отголоски прошлых Эль Класико. Ничего не меняется, а в самой «Барселоне» только поощряют культ и неприкосновенность Месси. Директор клуба Пере Гратакос сказал, что Месси не стал бы таким игроком без своих партнеров. И тут же был выставлен из команды.

«Месси – идиот, которому интересен только футбол. Я рассказывал ему о тайниках в пирамидах, древних монархах, династии Тутанхамона, а он никак не реагировал», – сокрушался египтолог Захи Хавасс. Иногда кажется, что Месси действительно теряет связь с реальностью и живет только в мире любви к мячу. Он не выступает перед публикой и не обсуждает ничего, где нет футбола. Зато семья аргентинца связана с налоговыми скандалами. И это еще одна негативная черта, хоть как-то напоминающая о Лионеле вне футбольной современности.

В перерыве матча с «Реалом» Лионель Месси выплюнул зуб в подтрибунном помещении. Это можно принять за геройство, ведь Марсело едва не отправил Лионеля в нокаут еще в первом тайме. Однако для Месси все эти плевки и кровные выделения – не редкость. Врачи «Барселоны» утверждают, что казусы на поле с Месси происходят из-за стрессов, а в последнее время аргентинца все чаще рвет прямо во время матчей. Происходящее тоже не добавляет звезде «Барселоны» позитивного имиджа.

«Бог одарил Месси большим талантом, но он – кривоногий коротышка», – так охарактеризовал Лионеля комментатор Василий Уткин. В футбольном плане Лионелю удается использовать все природные преимущества своего тела. Не зря в его коллекции уже пять «Золотых мячей», хотя награда и давно перестала считаться честной. Месси хорош, но ведет себя противно. Неслучайно в сравнениях с Роналду в последнее время чаще побеждает именно португалец.

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Комментарии (35)
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Павел Буре
1493283904
Автор статьи хочет чтобы месси был как та обезьяна, и умной и красивой!!! Мне все равно какой он человек, главное чтобы он показывал футбол который будет радовать мои глаза. (Толку что наши очень хорошие люди, и бухануть могут, и кокса нюхнуть, а футбол стыдно смотреть)!!!
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FanatSerj
1493291434
Месси футболист, а не проститутка, чтобы всем нравиться.
А вот судить человека по каким то не доказанным домыслам и где ты свечку не держал, вот это мерзко, а насмешки вызывают звуки взрывающегося пукана у автора))
Проще надо к футболу относиться, проще.
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Protosser
1493292141
У какого хейтера и персофана Роналду рвануло внизу после Классико. И он собрал тут все - шизофрению мадридского болельщика Уткина, проблемы Месси со здоровьем, даже какую-то чушь, про Египет приплел, лишь бы процитировать "Месси - идиот". Успокойся, попей валерьянки.
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altimlen
1493292893
Автор статьи, бездарность, и жалкий человек, пытаясь пропиариться за счет такой мерзкой статьи, позор СМИ!!!
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Ango Polo
1493296201
Очередной притянутый бред очередным журнашлюшкой. Много ума не нужно, чтобы написать подобный бред, зато провести анализ игр - не, это не для нас :)
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vi742sx
1493316324
У каждого есть что-то хорошее и плохое, но этот кривоногий коротышка показывает зачастую со своей командой красивый и зрелищный футбол.......
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Александр52
1493320699
Это мог написать только больной человек. Кто знает что нибудь об авторе ??? Читаем всякую дрянь, тратим время. Эй редакция, вы читали про выбитые зубы, кровавые плевки, выделения ??? Вы почему поощряете живодёрскую радость какого то Плеханова ???
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Tekken3
1493364371
Автор реально нездоров + роналдудрочер.
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Alex3920486
1493378326
Если Месси кривоногий коротышка, то Васян - жирный ублюдок...Ни кто не дает право вторгаться в "голову" человека...Хорошо, Тайсон, откусил ухо, что он урод что ли ....? Рональду педик или кто он там, (ныряльщик, Фергюссон приклеил погремуху))) но он тоже со своими тараканами в башке....Абама в конце-концов, тоже урод....Порошенки и тд....У меня у самого бывает такое, что я иногда не могу дать четкого объяснения своим действиям, но я же не псих....Так что в погоне за новостной ленточкой, блогеры тоже мудилы еще те...
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Dammit
1493460577
Не очень красиво называть человека подлецом на основании каких-то там косвенных слухов. А насчёт Месси - он важен именно как футболист, а футболист он великий.
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