«Он – кривоногий коротышка». Когда Месси бывает противным

«Месси – лучший игрок в истории», – утверждает главный тренер «Барселоны» Луис Энрике. Такой же комментарий оставил к своей фотографии с аргентинцем форвард «Барсы» Луис Суарес. Месси вытащил матч с «Реалом», дважды забив красиво. Он стал всего восьмым игроком в истории, отличившимся 500 раз за один клуб. С 31 мячом Месси возглавляет бомбардирскую гонку Примеры этого сезона. Наверное, он действительно заслуживает того, чтобы называться великим игроком в истории футбола. Но Месси – не гений. Гении так противно себя не ведут.

Когда у «Барселоны» все хорошо, все говорят о прекрасных чертах аргентинского лидера команды. Когда плохо – всячески умалчивают, что Лионель Месси тоже в этом виноват. Месси долго считался символом этой «Барселоны». Сейчас он же ее и убивает как минимум затягиванием переговоров о новом контракте.

Недавно в СМИ появилась информация о «черном списке», который составил аргентинец. В него вошли футболисты, плохо проявившие себя в нынешнем сезоне. Туран, Матье, Алькасер, Гомеш, Динь – всех этих игроков Месси вынуждает уйти. Им на замену тоже есть список, предполагающий тотальное обновление состава. Лионель Месси захотел усиления команды, где по окончании сезона сменится еще и главный тренер. Грядет перестройка.

«Черный список? Месси не мог совершить такое», – пытается оправдать партнера по команде летний новичок «Барселоны» Самюэль Умтити. Но если посмотреть на ситуацию в сборной Аргентины, то все кажется возможным. Аргентина рискует пролететь мимо чемпионата мира в России. Недавно из сборной уволили тренера, прогибавшегося под игроков.

«Месси – не лидер. Вступая в диалог с тренером, ты должен чувствовать, что за тобой множество аргентинцев. У Месси нет этого чувства», – утверждает бывший физиотерапевт национальной команды Карлос Дибос. Месси убегает из сборной после проигранного турнира, а затем возвращается ее спасать. Но все равно теряется на общем фоне поражений. Недавно он вообще оскорбил судью и вылетел из игры на четыре матча. В самый сложный для аргентинской команды момент ей снова придется обходиться без лидера, совершившего глупый поступок.

За Криштиану Роналду давно закрепилась репутация ныряльщика. Если португальцу не прощают его частые падения около штрафной соперника, то Месси можно считать подлецом. Он много говорит не только на поле, но и за его пределами. Айтор Каранка однажды получил от Лионеля прозвище «марионетка Моуринью». Бывшего защитника «Реала» Арбелоа аргентинец назвал придурком при его жене. Все это отголоски прошлых Эль Класико. Ничего не меняется, а в самой «Барселоне» только поощряют культ и неприкосновенность Месси. Директор клуба Пере Гратакос сказал, что Месси не стал бы таким игроком без своих партнеров. И тут же был выставлен из команды.

«Месси – идиот, которому интересен только футбол. Я рассказывал ему о тайниках в пирамидах, древних монархах, династии Тутанхамона, а он никак не реагировал», – сокрушался египтолог Захи Хавасс. Иногда кажется, что Месси действительно теряет связь с реальностью и живет только в мире любви к мячу. Он не выступает перед публикой и не обсуждает ничего, где нет футбола. Зато семья аргентинца связана с налоговыми скандалами. И это еще одна негативная черта, хоть как-то напоминающая о Лионеле вне футбольной современности.

В перерыве матча с «Реалом» Лионель Месси выплюнул зуб в подтрибунном помещении. Это можно принять за геройство, ведь Марсело едва не отправил Лионеля в нокаут еще в первом тайме. Однако для Месси все эти плевки и кровные выделения – не редкость. Врачи «Барселоны» утверждают, что казусы на поле с Месси происходят из-за стрессов, а в последнее время аргентинца все чаще рвет прямо во время матчей. Происходящее тоже не добавляет звезде «Барселоны» позитивного имиджа.

«Бог одарил Месси большим талантом, но он – кривоногий коротышка», – так охарактеризовал Лионеля комментатор Василий Уткин. В футбольном плане Лионелю удается использовать все природные преимущества своего тела. Не зря в его коллекции уже пять «Золотых мячей», хотя награда и давно перестала считаться честной. Месси хорош, но ведет себя противно. Неслучайно в сравнениях с Роналду в последнее время чаще побеждает именно португалец.

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