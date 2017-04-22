Смолов, Промес и еще пять игроков РФПЛ, которые зажгут в Европе

Марио Фернандес

Возраст: 26 лет

Цена: €15 млн

Претенденты: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Сток Сити»

Крайний защитник ЦСКА недавно получил российское гражданство и готовится дебютировать в сборной России. Фернандес признается, что любит Россию и не хочет уезжать. Хотя изначально его переход в армейский клуб рассматривался как трамплин перед отъездом в топовый чемпионат. ЦСКА растил Караваева и готовился подзаработать на Фернандесе. Но желание бразильца убедило армейцев расстаться с воспитанником, оставив Марио в команде.

Сейчас игроком интересуются четыре клуба английской Премьер-лиги. Потенциальные покупатели готовы предложить за него 18 миллионов евро. Летом ЦСКА может за гроши обратно выкупить Караваева у «Спарты», получив игрока с похожими характеристиками. Они оба могут закрыть всю бровку, а к оборонительным обязанностям умеют добавлять атакующие навыки. Англия подходит Фернандесу по манере его игры, а стоимость по современному рынку выглядит даже чересчур адекватной.

Федор Смолов

Возраст: 27 лет

Цена: €10 млн

Претенденты: «Эвертон», «Боруссия Д»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов летом примет решение по отъезду в Европу. Говорят, «Краснодар» просматривает целый десяток претендентов на освобождающееся место форварда. Пока же Смолов закрепляется в ранге лучшего бомбардира чемпионата России. Федор – лицо сегодняшнего «Краснодара», его лидер и самый ценный футболист. Но в его контракте прописана фиксированная сумма выкупа в 30 миллионов евро. Покупатели торгуются и хотят платить меньше.

В «Эвертоне» Смолов должен заменить бельгийца Лукаку. Тот намерен вернуться в лондонский «Челси», чтобы еще раз попробовать осуществить мечту. С «Боруссией» ситуация сложнее. Там продали Рамоса, но купили талантливого Исака. Место форварда станет вакантным, только если Обамеянга выкупит «Реал». Пока Федор просчитывает варианты и мечтает о будущем. Но не забывает он и о России. На счету Смолова 13 голов и одна результативная передача в 16 матчах Премьер-лиги – топовая статистика для российского игрока.

Роман Зобнин

Возраст: 23 года

Цена: €4 млн

Претенденты: «Шальке», «Рома»

Предыдущим летом все смеялись, когда Зобнина покупал «Спартак». «Динамо» рассталось с талантливым игроком всего за три миллиона евро. «Спартак» за эти деньги получил мобильного игрока в центр поля. У Карреры Зобнин вырос в универсального полузащитника. В некоторых матчах он выступает опорником, но куда чаще использует свою скорость и поддерживает атаку. Не зря Зобнин постепенно подводится к основе и в сборной России.

«Зобнин – герой из категории незаметных. Он не обладает выдающейся техникой, не стремится на поле к внешним эффектам. Зато надежен и везде успевает», – отзывается о нем Максим Калиниченко. «Манчестер Юнайтед» приметил Зобнина еще пару лет назад, но до переговоров так и не дошло. Теперь европейские варианты у Романа куда более реальные. В «Шальке» и «Роме» есть игроки с похожими характеристиками. Талантливый Зобнин на их фоне точно не затеряется.

Алан Дзагоев

Возраст: 26 лет

Цена: €14 млн

Претенденты: «Фиорентина», «Саутгемптон», «Рома»

Дзагоев дебютировал за ЦСКА еще в 2008 году, когда был признан главным открытием российского сезона. С тех пор ему удалось стать ключевым игроком армейского клуба в различных ролях. Алан успешно играл на позиции атакующего полузащитника, исполнял роль крайнего и даже научился мастерству опорника. Дзагоев-универсал помогает ЦСКА в любом амплуа, но сейчас явно остановился в развитии. Пришло время делать следующий шаг.

«Нужно упорно работать и ждать своего шанса. Рад находиться в ЦСКА, но хочу попробовать себя в Европе», – утверждает Дзагоев. «В 18 лет Алан играл лучше, чем сейчас», – парирует агент Шандор Варга. При этом Дзагоев по-прежнему востребован в Европе. Сейчас его мучают травмы, из-за которых нынешний сезон получается скомканным. Он сыграл всего в 12 матчах российской Премьер-лиги, но все равно входит в четверку лучших игроков по количеству голевых передач. Их у Алана набралось уже шесть.

Сердар Азмун

Возраст: 22 года

Цена: €14 млн

Претендент: «Ливерпуль»

Азмуну удалось стать самым молодым игроком из Ирана, выступающим за иностранный клуб. «Рубин» нашел футболиста еще в 17-летнем возрасте. Но Азмун оказался предан не клубу, а тренеру. Вслед за Курбаном Бердыевым форвард поспешил в «Ростов». Разбирательства по этому переходу продолжаются и сейчас. Зато «Иранский Месси» делает себе хорошую рекламу на поле. Перед ним не устояла даже защита мюнхенской «Баварии». Звездных немецких игроков Азмун в домашней для «Ростова» встрече просто разрывал.

«В обозримом будущем вижу себя в европейском топ-клубе», – рассказывает нападающий «Ростова». Курбан Бердыев воспитал Азмуна до игрока, на котором можно заработать много денег. Но даже в статусе восходящей звезды Сердар все еще продолжает учиться и не всегда выходит в стартовом составе. «Ливерпуль», где устали от травм Ингза и Старриджа, неоконченный процесс взросления Азмуна останавливать не должен.

Квинси Промес

Возраст: 25 лет

Цена: €18 млн

Претенденты: «Арсенал», «Ливерпуль»

Квинси Промес переходил в «Спартак» на роль лидера. За последние сезоны он стал незаменимым футболистом для красно-белой команды. Сам голландец мечтает попробовать себя в «Барселоне», но до ее уровня расти еще очень долго. Пока Промес феерит в «Спартаке», наколотив за 19 матчей РФПЛ 10 голов и девять голевых передач. Квинси любят фанаты, а сам он отвечает им постоянной благодарностью за поддержку. Однако уровень российской Премьер-лиги лидер «Спартака» уже перерос.

В Китай Промес может уехать за 50 миллионов евро. А вот для европейских клубов эта цифра снижена до 30 миллионов. Именно такие цифры фиксированного выкупа прописаны в контракте игрока. «Ливерпуль» рассматривает его лишь как одного из многих. «Арсенал», как утверждают английские издания, готов сделать Квинси звездой уровня Алексиса Санчеса. Именно чилийца должен заменить Промес в составе команды Венгера. Правда, в следующем сезоне «Спартак» почти точно выступит в Лиге чемпионов. «Арсеналу» же еще предстоит туда попасть. Сложный выбор для игрока.

Олег Шатов

Возраст: 26 лет

Цена: €10 млн

Претенденты: «Боруссия Д», «Ливерпуль»

Шатов конфликтует с Луческу, выдавая громкие заявления со скамейки запасных. Румынский тренер может летом покинуть «Зенит» из-за плохих результатов. Но вслед за ним может уйти и сам Шатов. В «Зените» Олег давно стал своим парнем, но сам хочет сменить Санкт-Петербург на какой-нибудь город из большой Европы. Любой клуб, захотевший приобрести Шатова, сможет сделать это всего за 16 миллионов евро. Ценник для игрока сборной России вполне нормальный.

«После такого Евро европейские клубы даже не посмотрят в сторону российских игроков», – жаловался Шатов летом. При этом сейчас им все равно интересуются топовые команды из Германии и Англии. Олегу осталось лишь залечить травмы и разобраться в себе. Ходят слухи, что в последнее время он стал много понтоваться и разговаривать.