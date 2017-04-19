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    Промес заменит Санчеса в «Арсенале», Смолов – Лукаку в «Эвертоне». Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    19.04.2017 20:30
    Зобнин может уехать в Европу. Баллак предложил переиграть скандальный матч «Реала» и «Баварии». «Арсенал» и «Эвертон» купят двух лучших форвардов РФПЛ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Промес заменит Санчеса в «Арсенале»

    Полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает ClubCall. В лондонском клубе он призван будет заменить Алексиса Санчеса, который в ближайшее лето может перебраться в другой клуб. В его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Зобнин входит в трансферные планы «Шальке» и «Ромы»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин ближайшим летом может перебраться в иностранный чемпионат. Известно, что он входит в трансферные цели «Шальке-04». Стороны уже контактировали на этот счет, проведя предварительные переговоры. Кроме немецкого клуба заинтересованность в его услугах проявляет «Рома».

    Баллак предложил переиграть матч «Реала» и «Баварии»

    Экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал спорные моменты ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал»«Бавария», который закончился со счетом 4:2.

    «Скандал – нет красной карточки. Еще один скандал! Метровый офсайд! Может, стоит назначить переигровку?» – написал Баллак в Twitter.

    Кашшаи решает. Арбитр, который не пустил «Баварию» в полуфинал

    Защитник «Кристал Пэлас» Суаре креативно ответил Пике

    Жерар Пике оригинально прокомментировал судейство в матче «Реала» и «Баварии». Чуть позже он получил ответ от защитника «Кристал Пэлас» Папе Суаре.

    26-летний сенегальский футболист показал нарезку фотографий с полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2008/09 между «Челси» и «Барселоной». Позднее Суаре удалил свою запись.

    Сенатор США: «Россию надо лишить ЧМ-2018»

    Американский сенатор Ричард Блюменталь выступает за лишение России права принимать чемпионат мира 2018 года, сообщают News 8. Он собирается направить в ФИФА соответствующее письмо.

    «Надеюсь, что в ФИФА поддержат мое письмо о лишении России права проведения чемпионата мира. Я готов принимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи. Это право – награда для России. Оно позволяет Путину быть большим человеком», – рассказал Блюменталь.

    Поводом для слов сенатора стали действия России в Сирии.

    «Спартак» мог возглавить Ласло Болони

    Румынский тренер Ласло Болони был близок к назначению в московский «Спартак», сообщает Gazeta Sporturilor. Он рассматривался в качестве главного кандидата на вакантный пост, когда клуб покинул Дмитрий Аленичев. Однако договор не был подписан по причинам, которые не связаны с футбольной деятельностью. После этого в «Спартаке», который сейчас с большим отрывом лидирует в чемпионате России, приняли решение оставить главным тренером Массимо Карреру.

    Смолов заменит Лукаку в «Эвертоне»

    «Эвертон» хочет приобрести нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Российский форвард является главным кандидатом на замену для бельгийца Ромелу Лукаку, которым интересуется «Челси». Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны «Боруссии» из Дортмунда. Стоимость российского нападающего колеблется от 8,5 до 10 млн евро.

    Смолов, Дзагоев и еще три российских футболиста, которые так и не уехали в Европу

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 2
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +821

      diktatop 20 апреля 2017, 14:36

      а какорин заменит месси)

      0
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      Рейтинг: +22

      drago922 20 апреля 2017, 09:30

      из пальца высосанная статейка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      джексон102 20 апреля 2017, 09:11

      Всё это слухи. Про Смолоду, Зобнина и Променад. Писать просто не о чем вот они и выдумывать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 20 апреля 2017, 07:17

      Сенатор США: «Россию надо лишить ЧМ-2018» - очередной желающий быть посланным на.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 20 апреля 2017, 05:16

      Этот сенатор по щам видно хочет!?Пусть не топит своё рыло в футбол!!!Качает свои права в грёбанной Америке!!!

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 апреля 2017, 20:32

      А что за страна такая ,,СЕрия,,?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 19 апреля 2017, 20:14

      Сенатору сша рекомендую пойти нах@уй. Футбол вне политики!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > zarsm 19 апреля 2017, 22:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если ты не в курсе Россия и Катар купили чемпионат рано или поздно ФИФА осудит всех кто участвовал в коррупции. Так что гнида молчи надо лешить твою коррупционную страну по выебыватся решили стадионами.

      -7
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > BARCLAYS_APL 19 апреля 2017, 22:33

      Ага сразу как газпром перестанет быть спонсором всея ФИФА тогда и осудят... после 2021 короче.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Beast86 > BARCLAYS_APL 19 апреля 2017, 23:22

      товарищ киргиз, вы идиот!

      2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > BARCLAYS_APL 20 апреля 2017, 03:19

      Если ты не в курсе, то так делали все страны хозяйки чемпионатов, просто Англия решила, что она для этого слишком крута, и ей и так все отдадут. Не отдали, и они начали волну гнать. Так что иди на хуй со своими соплями и говном - не делись им с другими, сам жуй. И про нашу страну особенно, тебе всю жизнь говном плыть - не доплыть до уровня хотя бы самой отстойной части этой великой страны.

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut > BARCLAYS_APL 20 апреля 2017, 08:45

      пока суд да дело,ЧМ закончится!

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      Рейтинг: +677

      vodomut > 20 апреля 2017, 08:46

      Промес это огромная потеря для Спартака

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      Рейтинг: +1521

      zarsm > BARCLAYS_APL 20 апреля 2017, 19:41

      обезъянам слова не давали. Иди базарь так со своим батей, умник.

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