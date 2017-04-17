Бомба в Дортмунде, худший клуб России, Дзюба vs «Спартак». Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Пропустил гол с 76 метров и смеялся полночи». За что мы любим Сергея Рыжикова

Сергей Рыжиков продлил контракт с «Рубином» и дал нам повод напомнить, почему мы обожаем этого вратаря и этого персонажа. Внутри − подборка историй и цитат о том, как Рыжиков привозил книги на сбор национальной команды или самоиронично переживал отчаянный ляп.

Человек, который изменил все. Как Дэвид Бекхэм воскресил футбол в Америке

Очередной классный материал о футболе Америки в рамках нашего спецпроекта с «Бандеролькой». На этот раз о Дэвиде Бекхэме, который однажды шумно приехал в Лос-Анджелес, провел довольно среднюю карьеру в МЛС и при этом дал футболу на континенте такой мощный толчок, что соккер трансформировался в национальную индустрию.

Взрыв бомбы рядом с автобусом «Боруссии». Главное

Теракт в Питере, теракт в Египте, угнанный грузовик в Швеции −за последнее время происходило слишком много пугающих событий. Одно из самых шокирующих случилось в Дортмунде прямо перед матчем Лиги чемпионов. Неизвестный подложил бомбу около автобуса «Боруссии». К счастью, все живы, но Марк Бартра поранил руку осколками стекла, которое разбилось взрывной волной. Собрали главное об этом происшествии.

Главный русский форвард этой весны. Кто он такой?

Владимир Ильин внезапно появился в составе «Урала» и сейчас забивает так часто, что всем стало понятно: этой весной в России кроме Федора Смолова есть только один форвард. Скоро Ильина позовут в сборную, так что скорее читайте это текст, чтобы быть в курсе. Кстати, нам особенно приятно, что этот материал сделан в рамках конкурса Блог-лиги. Если вы еще не завели свой блог на «Бомбардире», то вперед.

Рабочие «Ростов-Арены» устроили забастовку. Что случилось?

Стадион к чемпионату мира в Ростове готов на уже 4/5, но на этой неделе стройка встала. Рабочие арены пожаловались на многомесячную задержку зарплаты и устроили забастовку. Сделали экспресс-разбор главного обо этой истории.

Самые бесполезные игроки российского футбола

Самый горячий материал недели снова написал Александр Плеханов. На этот раз он наказал футболистов, которые уже давно имитируют занятость. Инфоповод − Сергей Чепугов, который семь лет просидел за спиной Акинфеева, летом уходит из ЦСКА.

«Моя зарплата – 7500 рублей». Как живет худший профессиональный клуб России

Худший футбольный клуб России сейчас обитает в Кирове – местное «Динамо» не выигрывало матчей почти два года. Николай Живоглядов изучил, что там происходит, и поговорил с игроком, который когда-то играл за ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов, а сейчас впитывает колорит второго дивизиона.

«Долбоящеры». Рекорд «Ростова» лишил ЦСКА титула

«Ростов» установил новый рекорд чемпионатов России − команда пять раз подряд сыграла 0:0. Исторический матч выпал на ЦСКА и еще запомнился Федором Кудряшовым. Защитник ростовчан в этот день сломал нос, а потом жестко приложил судей за их работу.

«Ты еще молодой − лет десять можешь голы привозить спокойно». Как выглядит футбол в Сибири

Вы наверняка не знали, но в ФНЛ есть сибирское дерби. И местами это очень интересно. Александр Карамышев добрался до Тюмени и набрал там много атмосферных эпизодов для этого репортажа.

«Лучше честно уйти, чем облизывать ромбики». Что Дзюба наговорил о «Спартаке» за два года

В дерби двух столиц, которое в этом году еще и определяло чемпионскую гонку, все следили за Артемом Дзюбой. Бывший спартаковец и сегодняшний капитан «Зенита» не подвел: забил гол, а до этого накинул в прессу новых хлестких цитат для массовых споров. Мы собрали золотую коллекцию всего, что Дзюба говорил про «Спартак» за эти два года.