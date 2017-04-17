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  • Бомба в Дортмунде, худший клуб России, Дзюба vs «Спартак». Главные материалы недели на «Бомбардире»

Бомба в Дортмунде, худший клуб России, Дзюба vs «Спартак». Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Пропустил гол с 76 метров и смеялся полночи». За что мы любим Сергея Рыжикова

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Главный русский форвард этой весны. Кто он такой?

Владимир Ильин внезапно появился в составе «Урала» и сейчас забивает так часто, что всем стало понятно: этой весной в России кроме Федора Смолова есть только один форвард. Скоро Ильина позовут в сборную, так что скорее читайте это текст, чтобы быть в курсе. Кстати, нам особенно приятно, что этот материал сделан в рамках конкурса Блог-лиги. Если вы еще не завели свой блог на «Бомбардире», то вперед.

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«Ты еще молодой − лет десять можешь голы привозить спокойно». Как выглядит футбол в Сибири

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Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Европа
Комментарии (2)
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dolf666
1492419254
вот так вот, забомбило, не ожидал игрочишка, что после его ухода Спартак поднимет чемпионский титул)) ну что ж, теперь вместо ромбика облизывай обоссаную салатницу суперкубка
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NEON-SM
1492450487
дзюба теперь будет облизывать что-то другое
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