Главный русский форвард этой весны. Кто он такой?

Забив пять голов в семи матчах, Владимир Ильин дерзко ворвался в большой футбол и уже метит в сборную. Блог Vanity Fair – о главном открытии этой весны.

В прошлое свое пришествие, когда надо было также вытаскивать «Урал» из подвала, Тарханов соскоблил налет гламура и неуверенности со Смолова, подарив стране ее лучшего форварда. Теперь мэтр разглядел нового бомбардира в вингере проблемной «Кубани».

Ильин взял с места в карьер, начав феноменальный камбэк «Урала» в четвертьфинале Кубка в Краснодаре. Полностью нападающий отыграл и следующий матч. В третьем Тарханов отвел ему полчаса. Всем было ясно, что парень, откопанный тренером в ФНЛ, играет только из-за затянувшегося восстановления Павлюченко.

Ильин ещё только чувствует Премьер-Лигу, ему чуть-чуть силёнок не хватило. Мастерства Павлюченко не хватило. По движению он, конечно, уступает Ильину, но в плане понимания и качества футболист высокого уровня.

Александр Тарханов после проигранного матча в Туле

Но перед паузой на матчи сборных Ильин опять забил, продлив кредит доверия. С тех пор Владимир забивает в каждом матче: «Анжи», полуфинал Кубка против «Рубина», победный гол «Оренбургу» вчера. За полтора месяца новичок стал лучшим бомбардиром команды, а Павлюченко не играет уже просто потому, что Ильин сейчас сильнее.

Бывший спортивный директор «Урала» Рохус Шох утверждает, что приглашал Ильина и Бикфалви еще летом, но те не приглянулись Скрипченко. Вполне возможно, что «Урал» действительно вел игроков. Сам Ильин говорит, что звали в Самару. Текущая трансферная стоимость футболиста составляет всего 400 тысяч евро. Полтора года назад он обошелся бы и вовсе в сотню. Впрочем, к 24 годам за Владимира ни один клуб не заплатил ни копейки. Были аренды и свободные трансферы.

Стоимость подскочила вчетверо после удачного сезона в «Тосно». За «лесников» вингер настрелял 14 мячей, но декларировавшая задачу повышения в классе команда провалила первую часть сезона. В межсезонье Ильин перебрался в «Кубань», о чем наверняка пожалел. Обросший мясом «Тосно» почти точно будет в вышке, а погрязшая в финансовых проблемах «Кубань» и с Петреску играла так себе. После ухода румына Ильин потерял твердое место в старте. 2 гола за 24 матча – предпосылок для ухода на повышение не было никаких. И тут вдруг «Урал».

Отец Ильина играл на любительском уровне и с детства привил сыну любовь к футболу. Владимир закончил школу питерской «Смены» и не спеша вызревал, пройдя все ступени футбола. КФК, вторая лига, ФНЛ. Родители сразу были за футбол и с учебой его не напрягали. Не двоечник – и то ладно. Из питерского «Динамо» форвард вскоре после драки на поле с одноклубником Иваном Маркеловым ушел в «Тосно». В стане «лесников» получилось не сразу – были аренды в «Калугу» и «Химик», где Ильин тоже не блистал. По большому счету, кроме удачного прошлого сезона и нынешнего всплеска Владимир нигде не выделялся.

Скорее всего, вперед Ильин был отправлен Тархановым за работоспособность. Оборону он напрягает неплохо, много двигается и за счет габаритов может навязать борьбу в воздухе. Выигрывает ее Владимир редко, всего в четверти случаев. Большую часть карьеры от него это не требовалось, и 4 гола из 5, забитых головой, не должны вводить в заблуждение. Ключевую роль здесь сыграло чутье и умение сыграть на опережении. Бить Ильин предпочитает ногами. Типичный для флангового нападающего маневр – удар после смещения в центр.

Однако в глубине души и самого Владимира, видимо, тянуло в центр. Не случайно в числе эталонов Ильин еще до Екатеринбурга называл центрфорвардов – Роналдо, Ибрагимович, Кержаков. На футболе новая надежда «шмелей» уже сейчас не зацикливается. Ильин учит английский и прикидывает варианты для бизнеса, хотя последние успехи подстегнули амбиции. Теперь Владимир метит в сборную.

Конечно буду следить за Кубком Конфедераций. Моя цель — сборная, буду смотреть, к чему мне стремиться. Но я бы не стал категорически говорить, что не попаду на этот турнир как игрок. Это, конечно, будет задача-максимум. Почему нет? Мне все по силам. Я ставлю себе такую цель и иду к ней, тем более играть на домашнем чемпионате мира — мечта каждого футболиста. Владимир Ильин

Фото: сайт ФК «Урал».