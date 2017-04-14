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    «Моя зарплата – 7500 рублей». Как живет худший профессиональный клуб России


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    Голосов: 23
    14.04.2017 23:30
    Кировское «Динамо» не выигрывало с октября 2015 года − это слабейший результат в русском футболе. Николай Живоглядов изучил эту команду и поговорил с ее игроком о том, как в пять утра футболисты толкали задымившийся автобус и можно ли прожить на минимальный размер оплаты труда.

    Кировское «Динамо» имеет небогатую, но продолжительную историю, которая тянется почти 100 лет. В советское время команда занимала 15-е место в первой лиге, а уже после распада СССР забиралась в 1/16 финала национального кубка – на этом подвиги кончаются. Сейчас клуб выступает в ПФЛ в зоне «Урал-Поволжье». За 16 туров бело-голубые набрали всего два очка и зависли на последнем месте. Ближайший преследователь удрал на 16 очков вперед, но в Кирове не плачутся.

    «Раньше «Динамо» играло за городом, сейчас – в городе. И народ потянулся. Руководство даже сделало билеты платными (100 рублей), но люди в большом количестве все равно идут, − говорит игрок клуба Кирилл Сараев. − Когда играли в пригороде, то приходило человек 200-300. А на первую игру в городе собралось больше 1000 человек. В Кирове любят «Динамо». Болельщикам, которые поддерживают нас как могут, нужно отдать должное. В основном на трибуны приходят родители с детьми, есть и молодежь. Людям стало интересно, что непосредственно в городе стали проводиться матчи, чего не было где-то лет пять. Но какой-то определенной возрастной категории на трибунах нет – все, кто находит время, приходит на стадион.

    У команды есть своя группа безбашенных болельщиков, которая вместе с нами отправляется на любые выезды. Таких немного – человека три. Зато, куда бы мы ни ехали, всегда ощущается их поддержка. Конечно, на трибунах они ничего такого не вытворяют, но с собой у них всегда запас баннеров и кричалок».

    Кирилл попал в молодежку ЦСКА за год до выпуска футболистов 1997 года рождения, получив за это время опыт работы с Максимом Боковым и Александром Гришиным. С армейцами защитник участвовал в Юношеской лиге УЕФА, где противостоял «Баварии», «Манчестер Сити» и «Роме». Но контракт истек, и на смену выездам в Мюнхен, Манчестер и Рим пришел Киров.

    «До «Динамо» я играл в дубле ЦСКА. Но через год-полтора у меня истек контракт, продлевать его не стали. Времени оставалось мало, и за два дня до закрытия трансферного окна я попал сюда. Были варианты с другими клубами, но не было возможности куда-то съездить. А «Динамо» – 100-процентный вариант, который мне подсказал агент. Нужно же было где-то играть, поэтому согласился.

    Мой заработок – 7500 рублей. Самому интересно, как на это живу. Трачусь по минимуму. Если до этого мог себе что-то позволить, то теперь ограничиваю себя во многом. Где-то в другой сфере не подрабатываю – возраст еще позволяет с помощью футбола куда-то пробиться, поэтому все силы отдаю ему. Деньги пока сильно не поджимают, но если будет туго, то задумаюсь о дополнительной работе. Слышал, что в командах и по полгода или год не выплачивали зарплату. У нас если и задерживают деньги на продолжительный срок, то потом выплачивают разом всю сумму. Поэтому питаться «дошираками» не приходится – платят довольно стабильно.

    Условия в Кирове? Мне есть с чем сравнивать, поэтому бывало и комфортнее. Но если уделять время чисто футболу, то можно и этим обойтись. У клуба есть своя база. Жизнь здесь, конечно, не как в армии, но по минимуму и без излишеств. Есть небольшая комната, столовая. Привыкнуть можно. Если сравнивать с ЦСКА, то это небо и земля. Хотя сравнивать, в общем-то, и нечего – у клубов разнятся бюджеты, наверное, в сотни раз».

    Денег в команде немного. По данным на начало 2016 года, без внебюджетных поступлений клуб имеет в распоряжении 16 миллионов рублей. Областное правительство – единственный источник финансирования «Динамо». Приглашать опытных игроков клуб не может, поэтому выезжает за счет молодых футболистов, разбавленных несколькими «дедушками».

    Про финансовые условия Сараев рассказывает так: «У «Динамо» нет генерального спонсора, команду поддерживает только область. Говорят, что пытаются найти дополнительный источник финансирования, но все безуспешно. Проблемы с выплатами зарплат, конечно, бывают, но на срок не больше, чем в четыре месяца. Тему денег в команде стараются не обсуждать, и так зная, что платят немного. Пару раз нам обещали премиальные, но не получилось добиться нужного результата, чтобы их получить. Системы штрафов нет. Все понимают, что платят и так по минимуму. Бывает, что запугают ими, но это только на словах.

    В основном в «Динамо» играет молодежь, но в каждой линии есть по ветерану – Рябов, Захлестин, Перминов. На них много держится и идет основной подсказ. Хочешь или не хочешь, но слушаешь. Без них было бы намного труднее. Нагоняев много не выписывают – все-таки они понимают, что команда молодая. Наверное, даже самая молодая во второй лиге. Бывает, кто-то вскипит, но за грань это не выходит.

    Распорядок дня в команде традиционный: подъем, завтрак, тренировка, обед, вторая тренировка, сюда же входят теоретические занятия. После чего наступает свободное время, когда приезжие остаются на базе, а остальные разъезжаются по домам. Всей командой собираемся не так часто, потому что у всех своя жизнь».

    Последний раз Киров побеждал в октябре 2015 года. Тогда «Динамо» дома одержало волевую победу над ульяновской «Волгой» со счетом 2:1. А недавно бело-голубых ждал выезд на товарищеский матч против «Амкара». Представитель РФПЛ вышел на поле в основном составе и танком проехался по «Динамо» – 4:0.

    «В товарищеском матче против «Амкара» я не играл, потому что восстанавливался после травмы, − вспоминает Кирилл. − Вообще, никто не ожидал, что пермяки выпустят основной состав. Проиграли мы по всем аспектам, нас перебегали уже через 20 минут после начала матча. С тренером разобрали ошибки – их было много.

    В ПФЛ мы же не побеждали с октября 2015 года. Но было много матчей, когда победа была близка. Бывало, что проваливали последнюю десятиминутку или пропускали три гола в концовке. Наверное, даже поражение от «Носты» (3:4), когда при счете 3:3 пропустили на пятой добавленной минуте, – не самое обидное в нынешнем сезоне. С КАМАЗом вот до 120-й минуты счет был 0:0, и в самый последний момент мы пропустили. Не менее обидно.

    Выступаю за «Динамо» уже второй сезон и за это время понял, что ПФЛ – сплошное мужское рубилово. Силовой борьбы очень много, а вот технический аспект хромает. Нормально, когда кого-то вырубят на поле, врачи выбегут, уведут его на скамейку. Тот полежит да обратно зайдет.

    Хватает и веселых историй. Как-то ехали с игры, и на ходу у нас задымился автобус. Он был старый, отжил свое. На часах – пять утра, все испугались. До Кирова оставалось километров 30. Оттолкали автобус с дороги, а потом еще часа два ждали маршрутку. Так друг на друге в итоге и добрались обратно».

    Никаких турнирных задач «Динамо» не решает, главная цель – сохранить команду в городе. Но футболисты ждут, когда все же им удастся победить и устроить в Кирове небольшой праздник.

    Вопросу про задачи на сезон Кирилл Сараев удивляется: «А какие тут могут быть задачи? Доиграть на хорошем уровне – на этом, думаю, и все. Но перед нами ничего конкретного не озвучивали. Мы понимаем всю ситуацию, стараемся. Бывают и взлеты, и падения. Но сейчас у нас падение…

    Какого-то конкретного метода мотивации игроков у тренерского штаба нет. Все и так знают, что занимаются любимым делом и получают за это деньги. Болельщики часто просят встреч с руководством, спрашивают, как тратится бюджет. Если одержим первую победу после долгого перерыва, то боевой дух полетит в гору. Бывает, шутим по этому поводу, но тут больше грустно, чем смешно».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Динамо» Киров, vk.com, ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 23
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2389

      serglider 2 августа 2021, 19:19

      Областное правительство – единственный источник финансирования "Динамо"))) Налоги российских аборигенов, источник финансирования практически всех российских клубов и не надо писать чушь! А то получается, что чиновники из областной администрации из своих зарплат содержат динамовцев)))

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      Рейтинг: +26

      LesnoyOrex 15 апреля 2017, 22:21

      Тяжелая ситуация у клуба, но слова довольно позитивные, чувствуется, что главное - это игра, занятие любимым делом

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      Рейтинг: +9

      berkut94 15 апреля 2017, 21:16

      а еще в том году могли выиграть,2-0 у лады тольяттинской вели,но начудили в конце 2-3,кстати единственная игра на которую в том году ходил)))

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 апреля 2017, 19:01

      7500... пипец...

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 апреля 2017, 16:08

      16 миллионов рублей в год из бюджета, чтоб порадовать ТРЁХ фанатов ??? Сколько интересно по всей России таких "клубов" ? Десятка 3-4 наберется наверно.

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      Рейтинг: +29

      sega77+ 15 апреля 2017, 06:12

      какой показатель такая и зарплата

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 14 апреля 2017, 22:58

      Ну и вот зачем все это? Профессиональный спорт дворового уровня за бюджетные деньги ... бред вообще полный ... лучше бы кабельное бесплатно в каждый дом провели и смотрели на нормальные клубы, а не на этот сельский балет на картофельных полях ... я уж молчу про то, что есть куда более важные направления для вложения бюджетных средств даже в спорте ... массовый спорт ... детские спортивные школы ... спорт. площадки ... что это такая за необходимость государству спонсировать профессиональных футболистов? ... это не врачи ... не учителя ... ничего значимого не делают ... мяч гоняют для трех фанатов, эка невидаль ... выгнать бы того, кто бюджеты так верстает ...

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      Рейтинг: +423

      Drapik 14 апреля 2017, 20:30

      Хватит ныть. Не умеешь зарабатывать - не жалуйся, а спроси своих родителей, как они радовались развалу совка. Твои родители, чувак, хотели капитализм. Получили. Теперь не ссы - работай.

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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов > Drapik 15 апреля 2017, 08:22

      Тот же вопрос, что и сверху: где вы увидели, что он ноет? Человек знает, на что идет, и помогает футболу в Кирове существовать

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      Рейтинг: +147

      aguila_real 14 апреля 2017, 20:14

      надо убирать 2-е лиги нафиг- жалкое зрелище, раз они никому не нужны.
      и реально сделать молодежные студенческие первенства вместо 2-й лиги.

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 апреля 2017, 20:10

      так и надо платить футболистам пока нормально играть ни начнут

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