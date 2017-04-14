«Моя зарплата – 7500 рублей». Как живет худший профессиональный клуб России

Кировское «Динамо» имеет небогатую, но продолжительную историю, которая тянется почти 100 лет. В советское время команда занимала 15-е место в первой лиге, а уже после распада СССР забиралась в 1/16 финала национального кубка – на этом подвиги кончаются. Сейчас клуб выступает в ПФЛ в зоне «Урал-Поволжье». За 16 туров бело-голубые набрали всего два очка и зависли на последнем месте. Ближайший преследователь удрал на 16 очков вперед, но в Кирове не плачутся.

«Раньше «Динамо» играло за городом, сейчас – в городе. И народ потянулся. Руководство даже сделало билеты платными (100 рублей), но люди в большом количестве все равно идут, − говорит игрок клуба Кирилл Сараев. − Когда играли в пригороде, то приходило человек 200-300. А на первую игру в городе собралось больше 1000 человек. В Кирове любят «Динамо». Болельщикам, которые поддерживают нас как могут, нужно отдать должное. В основном на трибуны приходят родители с детьми, есть и молодежь. Людям стало интересно, что непосредственно в городе стали проводиться матчи, чего не было где-то лет пять. Но какой-то определенной возрастной категории на трибунах нет – все, кто находит время, приходит на стадион.

У команды есть своя группа безбашенных болельщиков, которая вместе с нами отправляется на любые выезды. Таких немного – человека три. Зато, куда бы мы ни ехали, всегда ощущается их поддержка. Конечно, на трибунах они ничего такого не вытворяют, но с собой у них всегда запас баннеров и кричалок».

Кирилл попал в молодежку ЦСКА за год до выпуска футболистов 1997 года рождения, получив за это время опыт работы с Максимом Боковым и Александром Гришиным. С армейцами защитник участвовал в Юношеской лиге УЕФА, где противостоял «Баварии», «Манчестер Сити» и «Роме». Но контракт истек, и на смену выездам в Мюнхен, Манчестер и Рим пришел Киров.

«До «Динамо» я играл в дубле ЦСКА. Но через год-полтора у меня истек контракт, продлевать его не стали. Времени оставалось мало, и за два дня до закрытия трансферного окна я попал сюда. Были варианты с другими клубами, но не было возможности куда-то съездить. А «Динамо» – 100-процентный вариант, который мне подсказал агент. Нужно же было где-то играть, поэтому согласился.

Мой заработок – 7500 рублей. Самому интересно, как на это живу. Трачусь по минимуму. Если до этого мог себе что-то позволить, то теперь ограничиваю себя во многом. Где-то в другой сфере не подрабатываю – возраст еще позволяет с помощью футбола куда-то пробиться, поэтому все силы отдаю ему. Деньги пока сильно не поджимают, но если будет туго, то задумаюсь о дополнительной работе. Слышал, что в командах и по полгода или год не выплачивали зарплату. У нас если и задерживают деньги на продолжительный срок, то потом выплачивают разом всю сумму. Поэтому питаться «дошираками» не приходится – платят довольно стабильно.

Условия в Кирове? Мне есть с чем сравнивать, поэтому бывало и комфортнее. Но если уделять время чисто футболу, то можно и этим обойтись. У клуба есть своя база. Жизнь здесь, конечно, не как в армии, но по минимуму и без излишеств. Есть небольшая комната, столовая. Привыкнуть можно. Если сравнивать с ЦСКА, то это небо и земля. Хотя сравнивать, в общем-то, и нечего – у клубов разнятся бюджеты, наверное, в сотни раз».

Денег в команде немного. По данным на начало 2016 года, без внебюджетных поступлений клуб имеет в распоряжении 16 миллионов рублей. Областное правительство – единственный источник финансирования «Динамо». Приглашать опытных игроков клуб не может, поэтому выезжает за счет молодых футболистов, разбавленных несколькими «дедушками».

Про финансовые условия Сараев рассказывает так: «У «Динамо» нет генерального спонсора, команду поддерживает только область. Говорят, что пытаются найти дополнительный источник финансирования, но все безуспешно. Проблемы с выплатами зарплат, конечно, бывают, но на срок не больше, чем в четыре месяца. Тему денег в команде стараются не обсуждать, и так зная, что платят немного. Пару раз нам обещали премиальные, но не получилось добиться нужного результата, чтобы их получить. Системы штрафов нет. Все понимают, что платят и так по минимуму. Бывает, что запугают ими, но это только на словах.

В основном в «Динамо» играет молодежь, но в каждой линии есть по ветерану – Рябов, Захлестин, Перминов. На них много держится и идет основной подсказ. Хочешь или не хочешь, но слушаешь. Без них было бы намного труднее. Нагоняев много не выписывают – все-таки они понимают, что команда молодая. Наверное, даже самая молодая во второй лиге. Бывает, кто-то вскипит, но за грань это не выходит.

Распорядок дня в команде традиционный: подъем, завтрак, тренировка, обед, вторая тренировка, сюда же входят теоретические занятия. После чего наступает свободное время, когда приезжие остаются на базе, а остальные разъезжаются по домам. Всей командой собираемся не так часто, потому что у всех своя жизнь».

Последний раз Киров побеждал в октябре 2015 года. Тогда «Динамо» дома одержало волевую победу над ульяновской «Волгой» со счетом 2:1. А недавно бело-голубых ждал выезд на товарищеский матч против «Амкара». Представитель РФПЛ вышел на поле в основном составе и танком проехался по «Динамо» – 4:0.

«В товарищеском матче против «Амкара» я не играл, потому что восстанавливался после травмы, − вспоминает Кирилл. − Вообще, никто не ожидал, что пермяки выпустят основной состав. Проиграли мы по всем аспектам, нас перебегали уже через 20 минут после начала матча. С тренером разобрали ошибки – их было много.

В ПФЛ мы же не побеждали с октября 2015 года. Но было много матчей, когда победа была близка. Бывало, что проваливали последнюю десятиминутку или пропускали три гола в концовке. Наверное, даже поражение от «Носты» (3:4), когда при счете 3:3 пропустили на пятой добавленной минуте, – не самое обидное в нынешнем сезоне. С КАМАЗом вот до 120-й минуты счет был 0:0, и в самый последний момент мы пропустили. Не менее обидно.

Выступаю за «Динамо» уже второй сезон и за это время понял, что ПФЛ – сплошное мужское рубилово. Силовой борьбы очень много, а вот технический аспект хромает. Нормально, когда кого-то вырубят на поле, врачи выбегут, уведут его на скамейку. Тот полежит да обратно зайдет.

Хватает и веселых историй. Как-то ехали с игры, и на ходу у нас задымился автобус. Он был старый, отжил свое. На часах – пять утра, все испугались. До Кирова оставалось километров 30. Оттолкали автобус с дороги, а потом еще часа два ждали маршрутку. Так друг на друге в итоге и добрались обратно».

Никаких турнирных задач «Динамо» не решает, главная цель – сохранить команду в городе. Но футболисты ждут, когда все же им удастся победить и устроить в Кирове небольшой праздник.

Вопросу про задачи на сезон Кирилл Сараев удивляется: «А какие тут могут быть задачи? Доиграть на хорошем уровне – на этом, думаю, и все. Но перед нами ничего конкретного не озвучивали. Мы понимаем всю ситуацию, стараемся. Бывают и взлеты, и падения. Но сейчас у нас падение…

Какого-то конкретного метода мотивации игроков у тренерского штаба нет. Все и так знают, что занимаются любимым делом и получают за это деньги. Болельщики часто просят встреч с руководством, спрашивают, как тратится бюджет. Если одержим первую победу после долгого перерыва, то боевой дух полетит в гору. Бывает, шутим по этому поводу, но тут больше грустно, чем смешно».