«Роналду и Неймар сказали мне: «Продолжай в том же духе». Кто рулит атакой «Рубина»

Фанаты «Эльче» еще не знали такого чувства опьяняющего восторга от игры своих любимцев. В сезоне-2014/15 их команда заняла беспрецедентно высокое место в Примере – 13-е. Этого выдающегося для клуба результата не было бы, если бы не Жонатас, который настрелял 14 мячей в Ла Лиге и заслужил сравнение с самими Месси и Криштиану. Было за что. Он стал третьим форвардом чемпионата после Луиса Суареса и Карима Бензема. Кроме того, бразилец оказался первым игроком «Эльче» с 1978-го, который заколотил больше 10 мячей за сезон.

С Неймаром Жонатаса не сравнивали, но ему удалось пообщаться со звездой «Барсы». Страйкер был воодушевлен: «Неймар — отличный парень, веселый, за пределами поля очень скромный. После матча мы примерно полчаса говорили о жизни и карьере. Он и Роналду сказали мне одну вещь, которую никогда не забуду: «Поздравляю, Жонатас! Ты проводишь отличный сезон. Продолжай в том же духе». Круто было это услышать». В Испании бразилец впервые показал, что умеет играть в футбол. До этого его видели в Голландии, затем он кочевал по Италии, но заявить о себе даже локально никак не мог. У него, как почти у любого бразильца, было очень тяжелое детство, которое закалило его морально и ментально. «Я продавал конфеты и мороженое. Затем работал каменщиком вместе с братом. Делали все, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Я вставал в пять утра, тяжелый был труд. Зато бесплатно получал хлеб».

Придя в свою первую футбольную школу, будущий форвард «Рубина» был таким худым, что в игровую футболку вместе с ним запросто мог поместиться его партнер по команде. Когда Жонатас играл в Голландии, его мама заболела раком: «Моя мать была больна раком, в какой-то момент ей стало хуже. Я тут же вылетел в Бразилию, чтобы заботиться о ней. Пробыл там четыре месяца. Правда, из клуба мне постоянно звонили и просили вернуться как можно скорее. Отправил письмо и сказал: «Можете разрывать контракт, если хотите, я вернуться не могу».

Вскоре его мать умерла. Жонатасу тогда было всего 20. К далеко не безоблачном детству и юности добавилась и принадлежность к одной из бразильских фирм по поиску талантливых игроков. Судя по всему, ею управляет Мино Райола. «Эльче» де-юре покупал страйкера у компании «Мага», которая дислоцируется в южной части Нового Света. В связи с этим некоторые сделки по форварду выглядели очень странными, а часть прав на него почти всегда принадлежала «Маге».

Помимо большого количества голов Жонатас выделялся крутыми празднованиями. Как-то раз он после забитого мяча надел солнечные очки и встал перед камерами в позе лучшего игрока Примеры. Испанские медиа тут же поместили главного заводилу «Эльче» свои главные страницы. «Идея возникла, когда ко мне обратились производители солнцезащитных очков и я заключил с ними контракт. Перед матчем оставил очки массажисту. А когда забил, подбежал к скамейке запасных, чтобы забрать их и надеть. Потом видел, что из этого празднования сделали много разных роликов. Это очень смешно. Вот так я стал знаменит в соцсетях».

Летом «Рубин» приобрел местную знаменитость у «Реала Сосьедада» за 7 млн евро. Жонатас не сумел закрепиться в основе баскского клуба, хотя, выходя на замену, довольно часто забивал. Поначалу ему было тяжело освоиться в Казани, но со временем о нем стали говорить, как о главном летнем приобретении «Рубина». Алекс Сонг и Максим Лестьенн, которые должны были взорвать РФПЛ, сейчас в дубле, а Жонатас – лучший нападающий команды и один из лучших во всей лиге. Его главные достоинства – это умение протаранить соперника, игра в воздухе и бережное отношение к голевым моментам: « Лично я больше настраиваюсь на момент, чем на взятие ворот. Для меня куда важнее, чтобы был момент для гола. Бывают матчи, когда у тебя есть пять моментов, а бывают, что вообще ни одного. Вот это надо исключить полностью. Я тщательно отсматриваю игры ближайшего соперника, анализирую игру защитников, пытаюсь предугадать свои шансы, ищу слабые места».

Жонатас много забивает, потому что счастлив в Казани: «Можно зарабатывать 10, 20, 30 миллионов. Но деньги не играют никакой роли, если я при этом несчастлив. Деньги не заменят мое счастье и мою радость. С первого дня я почувствовал себя здесь хорошо. Когда я вышел на поле в матче против «Спартака», я почувствовал себя тем Жонатасом из «Эльче». Казань – очень красивый город, а главное – он нравится моей жене». Бразилец потихоньку изучает русский язык, планирует провести в Татарстане много лет и восхищается профессионализмом Рыжикова.

Тем не менее, и сейчас у него возникают проблемы. В разбившемся в конце прошлого года самолете с игроками «Шапекоэнсе» был его друг. Но Жонатас привык к испытаниям, он всегда идет до конца и никогда специально не упадет после легкого контакта с защитником. Возможно, именно большое количество тяжелых событий в жизни воспитало в нем иронию и отличное чувство юмора. «Как мне казанские девушки? Пока моя жена здесь, я не могу об этом говорить. Но вообще, они очень красивые». Недавно Жонатас вывел «Рубин» в полуфинал Кубка России, и, возможно, скоро привезет в Татарстан свой первый российский трофей.