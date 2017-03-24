«Давайте признаем – футболисты получают много». Каким мы запомним Кевина Кураньи

Как из него получился форвард

Рассказывают, что в детстве Кураньи ставили в защите, – вероятно, из-за высокого роста, – что самому парню категорически не нравилось. Однажды команда получила аж пять мячей в первом тайме, а тренер в бешенстве отправил его в нападение. Потому что хуже не будет. В итоге команда каким-то чудом отыгралась, а все пять голов заколотил Кураньи. Игра в защите теперь была забыта.

Как он поразился российской закрытости

Кураньи поначалу не понимал, как русские могут быть столь серьезными, но вскоре догадался, что в таких случаях делать. «Когда ты встречаешь человека в России в первый раз, то чаще всего он кажется слишком серьезным. Эта закрытость меня сначала удивляла, но потом я понял, что просто надо лучше узнать друг друга. Человек постепенно раскрывается, становится открытым, веселым, в общем, все налаживается! Помню, когда я только приехал в «Динамо», почти все игроки смотрели на меня как-то косо. Но я не унывал, улыбался и постоянно шутил. Я заставлял смеяться ребят с такими серьезными лицами. Потом они начали шутить в ответ», – рассказывал немец.

Как он не боится холодов

Мама Кураньи родом из Панамы, а сам он жил в Бразилии, откуда в русский футбол часто приезжают теплолюбивые парни, которые ближе к зиме ищут причины, чтобы пораньше смотаться в отпуск. Но все это не про Кураньи, и российская зима футболиста совершенно не пугала.

«Меня несильно беспокоит погода. Хотя метеоусловия в России однозначно располагают к продолжительным зимним каникулам. Люди постоянно говорят мне о том, как много здесь выпадает снега. Однако условия для игры в футбол в минувшем сезоне (2010) были вполне приемлемыми вплоть до последнего тура. Ну, а в самый разгар зимы чемпионат России не проводится, так что все в порядке», – считает Кураньи.

Как он спас тонущую женщину

Отдыхав во время перерыва в сезоне-2013/14 на пляже в Рио-де-Жанейро, Кураньи с другом услышали крик женщины, которая попала в сильное течение. Оба парня бросились за ней в воду и благополучно спасли. Позднее оказалось, что для него это был не первый такой эпизод. «Впервые спас тонущего, еще когда был совсем маленьким. Потом много раз помогал людям, вытаскивал кого-то из бассейна. Бывали случаи, когда меня спасали», – рассказывал Кураньи.

Как он удивился российским приветствиям

«Мне непонятно, почему в России не принято здороваться с женщинами за руку. Ты приходишь на встречу, пожимаешь руки всем мужчинам, а женщины почему-то остаются без приветствия. Как-то не очень уважительно. Но я, конечно, всегда здороваюсь за руку со всеми!», – признался Кураньи, когда его спрашивали об удивительных вещах в России.

О России и болельщиках

Недавно на Кубке Легенд Кураньи спросили, сможет ли Россия справиться с чемпионатом мира и как быть с болельщиками, которые напугали всю Европу на Евро-2016.

«Уверен, Россия хорошо проведет этот чемпионат мира, покажет, как прекрасна эта страна, всем, кто приедет на турнир и будет очень гостеприимной хозяйкой. Фанаты? Многие из них просто живут футболом, отдают все, чтобы поддерживать свои команды. Думаю, у вас суперболельщики!» – ответил Кевин.

О своем отношении к политике

В разгар политического конфликта между Россией и Украиной на странице футболиста в фейсбуке начались призывы о бойкоте нашей страны. «Мы живем в России, и зарплату нам платят российские клубы. Считаю неприемлемым, если, живя тут, ты вдруг начнешь высказываться на политические темы, тем более когда толком не разбираешься в ситуации. В Германии я никогда не комментировал политические события. Думаете, «Динамо» мне запретило высказываться? Ничего подобного. Но в клубе явно не расстроятся, если игроки будут держать свою политическую позицию при себе. Помимо прочего, это элементарное уважение», – уверен Кураньи.

О деньгах. Честно и откровенно

Модная тема о заработках футболистов коснулась и Кураньи, но немец не стал разводить банальщину и ответил как есть: «Давайте признаем – футболисты получают много. В музыкальной индустрии, скажем, тоже неплохие заработки, но почему-то особо никто не возмущается, заслуженно ли они зарабатывают так много. У каждого свои способности. Не мы же правила устанавливаем. Думаете, кто-то из нас против, если хирургам будут платить такие же деньги? Нет! Но что мы можем поменять?»

И о том, какими были самые странные траты в его жизни

Каждый из нас может вспомнить какую-нибудь глупую покупку, даже если относится к деньгам очень аккуратно. Вот и Кураньи это тоже не миновало: «Однажды купил себе зеленые носки. И быстро пожалел: они просто ужасающе смотрелись! А один раз вложился в акции по рекомендации банка – и на кризисе погорел. Но потерял не так много, чтобы сильно огорчаться».

В материале использованы цитаты с порталов vesti.ru, championat.com, sovsport.ru, rsport.ru.