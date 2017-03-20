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  • Жалобы «ПСЖ», трудности Черышева, салют «Ростову». Главные материалы недели на «Бомбардире»

Жалобы «ПСЖ», трудности Черышева, салют «Ростову». Главные материалы недели на «Бомбардире»

Спасибо за эмоции. Как мы гордились «Ростовом» в этом сезоне

«Ростов» − все. Невероятная история, которая началась со второго места в чемпионате, а продолжилась победой над «Баварией» в Лиге чемпионов, заканчивается в Манчестере. Разочарования в вылете ростовчан − ноль. Зато полно эмоций и благодарностей, за этот драйвовый год.

«Ему предложили чумовые деньги, а он: «Никуда из Ростова не поеду». Почему мы восхищаемся Тимофеем Калачевым

«Ростову» надо было устраивать всю эту сенсацию, хотя бы ради одного: чтобы мы поняли, какой крутой мужик Тимофей Калачев. Белорус с перерывом играет в Ростове уже девять лет и, похоже, с каждым сезоном становится все лучше. Теперь его хвалит и Жозе Моуринью, и наш автор Никита Щербаков.

«Мы дерьмо, но дело сделано». Как фанаты «МЮ» оценивают победу над «Ростовом»

Мы уже в третий раз выпускаем подборку высказываний фанатов «Манчестер Юнайтед» по «Ростову», и это все равно читается интересно. В этот раз, например, мы узнали, что болельщикам самого доходного клуба мира категорически не нравится, как идут дела у команды. «Удручает, насколько мы отстойны. Нужны высококлассные игроки, просто срочно», −пишет один из них. Погба, Ибрагимовичу и Мхитаряну, наверное, обидно.

Поведение месяца. «ПСЖ» жалуется на судью после разгрома от «Барсы»

Послесловие по самому горячему матчу этого года. «ПСЖ» психанули и написали УЕФА письмо, где перечислили все ошибки арбитра, которые помогли «Барселоне». Александр Плеханов разобрался в претензии и выделил все ключевые эпизоды этого обращения. Хотя главное в этой истории не то, были ли там ошибки, а как парижане реагируют на свое унижение. Получилось все довольно показательно.

«Это бредовая ситуация − зачем я вообще перешел сюда?». Что случилось с Вильфридом Бони

Денис Беневольский рассказывает, как мощный форвард из Кот-ДʼИвуара докатился от звезды «Манчестер Сити» до незабивного резервиста «Сток Сити». Бони зачах так быстро, что даже немного жутко. Впрочем, история еще не окончена, и есть шанс на хэппи-энд. Недавно Бони звали в Китай, но он отказался, потому что верит в свое возрождение.

«Отступные в моем контракте с «Реалом» составляли 200 млн евро». Как мы потеряли Дениса Черышева

У Дениса Черышева опять есть травмы и опять нет футбола. Только теперь ему уже 26, а вместо того самого «Реала» обычный «Вильярреал». Николай Живоглядов считает: это конец, и суперзвездой Черышеву уже не стать.

«Я завершу карьеру, когда уйдет Буффон». Как дела у Икера Касильяса

Как быстро летит время и как легко забываются великие. Икер Касильяс два года играет в Португалии, и для него это был очень непростой период. Он пережил апатию, трудное привыкание к жизни вдали от топ-клубов, ссору с Висенте дель Боске и отлучение от сборной Испании. Но Касильяс не был бы Касильясом, если бы так просто сдался. Сейчас он снова бодр и хочет поехать на ЧМ-2018 в Россию.

«Вынесите Бухарову пиваса, раз бананы можно». О чем писали в твиттер на этой неделе

Снова собрали главные реакции на события недели в твиттере. Банан Рохо, таинственная коробка от Моуринью и съемки сериала с Василием Уткиным − enjoy!

Почему «Рубин» − самый непонятный клуб России

Роман Абрамов понял, что у нас нет более противоречивой команды, чем «Рубин». В доказательство он разложил в одном материале все важные плюсы и минусы казанцев, которые так тесно переплелись между собой, что выбрать одну сторону в отношении к клубу почти нереально. Прочитайте текст (если еще не) и помогите автору определиться.

Ростов Манчестер Юнайтед ПСЖ Барселона Реал Рубин Касильяс Икер Калачев Тимофей Бони Вильфрид Черышев Денис
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