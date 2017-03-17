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    «Отступные в моем контракте с «Реалом» составляли 200 млн евро». Как мы потеряли Дениса Черышева


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    Голосов: 5
    17.03.2017 14:30
    Денис Черышев снова сломался. К 26 годам полузащитник мог вырасти в лидера сборной России, но вместо этого собрал целую коллекцию травм. «Бомбардир» объясняет, почему он уже не станет звездой.

    «Антихрупкость...» – книгу с таким названием Денис Черышев читал этой зимой. В шапке есть продолжение – «Как извлечь выгоду из хаоса», которое раскрывает смысл, заложенный в нее автором − экономистом Нассимом Талебом. Получился злой каламбур для полузащитника «Вильярреала». Черышеву уже 26 лет, и это время прошло или в неоправданных надеждах найти себя в «Реале» или на больничном.

    Для таких футболистов в спортивной журналистике есть отдельный штамп – «хрустальный». Но главный врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что это совсем не про Черышева: «Это полная глупость, ерунда! У Дениса хронические изменения, обусловленные спецификой спорта». Эксперт отмечает, что рецидивы – не вина футболиста, а косяки физиотерапевтов, которые просто за ним недоглядели. Искать виноватых же нет смысла – чемпионат мира-2014 и Евро-2016 все равно прошли мимо Черышева.

    О Черышеве в России всегда говорят в контексте «Реала». Нашего человека, который бы тоже задержался в структуре мадридского клуба на 14 лет, раньше не было и в будущем вряд ли предвидится. Только Денис может рассказывать, как в первый день работы с основным составом Криштиану Роналду чуть ли не водил его за руку, успев отвесить пару слов на русском. Как он стеснялся включать для Марсело, с которым обсуждал музыку, песни Димы Билана, боясь, что бразилец его засмеет. Как балдел, видя Альваро Арбелоа, нацепившего во время празднования победы в Лиге чемпионов майку с фамилией Черышева, чтобы поддержать россиянина, когда тот залечивал травму.

    «Реал» всегда был мечтой Черышева, которую он потрогал, но полностью не реализовал. На полке хранится медаль за победу в Лиге чемпионов, зато игрового признания – ноль. Тем любопытнее, что в Мадриде долго не хотели отпускать россиянина насовсем. «Это правда, что сумма отступных в моем контракте составляла 200 миллионов евро. Наверное, «Реал» не хотел, чтобы меня кто-то купил», – вспоминает игрок.

    В России Черышев все равно почти что предмет гордости. С пяти лет воспитывавшийся по европейским образцам полузащитник остался для нас родным, хотя в составе национальной команды не провел и десятка матчей. Сам он не скрывает: «Я чувствую себя испанцем».

    Пять лет назад Черышев мог стать ближе к России, если бы согласился на переход в «Спартак» или «Зенит». Но только шагнув из «Кастильи» в первую команду «Реала», быстро закрыл все переговоры об РФПЛ. Вместо мешков денег (2,5 миллиона евро в год) и постоянной игровой практики он выбрал элитную лавку «Реала», надеясь выпихнуть из состава Криштиану Роналду.

    В какой бы аренде ни был Черышев, чтобы выцепить кусок игрового времени, ему везде ставили капканы травмы. В «Севилье» полузащитник сломался в дебютном же матче, потом целый сезон залечивал болячки, а в итоге выиграл Лигу Европы. Успешная командировка в «Вильярреал», когда Черышев сделал 13 результативных действий и разбудил боссов «Реала», омрачилась пропущенной концовкой сезона. В «Валенсии» дела пошли подозрительно хорошо – место в основе, голы. Получилось как обычно – «давно не виделись, травмы», «как поживаете, рецидив?», «приятно познакомиться, пропуск Евро-2016».

    Страдания продолжились, когда Черышев наконец-то понял: ловить в «Реале» нечего. И сбежал на полноценный пятилетний контракт в знакомый «Вильярреал». Но и тут беда: пока россиянин долечивался после перенесенной операции на бедре, конкуренты заняли все его места в основе. Когда Черышев вернулся, было поздно – он стал игроком ротации. Добил положение еще один срок – из-за проблем с натерпевшимся бедром полузащитник проваляется в лазарете дополнительные ближайшие пять-восемь недель. Врач Эдуард Безуглов успокаивает и тут: «Из-за проблем со здоровьем Черышев не завершит карьеру раньше времени».

    В мечтах у Черышева – поездка на чемпионат мира-2018. Но перспектив для этого нет пока никаких. Кроме длинного списка травм, показать Черчесову пока нечего.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +997

      egrrr 19 марта 2017, 23:21

      Во-первых, нельзя ставить крест на игроке.
      Во-вторых, тренеру выбирать, брать кого сборную или нет
      В третьих, сколько аваций (в том числе и на бомбардире) было год-полгода назад в адрес Черышева, сравнивали его с лучшими крайними полузащитниками, хотя толком то он ничего никогда и не показывал!!!!

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 17 марта 2017, 22:36

      Барахло

      0
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      Рейтинг: +19

      Марфа 17 марта 2017, 19:05

      Мы так опечалины ну прям "звезда" как МЕССИ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 17 марта 2017, 15:34

      Печалька....
      Вроде,как у России есть звезда европейского уровня,а вроде,
      как и нету (((((....
      Жисть ,как то мимо проползает....
      Травмы это серьезно,видать парень не любит себя,
      Футбол любит.....явно не Кокоша и Мамай)))))

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > alex1951 17 марта 2017, 18:59

      да,он футбол любит.. и с мозгами дружит.. поучись у него,родной

      -2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > 84aivengo 17 марта 2017, 19:53

      спасибо...позвони ему ,предупреди ,что выезжаю))
      забыл спросить -с кем ты дружишь?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > alex1951 17 марта 2017, 20:01

      с адекватными людьми дружу )))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > 84aivengo 17 марта 2017, 20:15

      вопросик имеется :
      а твои близкие,родные адекватные?))

      1
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      Рейтинг: +33453

      oyabun 17 марта 2017, 15:26

      Ключевая фраза "..Вместо мешков денег (2,5 миллиона евро в год) и постоянной игровой практики он выбрал элитную лавку «Реала». Похоже так и останется в в нынешнем футбольном мире вечно "перспективным" но малополезным.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 17 марта 2017, 14:53

      Хрустальный парень, жаль его если бы не травмы....

      2
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      Рейтинг: +4028

      raritet > Dgad 17 марта 2017, 22:30

      иногда все можно эти несуразности отнести к мистическим совпадениям -в любом случае и от него не было много толку в нашей сборной.

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