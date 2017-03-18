«Вынесите Бухарову пиваса, раз бананы можно». О чем писали в твиттер на этой неделе

Банан для Рохо, сериал с Уткиным, сексуальная Макарова – все это и многое другое в нашей щебечущей рубрике.

После вылета из Лиги чемпионов ругали Гвардиолу. Например, вот так: «Венгер считается устаревшим тренером, а Гвардиола – революционером. Тем не менее, Пеп использует дерьмовых крайних защитников Венгера десятилетней давности». Острая шпилька в адрес Клиши и Санья.

twit text — James Harden (@rackedupshawwty) March 15, 2017

Прекрасная игра «Монако» и персонально Килиана Мбаппе достала из архивов вот это фото:

twit text — Mohamed Moallim (@iammoallim) March 15, 2017

Автор книги об английском футболе Иван Калашников вдохновлен выходом «Лестера» в следующую стадию. Мы бы сказали – очень вдохновлен.

twit text — Ivan Kalashnikov (@kalashnikovivan) March 15, 2017

Эксперт по испанскому футболу Станислав Рынкевич полностью угадал итоги жеребьевки 1/4 финала. Всем бы такую интуицию!

twit text — Станислав Рынкевич (@salt1s) March 17, 2017

В паблике «ВГИК» иронизировали над количеством запасных «Ростова» в игре против «Ман Юнайтед».

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) March 16, 2017

Не обошлось и без банановой темы: Моуринью покормил Рохо, что очень всех позабавило.

twit text — Leonid Volotko (@l_volotko) March 16, 2017

twit text — Роман Гутцайт (@guttsait) March 17, 2017

Василий Уткин обещает нам сериал со своим участием. Будете смотреть?

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) March 16, 2017

Вопрос тура.

twit text — Роман Владимирович (@baltiec_76) March 17, 2017

На десерт – отличное платье Маши Макаровой. Наш ответ Ники Минаж.

twit text — Карен Адамян (@karenadamyan27) March 16, 2017

«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе