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    «Вынесите Бухарову пиваса, раз бананы можно». О чем писали в твиттер на этой неделе


    3.3
    Голосов: 4
    18.03.2017 14:30
    Банан для Рохо, сериал с Уткиным, сексуальная Макарова – все это и многое другое в нашей щебечущей рубрике.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: SPORF
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 марта 2017, 11:24

      в жару делают перерыв чтоб попить а в этом матче надо было сделать перерыв чтоб пожрать

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      Рейтинг: +29

      sega77+ 19 марта 2017, 07:15

      да макарова так ничё

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      Рейтинг: +54

      Evklid 18 марта 2017, 22:33

      Вот это грудь,я понимаю)

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 марта 2017, 16:57

      самое смешное - это комментарий к фотке мбаппе и кристины))

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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2017, 15:34

      Ну вот! Не могут негры жить без бананов. А сколько шуму было.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 18 марта 2017, 15:22

      статья ни о чем

      0
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