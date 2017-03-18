«Вынесите Бухарову пиваса, раз бананы можно». О чем писали в твиттер на этой неделе

После вылета из Лиги чемпионов ругали Гвардиолу. Например, вот так: «Венгер считается устаревшим тренером, а Гвардиола – революционером. Тем не менее, Пеп использует дерьмовых крайних защитников Венгера десятилетней давности». Острая шпилька в адрес Клиши и Санья.
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— James Harden (@rackedupshawwty) March 15, 2017
Прекрасная игра «Монако» и персонально Килиана Мбаппе достала из архивов вот это фото:
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— Mohamed Moallim (@iammoallim) March 15, 2017
Автор книги об английском футболе Иван Калашников вдохновлен выходом «Лестера» в следующую стадию. Мы бы сказали – очень вдохновлен.
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— Ivan Kalashnikov (@kalashnikovivan) March 15, 2017
Эксперт по испанскому футболу Станислав Рынкевич полностью угадал итоги жеребьевки 1/4 финала. Всем бы такую интуицию!
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— Станислав Рынкевич (@salt1s) March 17, 2017
В паблике «ВГИК» иронизировали над количеством запасных «Ростова» в игре против «Ман Юнайтед».
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— #ВГИК (@vgikofficial) March 16, 2017
Не обошлось и без банановой темы: Моуринью покормил Рохо, что очень всех позабавило.
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— Leonid Volotko (@l_volotko) March 16, 2017
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— Роман Гутцайт (@guttsait) March 17, 2017
Василий Уткин обещает нам сериал со своим участием. Будете смотреть?
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— Василий Уткин (@radioutkin) March 16, 2017
Вопрос тура.
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— Роман Владимирович (@baltiec_76) March 17, 2017
На десерт – отличное платье Маши Макаровой. Наш ответ Ники Минаж.
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— Карен Адамян (@karenadamyan27) March 16, 2017
«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе