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  • «Вынесите Бухарову пиваса, раз бананы можно». О чем писали в твиттер на этой неделе

«Вынесите Бухарову пиваса, раз бананы можно». О чем писали в твиттер на этой неделе

После вылета из Лиги чемпионов ругали Гвардиолу. Например, вот так: «Венгер считается устаревшим тренером, а Гвардиола – революционером. Тем не менее, Пеп использует дерьмовых крайних защитников Венгера десятилетней давности». Острая шпилька в адрес Клиши и Санья.

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Прекрасная игра «Монако» и персонально Килиана Мбаппе достала из архивов вот это фото:

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Автор книги об английском футболе Иван Калашников вдохновлен выходом «Лестера» в следующую стадию. Мы бы сказали – очень вдохновлен.

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Эксперт по испанскому футболу Станислав Рынкевич полностью угадал итоги жеребьевки 1/4 финала. Всем бы такую интуицию!

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В паблике «ВГИК» иронизировали над количеством запасных «Ростова» в игре против «Ман Юнайтед».

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Не обошлось и без банановой темы: Моуринью покормил Рохо, что очень всех позабавило.

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Василий Уткин обещает нам сериал со своим участием. Будете смотреть?

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Вопрос тура.

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На десерт – отличное платье Маши Макаровой. Наш ответ Ники Минаж.

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«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

Бухаров Александр Рохо Маркос Мбаппе Килиан Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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Cant Stop
1489839738
статья ни о чем
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Zeff
1489840487
Ну вот! Не могут негры жить без бананов. А сколько шуму было.
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mihail200606
1489845454
самое смешное - это комментарий к фотке мбаппе и кристины))
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Evklid
1489865599
Вот это грудь,я понимаю)
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sega77+
1489896927
да макарова так ничё
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mihail1980
1489911860
в жару делают перерыв чтоб попить а в этом матче надо было сделать перерыв чтоб пожрать
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