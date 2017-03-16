«Ростов», «Рубин» и еще три середняка чемпионата России, которые залетали в еврокубки

Клуб: «Рубин»

Сезон: 2003

Как сыграли в еврокубке: проиграли «Рапиду» во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА

Томаш Чижек, Макбет Сибайя, Андрес Скотти, Денис Бояринцев, Роман Шаронов – помните этих людей? Это часть из большого списка футболистов, которые пришли в «Рубин», когда тот вышел в Премьер-Лигу. Дебютный матч в высшем дивизионе не удался – «Рубин» в Москве крупно влетел ЦСКА 0:4. Многие тогда махнули на казанскую команду, но и болельщики клуба, и сами футболисты понимали, что все впереди.

Команда в середине сезона выдала десятиматчевую серию без поражений и взлетела в первую пятерку. Но на каком-то этапе одних четок и стратегически выверенной оборонительной игры Курбана Бердыева стало не хватать. Команда по-прежнему мало пропускала, но перестала забивать. За три тура до финиша «Рубин» прорвало в матче с «Крыльями Советов», где они отгрузили самарцам три гола. У казанцев оставались шансы на бронзовые медали.

Расклад был простой: «Рубин» дома должен обыгрывать ЦСКА. Иначе «бронзу» возьмет «Локомотив». Игра на тогда еще полном стадионе «Центральный» шла к ничье, но на четвертой добавленной минуте казанцы заработали штрафной. Подача с левого угла в толпу закончилась тем, что защитник москвичей Денис Евсиков отправил мяч в свои ворота. Так дебютант Премьер-лиги не только взял медали, но еще и завоевал место в еврокубки. Кстати, Евсикова перевели в дубль, а потом и вовсе продали в «Локомотив», который лишился медалей как раз из-за него.

Клуб: «Крылья Советов»

Сезон: 2004

Как сыграли в еврокубке: проиграли АЗ в первом квалификационном раунде Кубка УЕФА

Сейчас Гаджи Гаджиев рвется в еврокубки с «Амкаром», а 13 лет назад он делал то же самое с «Крыльями». На тот момент он тренировал самарцев уже второй сезон, понравился болельщикам и руководству клуба, но денег на нормальные трансферы для его амбиций в Самаре не было. Единственное яркое приобретение того времени – Андрей Тихонов. Который в итоге и станет одной из главных фигур в добыче будущего успеха. Впрочем, у «Крыльев» вместо звезд было много талантливых молодых ребят – Денис Колодин, Александр Анюков. Второй вместе с Андреем Карякой потом уехал на Евро-2004.

Футбол команды был осторожный, но острый и быстрый. Плюс ко всему самарцы не любили играть вничью − их набралось всего пять за тот сезон. В Кубке России у «Крыльев» тоже все было неплохо: они дошли до финала, где глупо уступили «Тереку» – одной из самых бессмысленных российских команд за всю историю еврокубков.

За два тура до конца чемпионата «Зенит» опережал «Крылья» на три балла. Сине-бело-голубым нужно было просто не проиграть дома «Москве», чтобы обеспечить себе «бронзу», но не получилось – петербуржцы проиграли со счетом 2:3. В последнем туре оба соперника победили, а по результатам личных встреч самарцам помог гол на чужом поле.

Клуб: «Амкар»

Сезон: 2008

Как сыграли в еврокубке: проиграли «Фулхэму» в раунде плей-офф Лиги Европы

Пермяки уже несколько лет стабильно болтались во второй части турнирной таблицы. Но в 2007 году в команду пришли Георги Пеев и Никола Дринчич. В итоге первый ушел на правый фланг, а второй – к Дуймовичу в центр поля. Плюс ко всему совсем своим стал Мартин Кушев. Пермский девиз «Без болгаров нет «Амкара» звучал актуально как никогда.

В команду пришел Миодраг Божович, и перед ним стояла важная задача – побороться за еврокубковую зону в чемпионате и пройти «Урал» в полуфинале Кубка. В итоге «Амкар» дошел до финала турнира, но нелепо проиграл ЦСКА, ведя по ходу встречи 2:0. За той драмой наблюдало на гостевом секторе стадиона «Локомотив» 3000 болельщиков красно-черных. Этот выезд до сих пор считается самым массовым за всю историю существования клуба.

Зато в чемпионате у команды все сложилось. Перед уходом на Евро-2008 «Амкар» был на третьей позиции. Летом пермяков покинули Владимир Габулов и Алексей Попов, многолетний лидер «Амкара». Позже он признается, что ушел ради того, чтобы наладить финансовые дела в родной команде.

После двух домашних ничьих с «Томью» и нальчикским «Спартаком» эксперты похоронили перспективы «Амкара» на высокие места, но временный спад прошел. За тур до конца первенства красно-черные гарантировали себе участие в Лиге Европы. Болельщики встречали команду в аэропорту из Томска, а на последнем матче сезона против «Химок» зажгли тысячи бенгальских огней на стадионе «Звезда», куда позднее приедет «Фулхэм».

Клуб: «Кубань»

Сезон: 2012/13

Как сыграли в еврокубке: вылетели из группового этапа Лиги Европы

Команда-«лифт» уже несколько сезонов крепко обосновалась в Премьер-лиге. Тогда в краснодарском коллективе подобрались отличные исполнители: Ивелин Попов, Араз Озбилиз, Георге Букур, Ибраима Бальде. А Дан Петреску находился в своей лучшей тренерской форме.

Тот сезон был по-настоящему сюрреалистичным. После победы над «Краснодаром» в четвертом туре Петреску ушел и оставил место Юрию Красножану. Тот более-менее успешно рулил командой, но после Нового года в интернете появился новость, что специалиста уволили. Генеральный директор клуба Сурен Мктрчян назвал эту информацию «слухами, не нуждающимися ни в подтверждении, ни в опровержении». А в итоге через четыре дня после этого заявления увольнение объявили официально

Команду принял Леонид Кучук. При белорусе краснодарцы оживились, показывали атакующий и, главное, красивый футбол. При нем «Кубань» весной ни разу не проиграла, выдержала конкуренцию, заняла пятое место и вышла в еврокубки. Правда, на этом все закончилось. По окончании сезона Кучук дал устное согласие на подписание трехлетнего контракта с желто-зелеными, но в итоге не сдержал обещание и уехал в «Локомотив».

Клуб: «Ростов»

Сезон: 2015/16

Как сыграли в еврокубке: вылетели из группового этапа Лиги чемпионов, играют в 1/8 финала Лиги Европы

Главная история года началась весной 2015-го, когда Бердыев вытащил донскую команду в зону стыковых матчей, хотя команда находилась на дне таблицы. Там благодаря фееричной игре Виталия Дьякова команда осталась в Премьер-лиге. А защитник ушел в «Динамо», сказав, что переходит за трофеями.

Оставшись в команде и проведя полноценную предсезонку, тренер не изменил себе – «Ростов» играл осторожно, делал ставку на исполнителей и контратаки. Перед уходом на зимний перерыв никто не верил, что «Ростов» реально может бороться за медали. Непонимания добавлял и финансовый вопрос – команда утонула в долгах, которых хватало на несколько лет вперед. В тот момент сотрудники, и футболисты работали за идею, но машину было не остановить.

Когда «Ростов» поиздевался над ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом», стало ясно − все серьезно. После гостевой победы над «Динамо» УЕФА даже взял допинг-пробу у ростовчан. Но ничего запрещенного в ней не нашел.

Перед заключительным туром расклад был следующий: ЦСКА обязан обыгрывать в гостях «Рубин», и тогда армейцы станут чемпионами. Если «Ростов» на выезде победит «Терек», а москвичи не победят казанцев, то титул уезжает на Юг России. В итоге, «Ростов» свой матч выиграл, а в игре ЦСКА развязалась драма: армейцы вели в счете, но на последних минутах «Рубин» заработал опасный стандарт. Лишь супер-сэйв Акинфеева не позволил казанцам забить гол. В итоге «Ростов» все равно получил Лигу чемпионов и остался доволен. Тогда еще было сложно поверить, что южане смогут хотя бы пробиться в групповой этап турнира. Но это было лишь начало.