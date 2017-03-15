Игрок «Байера» пошел в школу вместо Лиги чемпионов. Как это?

«У Хавеца левая, как у Озила», – говорит о полузащитнике «Байера» спортивный директор Руди Феллер. «Мне кажется, у нас с Месутом действительно много общего. Я пытаюсь учиться на его примере», – рассказывает сам немецкий футболист. В нынешнем сезоне 17-летней немец Хавец отыграл в Бундеслиге уже 16 матчей, сделав четыре голевые передачи. Уже сейчас ходят слухи, что Карло Анчелотти хочет переманить таланта в «Баварию», а другие клубы еще пристальнее следят за «Байером».

Другой перспективный футболист клуба из Леверкузена Юлиан Брандт однажды «Баварии» уже отказывал. Не торопится уходить из клуба и Хавец. Тем более что футболист еще даже не закончил школу. Он попал в основу «Байера» из-за травм основных футболистов, а окончательно закрепиться в основной команде помогла дисквалификация Чалханоглу. Сейчас же Хавецу предстоят важные школьные экзамены, из-за которых он не сможет сыграть в ответном матче с «Атлетико». Для сегодняшнего «Байера» это действительно большая потеря.

«Байер» силен флангами, где играют Бельараби и Хавец», – говорил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед первой встречей этих команд. В том матче Бельараби забил гол, а Хавец отыграл 56 минут. Это был первый матч Лиги чемпионов, где Хавецу дали сыграть больше тайма. «Атлетико» выиграл в Германии со счетом 4:2, оставив хороший задел перед ответной встречей. Но тогда «Байер» был другим. Роджер Шмидт, тренировавший леверкузенцев с 2014 года, теперь уволен из клуба. Его сменил Тайфун Коркут, успевший поработать в роли ассистента в сборной Турции.

В матче с «Вердером» Коркут проверял тот «Байер», который должен играть в Мадриде. На флангах вышли Бельараби и Брандт. Хавец появился лишь на 64-й минуте. «Байер» выглядел лучше и мог побеждать, но Топрак в концовке встречи не реализовал пенальти. Турецкого защитника, кстати, в Мадриде не будет. Та, Кислинг, Бендер и Хенрикс тоже не сыграют с «Атлетико». Коркут не отчаивается и надеется даже без лидеров суметь что-то поменять. У тренера контракт до конца сезона, а терять ему и всему «Байеру» уже нечего.

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В «Байере» утверждают, что у Хавеца в школе действительно очень важные экзамены. Маркусу Рэшфорду занятия не мешали в прошлом сезоне играть за «Манчестер Юнайтед». Доннарумма с 16-ти лет выходит в основе «Милана». Немецкий клуб же вынужден выходить на «Атлетико» без креативного футболиста, ставшего одним из определяющих игроков основного состава. У «Атлетико» на этом фоне возвращается Фернандо Торрес, в первом матче 1/8 финала немцам уже забивавший.

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