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  • Верратти перед игрой с «Барселоной» тусовался в ночном клубе? Что надо знать о скандале в «ПСЖ»

Верратти перед игрой с «Барселоной» тусовался в ночном клубе? Что надо знать о скандале в «ПСЖ»

Что произошло

Издание L’Equipe опубликовало сенсационную новость, после которой проясняются многие вещи о настрое «ПСЖ» на ответный матч с «Барселоной». За 48 часов до игры полузащитники Марко Верратти и Блез Матюиди оказались на вечеринке певицы Рианны и производителя экипировки Puma. Футболисты тусовались в ночном клубе, покинув заведение уже после полуночи. Только утром игроки вылетели в Барселону, где затем состоялся провальный для «ПСЖ» матч, завершившийся разгромной победой «Барселоны». Верратти и Матюиди отметились в этой игре только желтыми карточками, «ПСЖ» полностью проиграл сопернику центр поля, а за последние десять минут встречи сделал только четыре точные передачи. Три из них пришлись на розыгрыши мяча после пропущенных голов.

Почему это так важно

Отношения Верратти и «ПСЖ» прямо сейчас совсем не идеальны. Игроком интересуется «Барселона», куда итальянец, по слухам, совсем не против перейти уже ближайшим летом. Сам Марко частенько показывает характер перед публикой, по ходу сезона однажды даже поссорившись с Эмери. «Он сказал, что я играл плохо?!» – возмущался игрок после своей замены в игре с «Марселем». Позже конфликт угас, а президент «ПСЖ» вообще сказал, что его футболист не продается. Новый скандал с участием Верратти показывает, что в «ПСЖ» все не очень хорошо. При этом в игре с «Барселоной» участие Верратти вообще было под вопросом, но на поле он все-таки вышел. «После третьего гола игроки «Барселоны» сказали мне, что игра уже окончена. Я не могу найти объяснений нашему поражению», – оправдывался Верратти после сумасшествия на «Камп Ноу». В этой встрече он стал одним из главных антигероев.

Реакция агента игрока

На материал L’Equipe отреагировал агент Верратти. «Я не хочу вдаваться в детали наших взаимоотношений с «ПСЖ», но у Марко Верратти образ святого парня. Написанное в прессе – абсолютная чушь. Мы изучаем вопрос и готовимся пойти в суд. Не позволим никому наносить ущерб футболисту. Критику по игре можно воспринимать адекватно. Другое дело, когда говорят абсолютную ложь», – выступил с опровержением Донато Ди Кампли. Сам футболист пока воздерживается от комментариев, не пытаясь ничего отрицать.

Позиция «ПСЖ»

Все эти слухи дошли и до клуба. «ПСЖ» решил полностью поддержать своих футболистов, тоже наехав на журналистов. «Позор тем, в первую очередь L'Equipe, кто пишет такие новости, не проверяя достоверность фактов. Это оскорбление в адрес клуба и профессионализма наших игроков», – отметили в парижской команде. Ясно, что дело просто так не закончится. Либо изданию придется выпустить опровержение, либо вскроются какие-нибудь доказательства.

Еще немного интересного

Оказалось, что футболисты «ПСЖ» морально готовились к разгрому еще за неделю до ответного матча с «Барселоной». Все тот же Верратти, оказавшись вместе с Менье, Матюиди и Дракслером, обсуждал игру с «Барселоной». Попутно футболисты соревновались в кулинарном конкурсе. «Ты морально готов, если мы проиграем 1:5, но пройдем дальше?» – лучший вопрос из всего видео, который задал сам Верратти. Эту вещь он и его представители уже точно не смогут опровергнуть.

«Эмери – тренеришка». О чем писали в твиттер на этой неделе

Лига чемпионов Лига чемпионов ПСЖ Верратти Марко
Комментарии (10)
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headvk
1489164673
Да не в Верратти все дело, в футбол играют 11 + скамейка запасных
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Павел Буре
1489176357
Ха, у некоторых хватает наглости еще судью обвинять!!!! Эти ребята с ПСЖ до матча согласны на 5-1 лишь бы прошли!!!! Получается они просто немного просчитались!!!! так вот почему ПСЖ так слабо отыграл. Барселона та много не создала, просто ПСЖ сам себе напривозил.
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Vizual
1489181026
Чушь собачья,потом будут снимать передачу с Малаховым что в номерах у ПСЖ была жесткая толчковая бумага и так надцать частей,экспертов приглосят :) и Звезду Ульяновска :):):):):) она тоже самое подтвердит
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Polaris
1489193091
как ща запели журналисты!! а как они пели три или больше недель назад? ПСЖ достойна кубка!! А щя, надо поливать грязью
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Superviser77
1489194686
Сейчас будут искать виновных......
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igormaddog
1489198829
Да оставьте ПСЖ в покое!!!Ну проиграли и что теперь будем лазить в их грязном белье?Разберутся сами!Зато оба матча вошли в историю футбола!!!
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lordmrv
1489211647
Видимо в каждой стране есть свой Кокорин))
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Joni
1489214730
за 48 часов!!! Это же не утром перед игрой. И не напился же он в хлам. Нельзя веселиться перед играми? У них игры на третий день после предыдущей. Им в монастыре сидеть? Наоборот надо общаться, в гости к Риане пошёл. Позитивный настрой. Проиграли - из-за чего - сами знают лучше всех - сами виноваты - сами вылетели. Каждый страдает из-за своих поступков. Но блин нельзя идти никуда за несколькодней до игры....бред
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Ragnarr
1489274978
ПСЖ сам себе проиграл. Надо было играть как первый матч а то несколько минут поиграли и встали опять счёт держать
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