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  • Месси уходит, сын Пеле в тюрьме, новый ЦСКА. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Месси уходит, сын Пеле в тюрьме, новый ЦСКА. Главные материалы недели на «Бомбардире»

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Испания. Примера Россия. Премьер-лига Европа Ницца Барселона ЦСКА Динамо Месси Лионель Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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Boniel+
1488789269
Пока Гончаренко не уберёт из команды Ионова и Головина толку в игре не будет.Эти два типа ничего не умеют и не будут уметь никогда.Уровень этих недоучек даже не РПФЛ.Зачем их держать,да ещё платить бешеные деньги???Я бы в эту компанию добавил бы и Дзагоева.
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Buyan86
1488791766
Пошли все к козе с этими новостями!
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Cant Stop
1488793203
Сын Пеле лучше б папин кофе продавал.
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Karpathian
1488797293
Месси зажрался)
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lihindic
1488805961
да месси писец уже жирует
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ROOSHAN
1488810810
Чан Юн Тин - самая футболистая футболистка в мире)))
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mihail1980
1488814962
месси пора в китай
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