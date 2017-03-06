Месси уходит, сын Пеле в тюрьме, новый ЦСКА. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Ночую у своих друзей-анархистов в книжном магазине». Самый необычный болельщик Франции, который вас покорит

История невероятного Поля Капьетто − фаната «Ниццы», который ездит на лыжах или велосипеде, смотрит футбол с дерева и вообще ведет себя очень заметно. Никто в городе точно не знает, кто он такой и чем занимается, но каждый в курсе, что это − самый заметный болельщик клуба.

«Чтобы поесть, я отделял от еды личинок». Как сын Пеле попал в тюрьму за наркотики

Вы наверняка где-то уже это слышали, но если вдруг нет: сын футболиста, которого многие до сих пор считают лучшим в истории, стал плохим парнем. Когда-то Эдиньо пробовал сам играть в футбол (как вратарь), но быстро закончил и вскоре связался с наркоторговцами и их продукцией. Наш материал, на первый взгляд, об этом, хотя на самом деле о том, как великие профессионалы бывают плохими родителями.

«Я выбрала футбол, потому что обожаю Бекхэма». Женщина, которая сделала чемпионом мужскую команду

Все любят истории про то, как женщины покоряют мужской футбол, и вот еще одна − возможно, самая необычная. Чан Юн Тин тренирует клуб в Гонконге и даже выигрывает местный чемпионат. В этом году она, усыпанная наградами, вышла на новый уровень −сыграла в азиатской Лиги чемпионов.

Месси уйдет из «Барселоны»? Что надо знать о возможной сенсации

Месси и «Барселона» долго спорят о новом контракте, и на фоне последних неудач клуба это повод обсудить потенциальную сенсацию. Денис Беневольский разобрал все варианты будущего Месси, собрав всю информацию, которая вообще известна на данный момент.

Какие события сделают эту весну незабываемой

На прошлой неделе наступила весна. Михаил Морозов собрал все поводы радоваться и ждать следующие три месяца.

«А мы доживем до чемпионства?». Что «Динамо» рассказывает своим фанатам

Репортаж с первой за несколько лет встречи «Динамо» и его фанатов. Помогать понять, что творится в клубе лучше любых новостных лент. Юрий Калитвинцев цитирует Пастернака, Кирилл Панченко признается в любви, генеральный директор говорит про Бориса Ротенберга. В общем, денег нет, но все держатся.

10 причин, почему я люблю чемпионат России

Ура! Премьер-лига вернулась. Николай Живоглядов объясняет, почему это классно, и заодно напоминает: футбол в России намного позитивнее, чем нам кажется.

10 вещей, которые меня бесят в чемпионате России

Так. Премьер-лига вернулась. Значит, снова обсуждать проблемы. Роман Абрамов показывает наиболее стыдные и раздражающие. Досталось и журналистам, и фанатам, и даже географии.

«Самое страшное подтвердилось». Как Гончаренко изменил ЦСКА

Главный матч первого весеннего тура выглядел простым и унылым. В отличие от репортажа Александра Плеханова. Корреспондент «Бомбардир» наблюдал на стадионе за новой командой Гончаренко и привез текст, после которого в комментариях жарко, как от файеров на трибунах.