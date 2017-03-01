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    «Я выбрала футбол, потому что обожаю Бекхэма». Женщина, которая сделала чемпионом мужскую команду


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    Голосов: 6
    01.03.2017 10:00
    «Бомбардир» − о девушке из Гонконга, которая выиграла чемпионат с мужской командой, попала в топ-100 выдающихся женщин мира и вошла в Книгу рекордов Гинесса.

    Поначалу семья Чан Юн Тин была резко против. По мнению ее родителей, китайской девушке больше подойдет преподавание, танцы или занятия творчеством. Но она слишком любила футбол. И ее главное вдохновение − Дэвид Бекхэм. «Я выбрала футбол, потому что обожаю Бекхэма. Каждый раз, когда хочу проверить что-то на поле, я смотрю матчи Дэвида и пытаюсь уловить его позитивную энергетику, какие-нибудь послания от него», − говорит о своем мотиваторе Юн Тин.

    В игре Чан уже семь лет. Перед тем как начать тренировать, она прошла обучение для тренеров по программе Азиатской конфедерации футбола. Далее последовала работа видеоаналитиком в гонконгском «Пегасусе». После этого ей предложили работу менеджером в команде U-18, и она добыла с командой три трофея. Далее последовало повышение и работа в роли главного в ФК «Истерн». Возможность, от которой не отказываются.

    «Мне повезло. Сейчас я пишу новую историю и никто не думал, что это произойдет в Гонконге. Я хочу сказать спасибо клубу за доверие и поддержку и игрокам, дававшим ценные советы на протяжении сезона», − благодарит Юн Тин.

    После победы в Премьер-лиге Гонконга и кубке Senior Challenge shield в сезоне-2015/16 о Чан заговорили везде. «Говяжий шар», как прозвали девушку в детстве за упрямство, стала популярна на весь мир. Потому что еще никогда на профессиональном уровне девушка не выигрывала титулы с мужской командой.

    «Если быть честным, ее успех меня не удивляет – женщины успешнее как тренеры, если дать им шанс. Мы видим это в женском футболе, где все, кроме одного, крупные турниры с 2000 года выигрывались командами под руководством женщин. И это даже несмотря на то, что мужчин во главе женских команд существенно больше», – считает Моя Додд, бывший игрок сборной Австралии и член Исполнительного комитета ФИФА.

    Лучший тренер года премьер-лиги Гонконга, лучший женский тренер Азиатской конфедерации футбола-2016, рекордсмен книги рекордов Гинесса. Помимо заслуженных наград внимание к Чан проявили различные европейские СМИ. Но особенно приятно ей было, когда родной стадион «Истернс» скандировал ее прозвище после победы в чемпионате. «Когда мы выиграли лигу, это было словно осуществление заветной мечты. Люди спрашивали, почему я не улыбаюсь. А я просто не могла осознать происходящее. Казалось, что я смотрю на все со стороны».

    К успешному тренеру проявляли интерес из испанской Сегунды, но сейчас Чан сосредоточена на работе с «Истернс». Тем более что недавно Чан и ее команда дебютировали в азиатской Лиге Чемпионов. И сразу против титана − «Гуанчжоу Эверегранд». Несмотря на разгромный счет (0:7), для скромной команды из Гонконга это уже бесценный опыт. Но Чанн не зацикливается на работе в Гонконге. В случае если ей поступит интересное предложение из сборной или США, Великобритании или другой страны Европы, она с радостью согласится. Также Юн Тин может согласиться на работу и в женской сборной.

    Девушка признается, что за время работы она столкнулась с массой необычных трудностей. Особенно в день матча, когда нужно было понять: как управлять, когда вокруг тебя полуголые, вонючие, грязные мужики. Но игроки, часть из которых была даже старше своего тренера, поддерживали ее в подобные неловкие моменты и относились к ситуации профессионально. Вовремя пришел результат в виде побед в премьер-лиге. В успехе команды Юн отмечает роль предыдущего тренера Юн Чин Квонга.

    «Он привил этой команде свой стиль игры, мы знали сильные и слабые стороны наших игроков. Как-то в середине сезона мы сели и просмотрели все наши игры той кампании, чтобы проанализировать наши слабости. Я старалась решить наши проблемы в защите, ведь иногда нам не хватало концентрации и баланса. Иногда тяжело быть топ-командой. Другие команды окапываются у своих ворот, и забить им становится очень сложно. Нам нужно улучшить свою игру в том, что касается вскрытия компактной обороны», − рассказывает Чан.

    В матче с «Гуанчжоу» команда допустила много ошибок, прежде всего в обороне. Сказалось напряжение игроков, большой стадион и уверенная игра соперника. В оставшихся матчах группового турнира против корейского «Сувон Самсунг» и японского «Кавасаки Фронтале» тренер рассчитывает на первые очки в дебютном сезоне Лиги чемпионов. Остается пожелать «Говяжьему шару» удачи. Возможно, когда-нибудь ее имя будут скандировать в топ-чемпионатах, а мы увидим еще тренеров-женщин.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: scmp.com, straitstimes.com, the-afc.com, Scoopnest.com, espnfc.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 5 октября 2017, 11:39

      а готовить умеет

      1
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 5 октября 2017, 11:39

      интересно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 3 марта 2017, 18:19

      респект

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 1 марта 2017, 16:23

      ладно, хоть не из Тайланда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 1 марта 2017, 13:46

      прикольно, даже не слышал раньше о ней.теперь буду следить

      0
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