«Я выбрала футбол, потому что обожаю Бекхэма». Женщина, которая сделала чемпионом мужскую команду

Поначалу семья Чан Юн Тин была резко против. По мнению ее родителей, китайской девушке больше подойдет преподавание, танцы или занятия творчеством. Но она слишком любила футбол. И ее главное вдохновение − Дэвид Бекхэм. «Я выбрала футбол, потому что обожаю Бекхэма. Каждый раз, когда хочу проверить что-то на поле, я смотрю матчи Дэвида и пытаюсь уловить его позитивную энергетику, какие-нибудь послания от него», − говорит о своем мотиваторе Юн Тин.

В игре Чан уже семь лет. Перед тем как начать тренировать, она прошла обучение для тренеров по программе Азиатской конфедерации футбола. Далее последовала работа видеоаналитиком в гонконгском «Пегасусе». После этого ей предложили работу менеджером в команде U-18, и она добыла с командой три трофея. Далее последовало повышение и работа в роли главного в ФК «Истерн». Возможность, от которой не отказываются.

«Мне повезло. Сейчас я пишу новую историю и никто не думал, что это произойдет в Гонконге. Я хочу сказать спасибо клубу за доверие и поддержку и игрокам, дававшим ценные советы на протяжении сезона», − благодарит Юн Тин.

После победы в Премьер-лиге Гонконга и кубке Senior Challenge shield в сезоне-2015/16 о Чан заговорили везде. «Говяжий шар», как прозвали девушку в детстве за упрямство, стала популярна на весь мир. Потому что еще никогда на профессиональном уровне девушка не выигрывала титулы с мужской командой.

«Если быть честным, ее успех меня не удивляет – женщины успешнее как тренеры, если дать им шанс. Мы видим это в женском футболе, где все, кроме одного, крупные турниры с 2000 года выигрывались командами под руководством женщин. И это даже несмотря на то, что мужчин во главе женских команд существенно больше», – считает Моя Додд, бывший игрок сборной Австралии и член Исполнительного комитета ФИФА.

Лучший тренер года премьер-лиги Гонконга, лучший женский тренер Азиатской конфедерации футбола-2016, рекордсмен книги рекордов Гинесса. Помимо заслуженных наград внимание к Чан проявили различные европейские СМИ. Но особенно приятно ей было, когда родной стадион «Истернс» скандировал ее прозвище после победы в чемпионате. «Когда мы выиграли лигу, это было словно осуществление заветной мечты. Люди спрашивали, почему я не улыбаюсь. А я просто не могла осознать происходящее. Казалось, что я смотрю на все со стороны».

К успешному тренеру проявляли интерес из испанской Сегунды, но сейчас Чан сосредоточена на работе с «Истернс». Тем более что недавно Чан и ее команда дебютировали в азиатской Лиге Чемпионов. И сразу против титана − «Гуанчжоу Эверегранд». Несмотря на разгромный счет (0:7), для скромной команды из Гонконга это уже бесценный опыт. Но Чанн не зацикливается на работе в Гонконге. В случае если ей поступит интересное предложение из сборной или США, Великобритании или другой страны Европы, она с радостью согласится. Также Юн Тин может согласиться на работу и в женской сборной.

Девушка признается, что за время работы она столкнулась с массой необычных трудностей. Особенно в день матча, когда нужно было понять: как управлять, когда вокруг тебя полуголые, вонючие, грязные мужики. Но игроки, часть из которых была даже старше своего тренера, поддерживали ее в подобные неловкие моменты и относились к ситуации профессионально. Вовремя пришел результат в виде побед в премьер-лиге. В успехе команды Юн отмечает роль предыдущего тренера Юн Чин Квонга.

«Он привил этой команде свой стиль игры, мы знали сильные и слабые стороны наших игроков. Как-то в середине сезона мы сели и просмотрели все наши игры той кампании, чтобы проанализировать наши слабости. Я старалась решить наши проблемы в защите, ведь иногда нам не хватало концентрации и баланса. Иногда тяжело быть топ-командой. Другие команды окапываются у своих ворот, и забить им становится очень сложно. Нам нужно улучшить свою игру в том, что касается вскрытия компактной обороны», − рассказывает Чан.

В матче с «Гуанчжоу» команда допустила много ошибок, прежде всего в обороне. Сказалось напряжение игроков, большой стадион и уверенная игра соперника. В оставшихся матчах группового турнира против корейского «Сувон Самсунг» и японского «Кавасаки Фронтале» тренер рассчитывает на первые очки в дебютном сезоне Лиги чемпионов. Остается пожелать «Говяжьему шару» удачи. Возможно, когда-нибудь ее имя будут скандировать в топ-чемпионатах, а мы увидим еще тренеров-женщин.