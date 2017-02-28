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  • Слуцкий будет работать в Чемпионшипе. Венгер отказался от 30 миллионов в Китае. Дайджест событий дня

Слуцкий будет работать в Чемпионшипе. Венгер отказался от 30 миллионов в Китае. Дайджест событий дня

Венгер отклонил предложение китайского клуба, предлагавшего ему 30 миллионов в год

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил отказом на крупное предложение клуба китайской Суперлиги. Французскому специалисту предлагали контракт с заработной платой в 30 миллионов фунтов в год. Ранее Венгер исключил возможность ухода из футбола в ближайшее время.

Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

Могилевец будет зарабатывать в «Ростове» 500 тысяч в год

Стали известны подробности трудового соглашения полузащитника Павла Могилевца, который этой зимой перебрался из «Зенита» в «Ростов». Напомним, что 24-летний хавбек подписал с донским клубом контракт на три года. Сообщается, что заработная плата футболиста будет составлять 500 тысяч евро за сезон.

Слуцкий может возглавить клуб из Чемпионшипа

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возобновить карьеру. Сообщается, что заинтересованность в услугах 45-летнего специалиста проявляет «Брентфорд». По информации источника, лондонский клуб летом планирует расстаться с нынешним наставником команды Дином Смитом. На данный момент Слуцкий занимается изучением английского языка и посещает матчи АПЛ.

ЦСКА продал название стадиона ВЭБу

Московский ЦСКА объявил о том, что теперь название стадиона, открытого в прошлом году, принадлежит «Внешэкономбанку». Соответствующее соглашение было подписано сегодня между президентом армейцев Евгением Гинером и председателем кредитной организации Сергеем Горьковым. Таким образом, с 28-го февраля сооружение именуется как «ВЭБ Арена».

Моуринью хочет приобрести в «МЮ» Фабрегаса

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что в услугах 29-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, работавший с хавбеком в лондонском клубе.

Дибала продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на интерес «Реала» и «Барсы»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в ближайшее время продлит контракт с туринским клубом. По информации источника, новое соглашение 23-летнего аргентинца со «старой синьорой» будет рассчитано до лета 2021 года, а годовой оклад игрока вырастет до 7 миллионов евро. Ранее футболист подтвердил данную информацию.

По мнению Фернандо, многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом

Полузащитник «Спартака» Фернандо не считает проблемой, что в нынешнем сезоне его команда еще ни разу не пробила в РФПЛ пенальти.

– «Спартак» не бил ни одного пенальти в этом сезоне. Проблема?

– На самом деле, не очень. Мы не должны обращать внимания на действия арбитров. Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом. Нужно концентрироваться на самой игре, и тогда никакие судьи на наши результаты не повлияют.

Как будут выглядеть клубы РФПЛ весной

Англия. Чемпионшип Англия Ростов Спартак Манчестер Юнайтед Ювентус Брентфорд ЦСКА Фабрегас Сеск Могилевец Павел Дибала Пауло Фернандо Слуцкий Леонид Венгер Арсен Моуринью Жозе
Комментарии (20)
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zico2205
1488306350
Это с каких пор поллимона евро в год- мизерные деньги????????????????? Уверен, что 99% россиян получают меньше этой суммы....Вообще что ли охренели с зарплатами???????????????
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mihail1980
1488341172
слуцкий молодец- англия есть англия
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Dimuldos
1488341631
Мне одному кажется , что про спартак слишком много говорят в последнее время!?!? Бесконечные интервью с корерой на матче, даже в перерывах лч почему-то переходят от обсуждений игры к спартаку? Интервью с их болельщиками странными, черезмерно частое упоминание в новостной ленте. Слишком много пропаганды. Нет чем говорить у нас в футболе больше?
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Anton-champion
1488347171
Слуцкий,молодец!Вперёд!
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Make25
1488351407
Слуцкий достоин большего!
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Boniel+
1488353894
Что касается Слуцкого,где бы он не пристроился,долго этот "специалист" не продержится.Там дураков нет и терпеть его никто не будет!
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Ragnarr
1488357561
Если Слуцкий будет в Англии, то на 1 сезон больше не выдержит,сломают)
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TUMS
1488372727
еЛучше Слуцкий взял команду 1-й лиги РФ. Как Алейничев и вывел ее в РФПЛЛ.
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Алексей Гозиас
1488615307
Слуцкий лучший тренер рф и не надо п..д..ь
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Чуни Муни
1517616548
Как играет, так и платят, а вот про не деньги это вы маху дали совсем зажрались.
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