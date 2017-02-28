Слуцкий будет работать в Чемпионшипе. Венгер отказался от 30 миллионов в Китае. Дайджест событий дня

Венгер отклонил предложение китайского клуба, предлагавшего ему 30 миллионов в год

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил отказом на крупное предложение клуба китайской Суперлиги. Французскому специалисту предлагали контракт с заработной платой в 30 миллионов фунтов в год. Ранее Венгер исключил возможность ухода из футбола в ближайшее время.

Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

Могилевец будет зарабатывать в «Ростове» 500 тысяч в год

Стали известны подробности трудового соглашения полузащитника Павла Могилевца, который этой зимой перебрался из «Зенита» в «Ростов». Напомним, что 24-летний хавбек подписал с донским клубом контракт на три года. Сообщается, что заработная плата футболиста будет составлять 500 тысяч евро за сезон.

Слуцкий может возглавить клуб из Чемпионшипа

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возобновить карьеру. Сообщается, что заинтересованность в услугах 45-летнего специалиста проявляет «Брентфорд». По информации источника, лондонский клуб летом планирует расстаться с нынешним наставником команды Дином Смитом. На данный момент Слуцкий занимается изучением английского языка и посещает матчи АПЛ.

ЦСКА продал название стадиона ВЭБу

Московский ЦСКА объявил о том, что теперь название стадиона, открытого в прошлом году, принадлежит «Внешэкономбанку». Соответствующее соглашение было подписано сегодня между президентом армейцев Евгением Гинером и председателем кредитной организации Сергеем Горьковым. Таким образом, с 28-го февраля сооружение именуется как «ВЭБ Арена».

Моуринью хочет приобрести в «МЮ» Фабрегаса

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что в услугах 29-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью, работавший с хавбеком в лондонском клубе.

Дибала продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на интерес «Реала» и «Барсы»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в ближайшее время продлит контракт с туринским клубом. По информации источника, новое соглашение 23-летнего аргентинца со «старой синьорой» будет рассчитано до лета 2021 года, а годовой оклад игрока вырастет до 7 миллионов евро. Ранее футболист подтвердил данную информацию.

По мнению Фернандо, многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом

Полузащитник «Спартака» Фернандо не считает проблемой, что в нынешнем сезоне его команда еще ни разу не пробила в РФПЛ пенальти.

– «Спартак» не бил ни одного пенальти в этом сезоне. Проблема?

– На самом деле, не очень. Мы не должны обращать внимания на действия арбитров. Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом. Нужно концентрироваться на самой игре, и тогда никакие судьи на наши результаты не повлияют.

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