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    Аллегри может уступить свое место Каррере, а Луческу – Клоппу. Дайджест событий дня


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    Голосов: 7
    22.02.2017 20:30
    Руни уедет на заработки в Китай. Тарасов рассказал, зачем надел футболку с Путиным. Защитник «Тоттенхэма» приглянулся «Барселоне». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Руни дал согласие на переезд в Китай

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца этого месяца станет игроком китайского клуба. Он дал согласие на такой переезд, а руководство английского клуба дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду на подготовку к данному трансферу. Сообщается, что зарплата футболиста сборной Англии в Китае может составить миллион фунтов стерлингов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

    «Милан» готов побороться за Санчеса

    Форвард «Арсенала» Алексис Санчес входит в трансферные цели «Милана», сообщает Daily Express. Действующий контракт чилийского футболиста с лондонским клубом рассчитан еще на полтора года. Стороны пытались договориться о его продлении, но переговоры зашли в тупик. Этим планирует воспользоваться «Милан», который в случае успешного завершения сделки с китайскими инвесторами получит 110 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.

    Тарасов: «Футболка с Путиным? Мне нравится наш президент, я его поддерживаю»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что не сожалеет об эпизоде, произошедшем в прошлом году после матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» в Турции. Напомним, что российский футболист по окончании встречи продемонстрировал футболку с изображением президента РФ Владимира Путина.

    – После матча «Фенербахче» – «Локомотив» вы продемонстрировали футболку с изображением Владимира Путина. Это была ваша инициатива?

    – Да. Я так захотел сделать.

    – Если вернуть время назад, то снова так поступили бы?

    – Я ни о чем не жалею. Любой мой поступок был осознанным. Я бы не хотел что-то вернуть или изменить.

    – Почему вы поддерживаете Владимира Путина?

    – Мне нравится наш президент. Я подписан в социальных сетях на политические страницы. Слежу за тем, как все развивается, поэтому его поддерживаю.

    – Что именно нравится?

    – То, как Путин заботится о России. Мне понятно его видение, развитие страны.

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    Каррера может сменить Аллегри в «Ювентусе»...

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона. По информации источника, руководство туринского клуба уже определилось со специалистами, которые могут занять его место. Сообщается, что в шорт-лист команды вошел наставник «Спартака» Массимо Каррера, ранее входивший в тренерский штаб «старой синьоры». Также в числе кандидатов на пост рассматриваются Лучано Спаллетти («Рома»), Роберто Манчини, Паулу Соуза («Фиорентина»), Леонарду Жардим («Монако») и Фабио Гроссо.

    ...а Клопп – Луческу в «Зените»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть петербургский клуб. Сообщается, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер недоволен поражением сине-бело-голубых от «Андерлехта», а также не самой благоприятной обстановке в команде. По информации источника, если «Зенит» не сможет пройти бельгийцев в 1/16 финала Лиги Европы, то в клубе будет поднят вопрос о серьезных кадровых перестановках.

    «Зенит» могут покинуть президент петербуржцев Александр Дюков и главный тренер команды Мирча Луческу. Приоритетным вариантом на замену румынскому специалисту является Юрген Клопп из «Ливерпуля». Сам Луческу допускает свой досрочный уход из «Зенита», так как у него имеются проблемы с взаимопониманием со многими игроками сине-бело-голубых.

    Кверквелия переходит из «Рубина» в «Локомотив»

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия в ближайшее время перейдет в «Локомотив». Грузинский футболист провел последнюю тренировку с казанской командой, после которой попрощался с игроками и тренерским штабом.

    Сердеров отказался переходить в «Оренбург» из-за понижения зарплаты на одну тысячу

    Бывший нападающий ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за софийскую «Славию», отказался переходить в «Оренбург» из-за финансовых разногласий. Об этом сообщает Blitz. По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта, однако позднее оренбургский клуб снизил предложенную футболисту месячную зарплату на одну тысячу долларов, в результате чего 22-летний россиянин отказался от перехода.

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    Уокер может перейти из «Тоттенхэма» в «Барселону»

    Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Барселоне». Как сообщает источник, каталонский клуб находится в поисках усиления правого фланга обороны в связи с серьезной травмой Алейша Видаля, который из-за повреждения пропустит не менее пяти месяцев. По регламенту «Барселона» имеет право вне трансферного окна приобрести одного игрока из чемпионата Испании или находящегося без команды. В связи с этим переход Уокера вероятен только летом.

    «У нас нет другого плана». Почему проваливается «Барселона»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: НТВ, Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 24 февраля 2017, 16:13

      эх руни..

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 23 февраля 2017, 10:22

      Луческу отправлять!
      С Андерлехтом позорище было!
      Если Клопп согласится, будет хорошо.

      -1
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      Рейтинг: -3

      lihindic 23 февраля 2017, 09:24

      теперь клопп

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 23 февраля 2017, 09:19

      Клопп в «Зените». Хахахахахахахахахахахаха. Шикарный юмор. Моуринью в ЦСКА. Гвардиолу в Спартак.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 февраля 2017, 03:43

      А Массимилиано Аллегри куда направляется? В Барселону? Было бы здорово!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 февраля 2017, 00:50

      И Руни все-таки не устоял...

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 февраля 2017, 00:31

      Шестое место в Таблице наше!

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 23 февраля 2017, 00:28

      Это подготовка к 1 апреля? Рановато.

      0
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      Рейтинг: +11242

      alp 22 февраля 2017, 21:38

      честно говоря, луческу не впечатляет. но, думаю, это утка про него. он еще не исчерпал свой аванс. вот если в моркве спаму проиграет, тогда будет уволен стопро

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 февраля 2017, 20:56

      ЗЕНИТ НЕ ШАХТЕР ЗДЕСЬ НЕ ТАКИХ ПЕРЕМАЛОВАЛИ

      -1
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