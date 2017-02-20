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    Файзулин получает больше Инсинье. Что мы узнали из свежего рейтинга зарплат российского футбола


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    Голосов: 10
    20.02.2017 16:45
    Sports.ru опубликовал ежегодные данные по самым большим контрактам чемпионата России. «Бомбардир» изучил список и выделил главное.

    РФПЛ стала экономнее

    Самый высокооплачиваемый игрок года − зенитовец Хави Гарсия с 4,5 млн евро. В 2014-м он был только пятым: выше него зарабатывали Гарай, Кокорин (оба − по €5 млн), Кураньи (€5,7 млн) и Халк (€7 млн). Троих из этого топа сейчас нет. Зато поднялся контракт Ведрана Чорлуки − «Локомотив» платит ему те же 4,5 млн евро, что и «Зенит» Гарсии. На третьем месте − защитник Бранислав Иванович с 4,1 млн евро. Таким образом, сейчас в чемпионате России больше всего ценят игроков оборонительного плана.

    Зарплата Кокорина сократилась

    Сейчас Александр получает всего 3,3 млн евро. Это не помогает: в сезоне-2015/2016 Кокорин забил шесть голов в 18 матчах, сейчас − только три в 17. Есть шанс, что весной результативность ускорится. В девяти товарищеских матчах этой зимы Кокорин настрелял восемь мячей.

    Кроме зарплаты Кокорина Sports.ru рассказал о понижении выплат для Александра Кержакова (с трех миллионов до одного) и Сергея Игнашевича (с двух до одного). Скоро контракт похудеет и у Игоря Денисова. Сейчас он получает по 2 млн евро от «Динамо», которому принадлежит, и от «Локо», за который играет по аренде. После активации полноценного контракта с «железнодорожниками» у Денисова останется только половина из нынешних четырех миллионов.

    Что происходит в «Динамо»

    «Динамо» вывалилось в ФНЛ, потеряла широкое покровительство ВТБ и каждый месяц кошмарит прессу новостями о возможных долгах. При этом в рейтинге наиболее сытых зарплат российского футбола динамовцев аж трое: Алексей Козлов (€1,9 млн), Павел Погребняк и Антон Шунин (оба − по € 1,8 млн).

    Важно: Алексей Козлов сыграл в этом сезоне за «Динамо» семь матчей, а Павел Погребняк − три. Последний подавал на клуб иск из-за задолженности по контракту и в начале февраля получил удовлетворение требования.

    Легионеры VS россияне

    В топ-22 самых высокооплачиваемых игроков всего семеро россиян: Денисов, Дзюба, Кокорин, Акинфеев, Шатов, Смолов, Самедов.

    Файзулин > Инсинье

    Виктор Файзулин из-за осложнений травмы не играет в футбол с сентября 2015-го. Все это время «Зенит» отдает из бюджета 2,2 млн евро ежегодно на выплату по его контракту. Для сравнения, которые мы все так любим: звезда «Наполи» Лоренцо Инсинье (24 матча и 8 голов в этом сезоне Серии А), согласно сентябрьскому исследованию La Gazzetta dello Sport, получает в год 1,8 млн евро. Да, столько же, сколько Павел Погребняк, чей последний гол был забит примерно в одно время с последним появлением на газоне Файзулина − то есть осенью 2015 года.

    Загадка «Рубина»

    «Рубин» в этом сезоне: 9-е место, равенство побед и поражений, 20 голов за 17 туров.

    Зарплаты «Рубина» в этом сезоне: 11 человек с контрактами ≥1,5 млн евро, что суммарно составляет почти 24 миллиона выплат. Отсюда − по четыре миллиона для Алекса Сонга и Яна МʼВилла и 1,5 миллиона Владимиру Дядюну.

    Вопрос: когда дыра между результатами «Рубина» и затраченными на них средствами перестанет быть такой пугающей?

    ЦСКА и «Краснодар» в своем стиле

    По 2,5 млн евро получают лидеры бухгалтерии в ЦСКА и «Краснодаре». Это капитан и главный патриот армейцев Игорь Акинфеев и Федор Смолов, признанный лучшим футболистом года в России. На фоне остальных больших клубов (например, самый высокий контракт в «Спартаке» принадлежит Луису Адриано и равен 3,8 млн евро) ЦСКА и «Краснодар» снова выглядят самым экономными.

    Полностью исследование Sports.ru смотрите здесь

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Динамо»
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 3 мая 2017, 14:44

      Зарплаты может и нормальные в том плане что у нас было бы много звёзд мирового уровня но их нет, по этому платить такие суммы рядовым футболистам полнейшая глупость,если испания с германией каждый год разыгрывает еврокубки и мировые первенства, то почему бы не платить им эти миллионы если они их заслужили.

      0
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      Рейтинг: +20

      MGG 2 мая 2017, 07:49

      да уж

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 апреля 2017, 19:37

      человек два года не играет вообще, но такое бабло рубит))) умеет, ёпть, могёт))))

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 13 апреля 2017, 12:53

      17 матчей - 3 гола, позорище

      0
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 7 марта 2017, 17:05

      Надо идти в футбол,может деньги будут

      0
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 6 марта 2017, 08:40

      недавно кто то из игроков сборной сказал что-то типа того : "Сборная России не ТОП, чего вы от нас хотите" не дословно но в таком духе.....так вот...а стоит ли платить более 500 тыс.европейских рублей не ТОПам с российскими паспортами...ну конечно же если это не отмыв бабала уже привычный в нашей стране))))

      0
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      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 21 февраля 2017, 23:16

      Россиянам платить не более 1 млн. и только за хорошую игру бонусы

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 21 февраля 2017, 15:52

      большая часть страны именно работающих не получают 250тыс р в год, да за эти деньги газон должны жрать! Нахрен Мутко с его лимитом и зажравшимися футболистами!!!

      2
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 21 февраля 2017, 13:33

      А где футболисты Ростова?!!!!Вот уж действительно люди там играют и выкладываются на все сто процентов.А не эти пантарезы из статьи выше.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 февраля 2017, 13:29

      я давно говорю надо перестать гос.финансирование команд и таких зарплат не будет

      0
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