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  • Коала, петух и гигантская белка. Какие животные выбегают на поле во время матчей

Коала, петух и гигантская белка. Какие животные выбегают на поле во время матчей

Однажды в последнем туре чемпионата Казахстана рыжий пес выбежал на поле в пятиградусный мороз. А в Бразилии в матче между «Бразил де Пелотас» и «Гояс» пес был черный и даже погнался за футболистом Жуниньо. «Ты должен бежать. Ты не можешь рисковать, когда на тебя бежит собака», – сказал напуганный игрок после матча.

В Англии во время матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» на поле пробралась кошка. В Испании черный кот на игре «Барселона» – «Эльче» вообще оказался символичным: каталонцы испытали не больше проблем с соперником, чем стюард, пытавшийся поймать кота, который ускользал из его рук.

Иногда на поле выскакивают петухи. Так было, например, в 2012 – 2013 годах на матчах «Блэкберн Роверс»; на шею птице приматывали клубный флаг. Так болельщики сине-белых протестовали против владельцев клуба из компании «Venky’s», продающей жареные куриные крылышки.

Бывает, что на стадионы проникают представители местной фауны (хотя некоторые там и живут). На «Олд Траффорд» водятся мыши, и иногда они мешают игре, выбегая на поле прямо посреди матча.

В Англии в 2012 году болельщики видели белку. Во время матча между «Куинз Парк Рейнджерс» и «Эвертоном» на поле «Лофтус Роуд» выбежал пушистый грызун. Через год, возможно, именно эта белка посетила матч «КПР» с «Лестером». Дебют английских белок состоялся в Лиге чемпионов 19 апреля 2006 года в игре «Арсенал» – «Вильярреал». Белка вышла на поле в разгар тайма и сорвала овации трибун. Лондонские букмекеры сразу подсуетились, предложив сделать ставку на животное, которое следующим остановит матч. Небольшие деньги (коэффициент 7/2) можно было выиграть, поставив на собаку или кошку. Зато комодский дракон или полярный медведь могли увеличить ваши 10 фунтов в 100 раз. Не говоря уже о единороге – на животное, чьей кровью некоторое время питался лорд Волан-де-Морт, букмекеры повесили коэффициент 1000/1.

В Швейцарии отличились более крупные животные. В «Цюрихе» назначенный талисманом бык после церемонии представления выбежал на поле. С криками «Спасайся кто может» люди шарахались от разъяренного животного, что направилось на трибуны и крушило все подряд на своем пути. Повезло, что никто от такого не пострадал.

Удивительным событием для болельщиков и игроков оказалась куница, выбежавшая на поле в чемпионате Швейцарии. Зверек вжился в роль Луиса Суареса и укусил одного из футболистов. К счастью, тот смог продолжить игру и обошелся без травмы.

Что делать, если вашу команду атакуют пчелы? В Сальвадоре футболисты с ужасом прикрывали лицо и глаза от нападения насекомых, пока те не улетели. А в матче «Гояс» – «Вилла Нова» в Бразилии пчел вытравили только после помощи пожарных. Из-за этой ситуации игроки так перенервничали, что матч закончился дракой.

В Австралии матч любительских команд штата Квинсленд прервал забег коалы. В шотландском Old Firm Derby 1996 года между «Селтиком» и «Рейнджерс» на поле пробралась лиса.

Временами вместо млекопитающих в игру вмешиваются птицы. В чемпионате Болгарии на матч прилетела дикая утка.

В Колумбии история про сову на поле закончилась скандалом. Защитник проигрывающей команды, увидев птицу, пнул ее, словно мяч. Итогом стали два матча дисквалификации, 500 долларов штрафа и публичное осуждение, из-за чего игроку пришлось покинуть чемпионат.

Для португальской «Бенфики» появление на матче орла – не форс-мажор, а запланированная и регулярная акция. Специальный тренированный орел делает круг почета над трибунами под аплодисменты фанатов, после чего приземляется на собственный пьедестал.

В матче между Казахстаном и Турцией на поле выбежал человек, но в костюме бурундука. Нарушитель спокойствия фактически продолжил линию футбольных белок, ведь бурундук и белка – ближайшие родственники. Правда, на этот раз грызун оказался гигантских размеров.

Вместо послесловия – история добра про плюшевых зверей. 8 сентября 2016 года гостевые фанаты узнали, что на игру «Фейеноорд» – «Ден Хааг» приглашены дети из местной больницы, которые сядут на трибуну под ними. Болельщики накупили мягких игрушек и синхронно забросали ими детей. Детям понравилось, всем остальным – тоже.

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Комментарии (7)
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Victor.Vings
1487310096
Петухи и у нас в Премьер лиге бывают и на полях и на трибунах :))))
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Nesterenko
1487311174
А как же собака в матче ЦСКА-Спартак?
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Pres Arsenal
1487313055
Динамо Киев-Атлетико Мадрид,финал Кубка Кубков 1986 года,тогда болельщики матрасников петуха на поле выпустили
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agil
1487316076
Интересно...кстати в азербайджане ядовитая змея ползла на поле....во второй лиге.....
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giluxa1963
1487316500
болельщики всякие нужны болельщики всякие важны
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