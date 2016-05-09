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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    9 мая 2016
    Лишь знак зодиака и его краткая характеристика. «Бомбардир» предлагает проверить: хватит ли вам этой информации, чтобы угадать футболиста.

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    Рейтинг: 4 Голосов: 4
    Комментарии48
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      Рейтинг: +11

      jertuid 19 октября 2021, 11:01

      А где почитать можно про астрологию?

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      Рейтинг: +10

      dynuvup > jertuid 19 октября 2021, 11:05

      Вам очень сильно повезло, что я увидел ваш вопрос тут, так как я могу сказать у меня был недавно аналогичный вопрос и я нашел в интернете и прочитал, что такое нумерология https://astrozvezda.ru/ и сам потом во всем разобрался. Так, что вы тоже можете прочесть, что такое нумерология может и вам поможет.

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      Рейтинг: +14

      sarkazimo 15 июля 2021, 20:46

      Астрономы умолчали про Короновирус

      Поищите работа в Баку для специалистов. Saytda is elanlari 2021 resmi var

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 июля 2018, 14:57

      9..............

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 16 января 2018, 18:42

      У вас там сущность в виде гномика. Хорошо бы почистить!

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      Рейтинг: +95

      demir301 28 августа 2016, 18:37

      Павел Глоба уже летит сквозь галактики, чтобы пожать вам руку!

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      Рейтинг: +30

      RINO. 5 августа 2016, 13:57

      9Ничего себе! Да вы уже первоклассный астролог!
      /12

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      Рейтинг: +4

      Maksi4 23 июля 2016, 15:57

      Ничего себе! Да вы уже первоклассный астролог!
      9/12
      Сам орал.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 июля 2016, 01:38

      8

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      Рейтинг: +14

      злая печенька 6 июля 2016, 12:41

      5 верных

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      Рейтинг: +483

      headdevil 6 июня 2016, 12:39

      8. Набабкин конечно тут затесался...

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