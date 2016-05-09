Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

А где почитать можно про астрологию?
Лишь знак зодиака и его краткая характеристика. «Бомбардир» предлагает проверить: хватит ли вам этой информации, чтобы угадать футболиста.
А где почитать можно про астрологию?
Вам очень сильно повезло, что я увидел ваш вопрос тут, так как я могу сказать у меня был недавно аналогичный вопрос и я нашел в интернете и прочитал, что такое нумерология https://astrozvezda.ru/ и сам потом во всем разобрался. Так, что вы тоже можете прочесть, что такое нумерология может и вам поможет.
Астрономы умолчали про Короновирус
9..............
У вас там сущность в виде гномика. Хорошо бы почистить!
Павел Глоба уже летит сквозь галактики, чтобы пожать вам руку!
9Ничего себе! Да вы уже первоклассный астролог!
/12
Ничего себе! Да вы уже первоклассный астролог!
9/12
Сам орал.
8
5 верных
8. Набабкин конечно тут затесался...