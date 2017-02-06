Фанаты «Юнайтед оф Манчестер» и «Аустрии» против современного футбола

«Юнайтед оф Манчестер» живет уже 12 лет, создал он был в противовес «МЮ», перешедшего под контроль Малькольма Глейзера. Сейчас протестующие сражаются в шестом английском дивизионе.

Похожая история затронула и зальцбургскую «Аустрию», которая появилась еще в 1933 году, а затем стала «Ред Буллом», чему фанаты были крайне недовольны. Новая команда была создана в том же 2005-м, что и «Юнайтед оф Манчестер». Сейчас «Аустрия» без каких-либо успехов играет в третьем дивизионе Австрии.

И вот, они встретились в Манчестере. Англичане выиграли этот матч со счетом 3:0, но австрийцы не остались без поддержки. В Англию прилетело примерно 300 человек, чтобы создать атмосферу не хуже, чем на топовых играх.